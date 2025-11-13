Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
На пляже
На пляже
© unsplash.com by Сай Киран Анагани is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 19:50

Раньше щурилась на пробежках — теперь надеваю эти очки и вижу идеально

Спортивные очки с защитой UV400 снизили утомляемость глаз — офтальмологи

После двенадцати недель подготовки к полумарафону и множества солнечных утренних занятий аэробикой с коляской я наконец-то решилась на покупку — выбрала спортивные солнцезащитные очки, которые не сползают, не запотевают и не вызывают головной боли даже при интенсивной нагрузке.

Как выбрать спортивные очки

Главное требование к таким аксессуарам — устойчивость и удобство. Хорошие спортивные очки должны надёжно фиксироваться, не мешать движению и при этом защищать глаза от ультрафиолета. Сегодня производители предлагают десятки моделей: от лёгких беговых до велосипедных с аэродинамической оправой и сменными линзами.

Современные линзы создаются из ударопрочного поликарбоната, который выдерживает даже падение. Оправа из нейлона или углеродного волокна делает аксессуар почти невесомым, а регулируемые дужки помогают адаптировать очки под форму лица.

Советы шаг за шагом

  1. Определи, для какого вида спорта нужны очки — бег, велосипед, хайкинг или водные виды.

  2. Выбирай модели с вентиляционными отверстиями: они предотвращают запотевание.

  3. Проверь наличие антибликового покрытия — особенно важно для яркого солнца и асфальта.

  4. Примерь очки перед покупкой: дужки не должны давить на виски, а переносица — скользить.

  5. Если тренируешься в разное время суток, обрати внимание на фотохромные линзы, которые меняют степень затемнения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать очки без УФ-защиты.

  • Последствие: усталость глаз и риск раздражения роговицы.

  • Альтернатива: модели с маркировкой UV400.

  • Ошибка: покупать очки по размеру "на глаз".

  • Последствие: дискомфорт и соскальзывание во время движения.

  • Альтернатива: очки с регулируемыми элементами — например, от Oakley или Julbo.

А что если тренировки проходят утром или вечером

В такие часы солнце низко, и отражённый свет может слепить сильнее, чем в полдень. Здесь подойдут очки с градиентными линзами, которые затемнены сверху и светлее снизу. Они защищают глаза, но не мешают видеть дорогу или беговую дорожку.

Если тренировки проходят в пасмурную погоду, выбирай прозрачные или жёлтые линзы — они улучшают контраст и делают картинку чётче.

Плюсы и минусы популярных моделей

  • Oakley Radar EV Path
  • отличная вентиляция и лёгкость
    — высокая цена
  • Nike Tailwind S
  • надёжная фиксация, гибкие дужки
    — менее устойчива к царапинам
  • Adidas Evil Eye Evo
  • сменные линзы и регулировка угла наклона
    — громоздкая форма не всем подойдёт

FAQ

Как выбрать размер спортивных очков?
Ориентируйся на ширину лица и форму переносицы. Очки не должны давить или болтаться — фиксация должна быть плотной, но комфортной.

Сколько стоят качественные очки?
Средняя цена варьируется от 7 000 до 25 000 рублей. Более дорогие модели отличаются материалом линз и уровнем защиты.

Что лучше — поляризационные или обычные линзы?
Поляризация снижает блики от воды и асфальта, делая изображение чётче. Для спорта на открытом воздухе это лучший выбор.

Мифы и правда

  • Миф: спортивные очки нужны только летом.
    Правда: ультрафиолет активен круглый год, даже зимой.

  • Миф: тёмные линзы защищают лучше.
    Правда: важна не степень затемнения, а наличие фильтра UV400.

  • Миф: чем дороже очки, тем они надёжнее.
    Правда: бюджетные модели от известных брендов часто ничем не уступают топовым.

Сон и психология

Регулярные тренировки на солнце без защиты вызывают усталость глаз, что может привести к снижению концентрации и раздражительности. А качественные очки не только защищают зрение, но и повышают уверенность — человек меньше щурится, дышит ровнее и чувствует себя комфортнее.

Три интересных факта

  1. Первые спортивные очки появились у альпинистов — они защищали глаза от снежной слепоты.

