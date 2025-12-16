Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кошка гуляет на шлейке
Кошка гуляет на шлейке
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 15:45

Невидимый грибок из земли захватывает улицы — кошки приносят его прямо в квартиры

Грибок Sporothrix schenckii вызывает кожные раны у кошек — врачи

Опасная грибковая инфекция может подстерегать даже самых ухоженных домашних питомцев. Споротрихоз у кошек — заболевание, которое долго остаётся незамеченным, но приводит к тяжелым последствиям для животного и представляет угрозу человеку. Ранняя диагностика и внимательное отношение к здоровью питомца играют решающую роль в борьбе с болезнью. Об этом сообщает Patas da Casa.

Что представляет собой споротрихоз и можно ли его вылечить

Споротрихоз вызывается грибком Sporothrix schenckii, обитающим в почве, растениях и разлагающихся остатках. Возбудитель проникает через мелкие царапины или порезы, а у кошек риск заражения выше из-за контактов с другими животными и уличных прогулок. Болезнь чаще всего поражает кожу, но при отсутствии лечения может распространиться по лимфатическим путям и достичь внутренних органов.

Несмотря на опасность, заболевание поддается терапии при длительном и последовательном лечении. Обычно ветеринар назначает противогрибковые препараты, курс которых продолжается от нескольких месяцев до года. Продолжительность зависит от тяжести инфекции и реакции животного на лекарства. Главное условие успеха — строгое соблюдение рекомендаций врача и регулярный контроль состояния питомца.

"При своевременном обращении к специалисту прогноз благоприятный", — отмечается в публикации Patas da Casa.

Первые симптомы: как распознать болезнь

Начальные проявления споротрихоза у кошек часто появляются на морде, ушах, носу и лапах. Эти зоны наиболее подвержены травмам, поэтому именно там грибок активируется первым. Однако внешне поражения напоминают обычные ранки, и владельцы не всегда придают им значение. Постепенно они превращаются в язвочки, покрытые корками, а вокруг них выпадает шерсть.

К характерным симптомам также относятся отеки, уплотнения под кожей, гнойные или кровянистые выделения, апатия и потеря аппетита. В более запущенных случаях добавляются проблемы с дыханием и истощение. Если питомец постоянно вылизывает больные участки, инфекция может распространяться дальше, что усложняет лечение. Поэтому при первых подозрениях важно не медлить и обратиться к ветеринару.

Похожее внимание к поведению животного помогает выявлять и другие проблемы, например, когда кошки вылизывают себя для снятия стресса и поддержания здоровья, что также может указывать на физический или эмоциональный дискомфорт.

"Ранняя диагностика помогает предотвратить осложнения и заражение человека", — говорится в материале издания.

Опасность для человека и меры предосторожности

Споротрихоз относится к зоонозам — инфекциям, которые передаются от животных к людям. Заражение происходит при контакте с ранами больной кошки, а также через царапины, укусы или выделения. Особенно уязвимы те, кто ухаживает за питомцем без перчаток.

В Бразилии заболевание уже стало проблемой общественного здравоохранения, так как число бездомных животных, являющихся переносчиками, велико. У людей болезнь проявляется медленно заживающими язвами на коже, напоминающими укусы насекомых. Чтобы избежать заражения, необходимо использовать защитные перчатки при обработке ран питомца и дезинфицировать поверхности, с которыми он контактировал. В тяжелых случаях стоит обратиться в местные службы контроля животных.

"Простые меры предосторожности способны снизить риск заражения до минимума", — отмечается в статье Patas da Casa.

Лечение и профилактика

Терапия споротрихоза требует терпения: курс противогрибковых средств длится долго и требует строгой дисциплины. На время лечения кошку необходимо изолировать от других животных, тщательно дезинфицировать место её содержания и избегать прямого контакта с выделениями. Любое нарушение режима может привести к повторному заражению.

Чтобы избежать осложнений и вовремя выявлять внутренние нарушения, ветеринары советуют регулярно проводить анализ крови для проверки состояния почек у кошек. Такие обследования позволяют обнаружить воспалительные процессы на ранних стадиях и повысить эффективность лечения.

