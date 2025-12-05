Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
археологические раскопки
археологические раскопки
© commons.wikimedia by Oksana harab is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 17:39

Это не экономия, а магия власти: как обломки прошлого помогали новым королям править настоящим

Колонны из Рима для Ахена вез Карл Великий — Medieval Encounters

Иногда величие прошлого не рушится — оно переезжает. В поздней Римской империи и раннем Средневековье строители массово "переселяли" мраморные блоки, колонны и камень из старых зданий в новые, превращая руины в ресурс и язык власти. Новое исследование показывает: сполии были не только способом сэкономить, но и инструментом политики, логистики и престижа, порой важнее любых расчётов. Об этом сообщает журнал Medieval Encounters.

Что такое сполии и почему их удобно использовать

Под сполиями понимают повторное использование уже обработанных материалов из античных построек — мрамора, каменных блоков, колонн, кирпичей. С практической точки зрения это идеальная стратегия: не нужно добывать камень в карьере, везти тяжёлые заготовки, платить за резку и обработку, а затем снова тащить всё на стройплощадку.

Исследование начинается с очевидного тезиса: готовый мраморный блок или целая колонна резко упрощают строительство. Снижаются и прямые расходы, и сроки. Это особенно важно в эпоху, когда доступ к карьерам, транспортным цепочкам и квалифицированному труду мог быть нестабильным.

Цифры из статьи: сколько экономили на "камнях, вернувшихся к жизни"

Авторы приводят расчёты, сделанные с применением современных методик оценки стоимости к известным памятникам. Наиболее яркий пример — Арка Константина в Риме. Если верить приведённым в исследовании данным, арка, построенная преимущественно из материалов, задействованных повторно из императорских запасов, обошлась примерно в 1 млн денариев. Постройка из новых материалов, по оценке, стоила бы около 4,5 млн денариев. Выходит, использование сполий уменьшало стоимость примерно на 80% и сокращало сроки примерно на 65%.

Ещё впечатляющие значения показаны на примере позднеримских городских стен Женевы и Кордовы: там экономия достигала около 90%, потому что материалы можно было получить буквально рядом — демонтируя ближайшие здания (вроде базилики в Нионе или театра в Кордове). В обобщении исследование отмечает: повторное использование кирпича могло снижать затраты на 40-50%, а каменных блоков — до 80-90%.

Почему "только экономика" не объясняет реальность

Дальше появляется парадокс, который и делает исследование интересным. Если сполии — это прежде всего экономия, логично ожидать, что ими чаще будут пользоваться те, у кого меньше денег. Однако, по наблюдениям автора(ов), всё выглядит наоборот: самые заметные и статусные сполии оказываются именно в зданиях, связанных с императором и верхушкой аристократии.

В Риме крупные базилики, строившиеся на средства императора или его окружения (первый собор Святого Петра в Ватикане, собор Святого Иоанна Латеранского), демонстративно оформлялись сполиями в главных точках зрения — например, в колоннах центральных нефов. А вот более скромные церкви-титулы, которые финансировала местная знать, нередко использовали более высокую долю материалов, изготовленных ex novo, то есть "с нуля". В статье прямо отмечается: обилие сполий в проектах высшей аристократии заставляет сомневаться, что экономия была решающим мотивом.

Деньги у богатых были: почему экономия могла быть "вторичной"

Чтобы "снять" аргумент о бедности, исследование обращается к объёму пожертвований и финансовым масштабам эпохи. Приводится пример Константина: базилике Святого Иоанна Латеранского он пожертвовал 82 кг золота, 775 кг серебра и тысячи солидов в недвижимости — только на культовые нужды и содержание. При этом общая стоимость большой базилики оценивается примерно в 20 000-25 000 солидов. А отдельные представители высшей знати, такие как Мелания Младшая и Пиниан, имели годовой доход около 120 000 солидов. То есть при желании они могли оплатить новые материалы без боли для кошелька.

Отсюда вывод в логике статьи: если у патрона "денег больше, чем нужно", сполии становятся не способом выживания, а инструментом выбора — и этот выбор должен иметь дополнительные причины.

