Невидимый грибок из земли захватывает улицы — кошки приносят его прямо в квартиры

Опасная грибковая инфекция может подстерегать даже самых ухоженных домашних питомцев. Споротрихоз у кошек — заболевание, которое долго остаётся незамеченным, но приводит к тяжелым последствиям для животного и представляет угрозу человеку. Ранняя диагностика и внимательное отношение к здоровью питомца играют решающую роль в борьбе с болезнью. Об этом сообщает Patas da Casa.

Что представляет собой споротрихоз и можно ли его вылечить

Споротрихоз вызывается грибком Sporothrix schenckii, обитающим в почве, растениях и разлагающихся остатках. Возбудитель проникает через мелкие царапины или порезы, а у кошек риск заражения выше из-за контактов с другими животными и уличных прогулок. Болезнь чаще всего поражает кожу, но при отсутствии лечения может распространиться по лимфатическим путям и достичь внутренних органов.

Несмотря на опасность, заболевание поддается терапии при длительном и последовательном лечении. Обычно ветеринар назначает противогрибковые препараты, курс которых продолжается от нескольких месяцев до года. Продолжительность зависит от тяжести инфекции и реакции животного на лекарства. Главное условие успеха — строгое соблюдение рекомендаций врача и регулярный контроль состояния питомца.

"При своевременном обращении к специалисту прогноз благоприятный", — отмечается в публикации Patas da Casa.

Первые симптомы: как распознать болезнь

Начальные проявления споротрихоза у кошек часто появляются на морде, ушах, носу и лапах. Эти зоны наиболее подвержены травмам, поэтому именно там грибок активируется первым. Однако внешне поражения напоминают обычные ранки, и владельцы не всегда придают им значение. Постепенно они превращаются в язвочки, покрытые корками, а вокруг них выпадает шерсть.

К характерным симптомам также относятся отеки, уплотнения под кожей, гнойные или кровянистые выделения, апатия и потеря аппетита. В более запущенных случаях добавляются проблемы с дыханием и истощение. Если питомец постоянно вылизывает больные участки, инфекция может распространяться дальше, что усложняет лечение. Поэтому при первых подозрениях важно не медлить и обратиться к ветеринару.

Похожее внимание к поведению животного помогает выявлять и другие проблемы, например, когда кошки вылизывают себя для снятия стресса и поддержания здоровья, что также может указывать на физический или эмоциональный дискомфорт.

"Ранняя диагностика помогает предотвратить осложнения и заражение человека", — говорится в материале издания.

Опасность для человека и меры предосторожности

Споротрихоз относится к зоонозам — инфекциям, которые передаются от животных к людям. Заражение происходит при контакте с ранами больной кошки, а также через царапины, укусы или выделения. Особенно уязвимы те, кто ухаживает за питомцем без перчаток.

В Бразилии заболевание уже стало проблемой общественного здравоохранения, так как число бездомных животных, являющихся переносчиками, велико. У людей болезнь проявляется медленно заживающими язвами на коже, напоминающими укусы насекомых. Чтобы избежать заражения, необходимо использовать защитные перчатки при обработке ран питомца и дезинфицировать поверхности, с которыми он контактировал. В тяжелых случаях стоит обратиться в местные службы контроля животных.

"Простые меры предосторожности способны снизить риск заражения до минимума", — отмечается в статье Patas da Casa.

Лечение и профилактика

Терапия споротрихоза требует терпения: курс противогрибковых средств длится долго и требует строгой дисциплины. На время лечения кошку необходимо изолировать от других животных, тщательно дезинфицировать место её содержания и избегать прямого контакта с выделениями. Любое нарушение режима может привести к повторному заражению.

Чтобы избежать осложнений и вовремя выявлять внутренние нарушения, ветеринары советуют регулярно проводить анализ крови для проверки состояния почек у кошек. Такие обследования позволяют обнаружить воспалительные процессы на ранних стадиях и повысить эффективность лечения.

Профилактика сводится к минимизации контакта питомца с уличной средой. Домашние кошки, не выходящие на улицу, болеют значительно реже. Также важно своевременно проводить стерилизацию, чтобы снизить вероятность драк и укусов, а помещение держать чистым и проветриваемым. Регулярные осмотры у ветеринара позволяют выявить заболевание на ранней стадии и избежать тяжелых последствий.

Осознанный уход за питомцем — лучший способ защитить и животное, и человека. Споротрихоз — серьезное, но излечимое заболевание, если действовать вовремя и следовать рекомендациям специалистов.