© PxHere by rawpixel.com is licensed under CC0
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 10:07

Шерсть и нитки после стирки бесят каждый раз — простой трюк с кухонной губкой спасает

Знакомая картина: после стирки вещи вроде бы чистые, но тёмная одежда всё равно покрыта тонкой шерстью или светлым ворсом. Особенно это заметно зимой, когда домашние чаще ходят в толстовках, используют пушистые пледы и активно линяют питомцы. Оказывается, простая кухонная губка может частично решить эту проблему без дополнительных затрат. Об этом сообщает Йохана Далова.

Зачем губку кладут в барабан

Главная идея в том, что пористая структура губки работает как механическая "ловушка" для мелких частиц. В стиральной машине вода и бельё постоянно перемешиваются, и волоски, шерсть, ниточки и ворс нередко просто переходят с одной вещи на другую. Губка же способна удерживать часть таких микрочастиц на своей поверхности и внутри поролона, поэтому после цикла на одежде их остаётся меньше.

Это особенно полезно, если в доме есть кошка или собака и вы регулярно стираете вещи тёмных цветов. То, что обычно приходится собирать роликом для одежды уже после стирки, частично уходит на губку прямо в процессе. Как приятный бонус — меньше мусора добирается до фильтра, а значит, его приходится реже чистить из-за набившегося ворса.

Как губка помогает против ворса и нитей

Помимо шерсти, на одежде часто остаются мелкие волокна от старых полотенец, флиса или трикотажа. На чёрных брюках и футболках такой "снег" выглядит особенно раздражающе. Более плотная сторона губки в воде ведёт себя как мягкая щётка: она подхватывает ворсинки и не даёт им свободно плавать по барабану.

При этом важно помнить: речь не о чудо-методе, который заменит правильную сортировку. Если стирать пушистые полотенца вместе с гладкими тканями, ворса будет больше в любом случае. Губка — это скорее простой помощник, который снижает масштаб проблемы, когда идеальные условия стирки недостижимы.

Как сделать это безопасно и без сюрпризов

Чтобы трюк сработал, берут новую, чистую губку и используют только одну. Губка, которой мыли жирную посуду, для стирки не подходит: остатки масла и еды могут испачкать бельё и оставить запах. Лучше выбирать вариант без чрезмерно жёсткого абразивного слоя, чтобы не рисковать деликатными тканями. Шёлк, кружево и тонкие материалы вообще разумнее стирать отдельно или в мешке для стирки — так спокойнее и для ткани, и для результата.

Положите губку в барабан вместе с вещами и запустите обычную программу. После стирки вы увидите, сколько на ней осталось мусора, и поймёте, когда пора заменить её на новую. Постоянно держать губку в машине не обязательно, но в период линьки или при частой стирке тёмной одежды этот приём может заметно облегчить уход за вещами.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