Профилактика сводится к минимизации контакта питомца с уличной средой. Домашние кошки, не выходящие на улицу, болеют значительно реже. Также важно своевременно проводить стерилизацию, чтобы снизить вероятность драк и укусов, а помещение держать чистым и проветриваемым. Регулярные осмотры у ветеринара позволяют выявить заболевание на ранней стадии и избежать тяжелых последствий.

Осознанный уход за питомцем — лучший способ защитить и животное, и человека. Споротрихоз — серьезное, но излечимое заболевание, если действовать вовремя и следовать рекомендациям специалистов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Чёткое зрение кошки работает в диапазоне от 10 до 80 см — Le Mag du Chat вчера в 23:12
Иллюзия кошачьего всевидения треснула: легендарные глаза ночного хищника скрывают слепую зону

Все ли кошки действительно страдают пресбиопией, как устроено их зрение и почему ограничения фокусировки компенсируются другими чувствами.

Читать полностью » Повторная вакцинация защищает собак от опасных инфекций — ветеринары вчера в 21:15
Собачья прививка как страховка от судьбы: почему пропускать вакцинацию опасно

Как правильно составить график прививок для собак, какие вакцины обязательны и почему ревакцинация важна для здоровья питомца.

Читать полностью » Домашние птицы чувствительны к бытовой химии — ветеринар вчера в 19:46
Щебечет и радует, но есть один утренний нюанс, о котором молчат продавцы

Три причины завести домашнюю птичку: без ежедневных прогулок, уборка клетки 1-2 раза в неделю и возможность спокойно уехать на пару дней. Но есть нюансы режима.

Читать полностью » Собаки способны жить в будке всю зиму при утеплении — ветеринар Цыпленков вчера в 19:03
Секрет выживания на морозе: что делает собаку сильнее холода

Как зимуют собаки в будках и почему морозы не всегда опасны для питомцев — советы ветеринара Евгения Цыпленкова о правильном содержании животных.

Читать полностью » Котята рождаются с закрытыми глазами из-за незрелости зрения — Le Mag du Chat вчера в 17:03
Рождены не видеть, а выжить: слепой старт котят оказывается продуманным планом природы

Почему котята рождаются с закрытыми глазами, когда открывается зрение и какие условия важны в первые недели жизни для их правильного развития и безопасности.

Читать полностью » Учёные зафиксировали влияние ошейников на стресс у кошек — Patas da Casa вчера в 15:07
Обычный ошейник превращается в навигатор: как технологии охраняют наших питомцев

Хотя ошейники чаще ассоциируются с собаками, кошкам они тоже нужны — не ради красоты, а для безопасности и идентификации, особенно если питомец любит прогулки.

Читать полностью » Крысам и хомякам нужны ветки для стачивания зубов — ветеринары вчера в 13:19
Перестала давать питомцу мягкий корм — результат увидела через неделю и пожалела, что не сделала раньше

Зубы грызунов растут всю жизнь: что дать крысам, хомякам, кроликам и шиншиллам для стачивания и как вовремя заметить проблему с прикусом.

Читать полностью » Домашние кошки вылизывают шерсть для удаления грязи — Science Times вчера в 11:47
Ошиблись все: самые чистоплотные существа планеты выглядят совсем не так, как принято думать

Какие животные считаются самыми чистоплотными в мире и зачем им строгие гигиенические привычки — от кошек до белых медведей и птиц.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Сахар в продуктах питания может стать причиной высыпаний и тусклой кожи — ТУТ НОВОСТИ
Туризм
Египет и Таиланд сохраняют спрос несмотря на риски — Турпром
Садоводство
Вторую подкормку моркови вносят при утолщении корнеплодов — Сад и огород
Спорт и фитнес
Силовые тренировки снижают процент жира у спорстменов — фитнес-эксперты
Наука
Чат-боты ИИ перестали быстро умнеть после 2022 года — Science Focus
Авто и мото
Важно начинать вождение с малых скоростей и в спокойной обстановке — автоэксперт Ракитин
Красота и здоровье
Кожа не привыкает к крему, если он не вызывает негативных реакций — дерматолог Сафонова
Туризм
Проблему с выездом ребенка за границу можно решить через суд — юрист Капштык
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet