Сладкая ловушка бегуна: незаметные привычки во время тренировок разъедают эмаль изнутри

В жару после долгого бега по лесу рот сохнет, как пустыня, а энергетический батончик липнет к зубам, оставляя сладкий налет. Знакомый марафонец в прошлом месяце сломал зуб на сухофрукте — не от удара, а от размягченной эмали. Бег, велосипед, трейлраннинг укрепляют сердце и легкие, но подрывают улыбку: кариес подкрадывается из-за сахаров в перекусах, эмаль стирается кислыми напитками, слюна улетучивается от дыхания ртом. Французский союз за здоровье полости рта ставит выносливых атлетов в группу риска по кариесу и болезням десен. Простые привычки меняют расклад — и зубы держатся в строю.

"Выносливые тренировки требуют частых перекусов с углеводами, и это бьет по зубам — сахара питают бактерии, а слюна не успевает нейтрализовать кислоты. Бегун дышит ртом часами, рот сохнет, эмаль теряет минералы. Добавьте стресс перед стартом — и кариес на подходе. Начинайте с воды после еды и жвачки, чтобы слюна работала на вас." Фитнес-тренер, специалист по силовым и общефизическим тренировкам Артём Кравцов

Риски для зубов в выносливостном спорте

Бегун на длинные дистанции или велосипедист на многодневке сталкивается с хрупкостью эмали. Кариес развивается от частых сахаров в батончиках и сухофруктах, которые липнут к зубам. Эрозия добавляется от кислот в энергетиках — биохимия проста: pH падает, минералы вымываются.

Более половины атлетов на выносливость имеют индекс разрушенных, отсутствующих или запломбированных зубов выше среднего, по данным Французского союза за здоровье полости рта. Плохое состояние рта провоцирует воспаления, бьющие по результатам — инфекции от кариеса или десен ослабляют организм. Обратный удар: спорт усугубляет проблемы, особенно при нагрузках свыше трех часов в неделю.

Любители страдают чаще профи — те под присмотром команд, а беговые энтузиасты забывают о зубах. Перекусы вроде бананов кажутся безобидными, но на деле разъедают эмаль. Стресс перед гонкой усиливает сухость, слюна не буферит кислоты.

Почему слюна и диета подводят

Диета атлета — сплошные углеводы: макароны, хлеб, батончики для энергии. По словам доктора Кристофа Леквара из Французского союза, такие продукты сахарные и липкие, кариес гарантирован при регулярности. Бананы прилипают, энергетики кислы — эмаль тает постепенно.

Сухость рта, или ксеростомия, типична для марафонцев: потеря жидкости, ротное дыхание, стресс. Слюна восстанавливает pH, защищает от бактерий — без нее кариес и пародонтоз цветут. Углеводы для мышц вредят зубам, если нет баланса.

Атлеты пьют энергетики литрами, кислота эродирует эмаль за месяцы. Доктор Леквар подчеркивает: повторные приемы пищи множат риски. Физика проста — пот и дыхание обезвоживают рот, слюна испаряется.

Простые шаги для защиты

Вода после еды — первый барьер: смывает сахара, борется с сухостью. Полоскать рот вместо чистки сразу после батончика — кислота еще активна, щетка сотрет размягченную эмаль. Терпение на 30 минут спасает.

Энергетики через соломинку — жидкость минует зубы, контакт минимален. Жвачка без сахара перед стартом стимулирует слюну, бикарбонаты нейтрализуют кислоты, минералы реминерализуют. Восстановление после нагрузок включает рот.

Чистка дважды в день мягкой щеткой с фтором, визит к стоматологу ежегодно — база. Международная стоматологическая федерация советует усилить гигиену с началом спорта. Техника в тренировках важна, как и для зубов.

"Сухость от бега ртом бьет по деснам, слюна нужна для минерализации. Жуйте жвачку, пейте воду — это буфер против эрозии. Тренировки длинные, перекусы частые, без гигиены зубы сдадут. Профилактика — ключ к выносливости без потерь." Фитнес-тренер, эксперт по тренировочным программам и поддержанию формы Анастасия Белова

FAQ

Сколько тренироваться, чтобы риски выросли?

Проблемы накапливаются при нагрузках больше трех часов в неделю. Любители и профи в зоне риска одинаково.

Жвачка помогает?

Без сахара — да, стимулирует слюну, нейтрализует кислоты бикарбонатами. Идеально перед гонкой.

Чистить зубы после батончика?

Нет, подождите полчаса — вода лучше, щетка усугубит эрозию.

Проверено экспертом: фитнес-тренер, специалист по силовым и общефизическим тренировкам Артём Кравцов

Читайте также