Доступ к самым "крутым" колоннам был привилегией

Одна из важнейших причин в статье — контроль. Крупные и ценные сполии, особенно происходившие из знаковых общественных сооружений, не лежали "в свободном доступе". Управлять ими могло императорское государство. Поэтому использование колонн и мрамора из ключевых комплексов превращалось в привилегию: её либо выдавали, либо оставляли "своим".

В такой системе повторно поставленная колонна с императорского форума означает не "мы сэкономили", а "мы можем взять". Это демонстрация близости к власти и символическое присвоение величия прошлого через материальный фрагмент, который всем узнаваем.

Инфраструктура сполий: демонтаж, склады, перепродажа

Исследование описывает и "экономику процесса" — целую индустрию вокруг повторного использования. Появляются специалисты по разбору зданий (в тексте упоминаются коллегии субруторов), склады собранных материалов (как пример приводятся Хорреа в Остии), а также списки предметов, доступных для перепродажи.

Логика рынка здесь двойная. Император, вероятно, контролировал поток самых крупных и статусных элементов. Но более скромные материалы — кирпич, небольшие каменные блоки, детали отделки — могли активно ходить на частном рынке, подпитывая строительство домов, мастерских и небольших общественных зданий.

Когда сполии становились единственным источником качества

Начиная с IV века н. э., по описанию исследования, поставки нового мрамора начинают "схлопываться": каналы сбыта прерываются, часть карьеров закрывается, а специализированные навыки камнерезов утрачиваются. В таком контексте сполии перестают быть опцией и превращаются в материальную необходимость: если нужен качественный мрамор и крупные архитектурные элементы, их проще взять из уже существующих сооружений, чем "воссоздать" индустрию заново.

Это объясняет, почему сполии массово встречаются даже там, где у заказчика есть деньги: дело может упираться не в средства, а в доступность материалов и компетенций.

Престиж и "древняя красота": когда колонны везли далеко и дорого

Со временем у сполий появляется собственная ценность, связанная с венустой — древней красотой и ощущением прикосновения к славному прошлому. В статье упоминается письмо генерала Велизария Тотиле (547 г.), где он восхваляет красоту Рима как осязаемое свидетельство прежней славы. Такой взгляд помогает понять, почему иногда сполии перевозили вопреки экономике.

Исследование приводит примеры дорогих транспортировок: колонны могли везти из Рима или Равенны в Ахен для Палатинской капеллы Карла Великого или из Мериды в халифскую Кордову. В таких случаях "символическая" и престижная составляющая явно перевешивала сиюминутную выгоду.

Сравнение: сполии в частном доме и сполии в имперском проекте

  1. Для частного строителя (например, в Остии) повторное использование кирпича могло быть простым практическим решением: дешевле, быстрее, доступнее.

  2. Для императора или его ближайшего круга сполии могли быть знаком доступа к государственным ресурсам и способом показать преемственность и власть через материальные фрагменты прошлого.

  3. Для короля или правителя вне Рима (вестготов, омейядов) импорт римских колонн становился политическим жестом: связать себя с авторитетом Империи предметно, не на словах.

Советы шаг за шагом: как "читать" сполии в архитектуре

  1. Сначала спросите: где именно находятся сполии — в главном нефе, в фасаде, у входа или в скрытых конструкциях. Видимые места чаще связаны с престижем и символикой.

  2. Оцените масштаб: целые колонны и дорогой мрамор обычно требуют контроля доступа и логистики, а кирпич и мелкие блоки чаще следуют экономике.

  3. Посмотрите на патрона: император, аристократ, городская община или частник — у каждого свой набор мотивов и возможностей.

  4. Учитывайте эпоху: после IV века вопрос мог быть не "хочу ли", а "где взять новое".

  5. Помните о контексте: один и тот же приём в Риме и на периферии может означать противоположные вещи.

Популярные вопросы о сполиях и "rediviva saxa"

Что лучше объясняет сполии — экономика или идеология?

Обычно работает смесь факторов. На мелких стройках чаще доминирует практичность, а в больших "показательных" проектах мотивация включает политический и символический смысл.

Как выбрать пример сполий для экскурсии или учебного проекта?

Лучше брать два контраста: крупный имперский памятник (где сполии видны и "говорят") и рядовую постройку (где повторное использование — часть бытовой экономики).

Сколько стоит "построить из нового" по меркам античности?