  2. Современные линзы способны задерживать до 99,9% ультрафиолетового излучения.

  3. Некоторые модели оснащены Bluetooth-модулями и динамиками для прослушивания музыки без наушников.

Исторический контекст

Спортивные очки стали популярными в 1980-е, когда профессиональные бегуны и велосипедисты начали использовать их не только ради стиля, но и ради защиты. Со временем технологии шагнули далеко вперёд: появились лёгкие композиты, адаптивные линзы и эргономичные оправы. Сегодня это не просто аксессуар, а полноценный элемент экипировки для любых активностей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренировки на подъёмах активируют до 85% мышц ног — учёные Университета Колорадо сегодня в 15:50
Раньше бегал по прямой — теперь делаю иначе, и результаты просто шокируют

Тренировка на холмах помогает не только сжигать больше калорий, но и быстро подтянуть ноги и ягодицы, превращая обычное кардио в мощный фитнес-инструмент.

Читать полностью » Тренер Егор Ходырев: наклоны у блока кроссовера не помогают сжигать жир сегодня в 14:22
Хотела талию тоньше, а стала шире: моя главная ошибка в тренировках

Какие популярные упражнения мешают похудению и почему тяжёлые наклоны и приседания не всегда приближают к стройной фигуре — советы тренера Егора Ходырева.

Читать полностью » Шахматист Гукеш Доммараджу: шахматы формируют стратегическое мышление и самоконтроль сегодня в 13:13
Не ожидала, что шахматы так изменят мышление моего сына

Чем шахматы помогают детям учиться лучше и мыслить стратегически — советы и наблюдения чемпиона мира Гукеша Доммараджу.

Читать полностью » Ягодичный мостик активирует до 85% волокон ягодичной мышцы сегодня в 12:06
Тренировались с парнем одинаково — а результаты оказались совершенно разные

Почему девушки выбирают ягодичный мостик, а мужчины — приседания со штангой, и как правильно распределить нагрузку для гармоничного развития тела.

Читать полностью » Доктор Луиза Чанг: медвежья походка укрепляет руки и мышцы кора сегодня в 11:19
После этого упражнения плечи расправились, а спина перестала болеть

Как простое упражнение из армейских тренировок стало лучшим способом укрепить руки и пресс: польза медвежьей походки по мнению доктора Луизы Чанг.

Читать полностью » Тренер Елена Соболь: вертикальная тяга укрепляет мышцы спины и улучшает осанку сегодня в 10:14
Годами мучилась со спиной — помогло одно упражнение из тренажёрки

Почему вертикальная тяга считается одним из лучших упражнений для спины, как её правильно выполнять и каких ошибок стоит избегать.

Читать полностью » Спортсмены стали использовать сейфы и трекеры в отелях — консультанты по туризму сегодня в 9:10
Девушка-спортсменка не закрыла дверь в номере — и потом всё пошло не так

Потеря личных вещей в дорогом отеле стала для автора не просто стрессом, а уроком: как понять, кто ты, когда отбирают всё внешнее.

Читать полностью » Волны в Майами осложнили заплыв спортсменам — спасатели побережья сегодня в 8:10
Начала плавать из-за травмы, а теперь не могу представить день без бассейна

История о том, как спорт объединяет близких, вдохновляет на новые цели и помогает чувствовать радость от движения под солнцем Южного пляжа.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Что меня шокировало в Казани: 5 неожиданных деталей, которые вы не заметите в первый раз
Спорт и фитнес
Раньше я гнался за весами, теперь — за мобильностью, и прогресс наконец вернулся
Садоводство
Депутат Чаплин: дача помогает выращивать экологически чистые продукты
Дом
Использование свечей создаёт мягкую новогоднюю атмосферу по данным интерьерных стилистов
Культура и шоу-бизнес
Бритни Спирс восстановила контакт с сыновьями — Кевин Федерлайн
Еда
Авокадо признано одним из самых питательных фруктов — диетологи
Культура и шоу-бизнес
Песня, созданная ИИ, впервые возглавила кантри-чарт Billboard — Newsweek
Садоводство
Хвойные создают выразительный сад, сохраняя декоративность и структуру участка в любое время – Мария Воронова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet