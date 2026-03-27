Вис на турнике
Вис на турнике
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 15:18

Воркаут против вредных привычек: Ярославль бросил вызов молодежной апатии

В ярославском Доме культуры "Магистраль" прошла интерактивная программа "ЗОЖ — время для жизни", организованная представителями общественной организации "Много добра". Мероприятие объединило учащихся пяти образовательных учреждений города, которым рассказали о преимуществах отказа от вредных привычек и занятий атлетизмом. Перед молодежью выступили профессиональные спортсмены, представители силовых структур и ветераны специальной военной операции. Участники события на личном примере продемонстрировали, что дисциплинированный подход к физическому состоянию организма является фундаментом для достижения профессиональных целей.

Эволюция уличного спорта

Одной из ключевых площадок стало выступление атлетов из сообщества "Территория воркаута". За шесть лет существования команда прошла путь от любительских тренировок на дворовых снарядах до участия в международных чемпионатах и побед на национальном уровне. Спортсмены подчеркнули, что смогли институционализировать уличные дисциплины, придав им четкие стандарты и соревновательный характер.

Демонстрация базовых упражнений вызвала живой интерес у студентов и школьников. Многие подростки, включая первокурсника Ярославского техникума радиоэлектроники и телекоммуникаций Максима Ромашко, выразили желание попробовать силы в этом направлении, отметив его доступность и зрелищность. Практический наглядный формат обучения оказался эффективнее стандартных бесед о пользе физкультуры.

Личный пример и мотивация

Спикером программы выступил чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров, который поделился своей историей преодоления трудностей при переходе из любительского спорта в профессиональную лигу. Атлет сделал акцент на том, что спортивная карьера требует не только выносливости, но и развивает качества, необходимые для любой сферы деятельности. История успеха уроженца обычной провинции стала для аудитории доказательством достижимости высоких амбиций.

Программа мероприятия также включала активности, предложенные чемпионом мира по боксу Вячеславом Рогозиным. Одной из них стали соревнования для девушек на прыжках со скакалкой, что добавило встрече интерактивности. Организаторы использовали такие инструменты, чтобы уйти от формализованного стиля общения и вовлечь молодежь в процесс через соревнования.

Формирование устойчивых ценностей

Помимо спортивной части, участникам предоставили информацию о негативных последствиях употребления наркотиков. Руководитель общественной организации "Много добра" Михаил Минаков отметил, что основная цель встречи — сделать здоровый образ жизни модным и актуальным трендом в молодежной среде. По мнению организаторов, скучные лекции не работают, поэтому важно подавать информацию через живой диалог.

В планах инициаторов — продолжить подобные встречи в регулярном режиме. Постоянная работа с подростками и трансляция правильных ценностей остаются приоритетной задачей для развития городской среды. Формат интерактивных площадок позволяет загружать в сознание молодых людей необходимые ориентиры, делая акцент на личных достижениях сверстников.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