В статье приводятся оценочные расчёты на примере Арки Константина: проект из новых материалов мог бы стоить в несколько раз дороже, чем вариант со сполиями. Это иллюстрирует масштаб экономии, но точные суммы всегда зависят от памятника и методики подсчёта.

Что лучше для сохранения наследия: сполии или строгая охрана руин?

Сегодня приоритет обычно у охраны, но в позднеримскую эпоху действовали другие нормы. Для них сполии были способом дать материалу "вторую жизнь", а не обязательно актом разрушения ради разрушения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жизнь могла зародиться не в первичном бульоне, а в вязкой среде — Чандру сегодня в 9:23
Ксеноплёнки и инопланетная слизь: как будут искать жизнь, которую мы даже не представляем

Гелевые матрицы могли стать площадкой, где химия постепенно училась усложняться задолго до появления первых клеток. При этом идея важна не только для истории Земли, но и для поиска необычных форм жизни на других планетах.

Читать полностью » Воздушные взрывы прошлых эпох подтверждены по следам в отложениях — PLOS ONE сегодня в 7:19
Земля пережила больше катастроф: невидимые взрывы рвали атмосферу, оставляя лишь стеклянные следы

Учёные находят новые следы древних космических взрывов в атмосфере, которые не оставили кратеров, но могли радикально изменить климат и историю Земли.

Читать полностью » Исследование показало минимальное ухудшение панели после 21 месяца — Monitors Unboxed сегодня в 5:03
OLED вступил в игру на истощение: 5000 часов показали, как экран начинает умирать по миллиметру

Двухлетний эксперимент с QD-OLED-монитором показал, что реальная скорость выгорания значительно ниже, чем считалось: панель стареет медленно, а потери яркости остаются минимальными.

Читать полностью » Потерянная сумка астронавтов вошла в атмосферу Земли — NASA сегодня в 3:34
Сумка, улетевшая в вечность: как случайный жест астронавта стал легендой орбиты

Потерянная сумка астронавтов стала новым объектом на орбите. Как она туда попала, почему не представляла опасности и чему научил этот случай.

Читать полностью » На Юпитере обнаружили аномальное движение водяного пара — Гэ сегодня в 1:07
Юпитер скрывает воду в неожиданном месте: открытие, которое переворачивает всё

Учёные изучают круговорот воды в атмосфере Юпитера: данные "Юноны" и модели объясняют аномалии и помогают понять эволюцию планеты.

Читать полностью » Пшеница сама получает азот из воздуха — Plant Biotechnology Journal вчера в 23:12
Поля наконец заговорили: новая пшеница сама создаёт азот и рушит рынок удобрений

Новый сорт пшеницы способен активировать почвенные бактерии и получать азот из воздуха, что помогает снижать зависимость земледелия от удобрений.

Читать полностью » Меланин гриба из Чернобыля преобразует радиацию в энергию роста — Metro вчера в 21:20
Радиоактивное чудо Чернобыля: как меланин даёт грибам силу выживать в невозможных условиях

Гриб Cladosporium sphaerospermum, найденный в Чернобыльской зоне отчуждения, способен не только выживать в условиях радиации, но и использовать её для своего роста, что делает его объектом научных исследований.

Читать полностью » Донные воды Антарктиды изменили климат Земли 12 тысяч лет назад — Science Daily вчера в 19:25
Океан шептал 12 000 лет, а потом вздохнул — и Земля изменилась навсегда

Учёные выяснили, как Южный океан изменил климат Земли после ледникового периода. Донные воды Антарктиды сыграли ключевую роль в подъёме уровня CO2.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Йога увеличивает объём лёгких и улучшает дыхание бегунов — Femina
Красота и здоровье
Включение полезных жиров и углеводов в рацион важно для баланса — врач Соломатина
Питомцы
Сокращение разнообразия птиц ослабляет восстановление лесов — Nature
Авто и мото
Красный символ давления масла на панели приборов требует немедленной остановки — автомеханики
Красота и здоровье
Кишечник вырабатывает серотонин и влияет на эмоциональную стабильность — диетолог
Туризм
Кванджу превращает кимчи в искусство с театрализованными экскурсиями и мастер-классами — The Korea Herald
Еда
Шкмерули является одним из самых узнаваемых блюд грузинской кухни — кулинары
Дом
Уют в доме создают мелочи — дизайнер Зуева
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet