Девушка тренирует пресс в зале
Девушка тренирует пресс в зале
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 10:58

Спорт снижает симптомы СДВГ — одна ошибка сводит мотивацию к нулю

Регулярные тренировки доказанно помогают снижать выраженность симптомов СДВГ, улучшать концентрацию и общее самочувствие. Однако именно людям с дефицитом внимания и гиперактивностью часто сложнее всего начать и поддерживать физическую активность. Отвлекаемость, трудности с инициацией задач и сенсорная перегрузка делают спорт дополнительным вызовом.

Почему упражнения важны при СДВГ

Исследования показывают, что регулярная физическая активность способствует регуляции дофамина и улучшает исполнительные функции. Это помогает лучше управлять импульсивностью, повышает устойчивость к стрессу и поддерживает эмоциональный баланс.

При этом сам процесс организации тренировок может оказаться препятствием. Если ожидания слишком высоки или среда перегружена раздражителями, мотивация быстро снижается.

1. Сделайте целью сам процесс

При СДВГ система вознаграждения хуже реагирует на отсроченный результат. Поэтому ориентация на "идеальное тело" или далёкий прогресс редко работает. Гораздо эффективнее считать успехом сам факт появления на тренировке.

Даже если занятие оказалось коротким или не таким интенсивным, важно закрепить привычку. Регулярность формируется через повторение, а не через идеальные показатели.

2. Выбирайте то, что действительно нравится

Физическая активность не обязана ограничиваться тренажёрным залом. Бег, танцы, скалолазание, плавание или лыжи — любая форма движения может быть полезной.

Если тренировки воспринимаются как постоянная борьба, вероятность срыва возрастает. Принцип "пути наименьшего сопротивления" здесь особенно актуален: удовольствие повышает устойчивость к отвлечениям.

3. Найдите напарника

Метод "удвоения тела" часто используется при СДВГ: присутствие другого человека повышает вовлечённость. Совместные тренировки увеличивают вероятность соблюдения режима и снижают ощущение изоляции.

Разделённая ответственность и поддержка помогают легче преодолеть барьер начала занятия.

4. Используйте музыку

Музыка может способствовать достижению состояния потока и снижать внешние отвлекающие факторы. Плейлист с любимыми треками — от инструментальных композиций до энергичного рока — помогает поддерживать ритм и концентрацию.

5. Не стремитесь оптимизировать всё сразу

Попытка сразу изучить сложные схемы питания, добавки и продвинутые программы часто приводит к перегрузке. При СДВГ эффективнее двигаться поэтапно: сначала закрепить базовую регулярность, затем постепенно добавлять новые элементы.

Даже одна минута активности лучше полного отсутствия движения. Малые шаги создают фундамент для устойчивой привычки.

Дополнительная поддержка

Для некоторых полезным может стать тренер, знакомый с особенностями СДВГ. Индивидуальный подход, гибкость программы и смена форматов помогают избежать скуки и снижают риск травм.

Важно помнить: не каждый этап жизни подходит для начала интенсивных тренировок, и это нормально. Но когда появляется готовность, простые и реалистичные стратегии позволяют встроить спорт в повседневность без чрезмерного давления.

Автор Анастасия Белова
Анастасия Белова — эксперт по адаптивной физкультуре (НГУ им. Лесгафта). Специалист по женскому здоровью и послеродовому восстановлению с 10-летним стажем.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

