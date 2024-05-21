Нутрициолог Катерина Кузина порекомендовала избегать шести продуктов после тренировки, так как они могут замедлить процесс восстановления и негативно повлиять на здоровье. К таким продуктам относятся: жирная пища, алкоголь, кофеин, соленые закуски, сырые овощи и жевательная резинка, сообщает Вечерняя Москва.

Эти продукты могут вызывать проблемы с пищеварением, дегидратацию, задержку жидкости в организме и другие нежелательные реакции. Вместо них Кузина советует употреблять продукты, богатые белками и сложными углеводами, такие как греческий йогурт, яйца, постное мясо, овсянка и цельнозерновой хлеб, а также пить достаточно воды или спортивных напитков для восполнения потери жидкости. Это поможет оптимизировать усилия по восстановлению и достижению фитнес-целей.

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