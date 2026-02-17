Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка приседает со штангой
Девушка приседает со штангой
Андрей Покровский Опубликована сегодня в 19:03

Кардиотренировки усилили эмоциональную устойчивость — тревожные новости стали переноситься легче

Одни люди сохраняют спокойствие даже под потоком тревожных новостей, другие вспыхивают из-за мелочей. Разница в реакциях может быть связана не только с характером, но и с уровнем физической подготовки. Новое исследование показало, что спорт напрямую влияет на то, как мы переживаем стресс. Об этом сообщает Futurism со ссылкой на публикацию в журнале Acta Psychologica.

Резкий контраст в реакции на стресс

Команда учёных, в которую вошли исследователи из Федерального университета Гояс и Университета Цюриха, изучила, как кардиореспираторная выносливость связана с эмоциональной устойчивостью. В эксперименте приняли участие 40 здоровых молодых взрослых. Им демонстрировали серию тревожных изображений, включая сцены насилия, подобные тем, что нередко распространяются в социальных сетях.

Результаты оказались показательными. У людей с уровнем физической подготовки ниже среднего риск достижения пика тревожности при просмотре тревожных изображений оказался выше на 775%. Это означает не просто небольшое различие, а принципиально иной тип эмоциональной реакции.

Физически активные участники, напротив, демонстрировали более сдержанные ответы на стрессовые стимулы. Они быстрее восстанавливали эмоциональное равновесие и лучше контролировали проявления тревоги.

Тревожность, гнев и замкнутый круг

Исследование также выявило различия в проявлении гнева. У менее тренированных участников раздражение возникало быстрее и сохранялось дольше. Их эмоциональная реакция отличалась большей интенсивностью, что в перспективе может усиливать внутреннее напряжение.

Учёные описывают формирование своеобразной обратной связи. Повышенная тревожность снижает мотивацию к физической активности, а недостаток движения, в свою очередь, способствует дальнейшему росту тревожности. Такой цикл может закрепляться и усиливаться со временем.

Регулярные кардионагрузки, напротив, связаны с более стабильной работой механизмов регуляции эмоций. Повышение частоты сердечных сокращений во время тренировки активирует физиологические процессы, которые способствуют более быстрому снижению уровня стресса после его пика.

Что это значит для повседневной жизни

Хотя исследование носит пилотный характер и требует подтверждения на более широкой выборке, его выводы выглядят убедительно. Работа стала одной из первых, напрямую сопоставивших уровень кардиореспираторной подготовки и интенсивность эмоциональных реакций на негативные стимулы.

Физическая активность давно ассоциируется с улучшением настроения и снижением риска депрессии. Новые данные добавляют к этому понимание того, что спорт может влиять и на остроту реакции на стрессовые события, включая информационные перегрузки.

Даже умеренные нагрузки — быстрая ходьба, бег, велотренировка — способны повысить устойчивость к внешним раздражителям. В условиях постоянного потока тревожных новостей это приобретает особую актуальность.

Исследование подчёркивает: эмоциональная стабильность — не только вопрос темперамента, но и результат образа жизни. Регулярное движение может стать простым и доступным инструментом для укрепления психологической устойчивости и разрыва цикла тревожности.

Автор Андрей Покровский
Андрей Покровский — клинический психолог, эксперт по психологии труда с 20-летним стажем. Специалист по выгоранию, стрессоустойчивости и медиации.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

