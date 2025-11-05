Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 13:02

После лёгкого удара в бок я пошел домой — и едва не потерял сознание ночью

Врач Монахов: даже лёгкий удар в левый бок может привести к травме селезёнки

Боль в левом боку после физической нагрузки — явление нередкое. Обычно её списывают на переутомление или растяжение мышц, но иногда подобный симптом может указывать на повреждение внутреннего органа, требующего срочной медицинской помощи.

"Боль в левом боку может возникнуть после велопрогулки или тренировки. В таком случае стоит обратиться к врачу. Есть риск, что боль вызвана травмой селезёнки", — пояснил хирург Дмитрий Монахов.

Почему повреждение селезёнки опасно

Селезёнка — орган, отвечающий за фильтрацию крови и иммунную защиту. Она находится под левым ребром и легко травмируется при ударах, падениях или резких движениях. Даже незначительный удар может привести к гематоме или разрыву капсулы, что вызывает внутреннее кровотечение.

Опасность в том, что симптомы не всегда проявляются сразу: человек может чувствовать лишь тупую боль в боку, слабость или головокружение.

Как возникает травма

"К травме селезёнки приводит резкое торможение велосипеда, рывки, падения. Восстановление может длиться несколько недель", — отметил врач.

Повредить орган можно не только в спорте, но и в быту — при падении с высоты, ударе ремнём безопасности во время аварии, сильном кашле или поднятии тяжестей.

Основные симптомы повреждения селезёнки

  1. Боль в левом подреберье, усиливающаяся при вдохе или движении.

  2. Иррадиация боли в левое плечо или спину.

  3. Головокружение, слабость, бледность кожи.

  4. Снижение давления, учащённый пульс.

  5. Тошнота или потеря сознания при внутреннем кровотечении.

Если хотя бы один из этих признаков сохраняется более нескольких часов — необходимо срочно обратиться в больницу.

Сравнение: растяжение и травма селезёнки

Признак Растяжение мышц Повреждение селезёнки
Характер боли Локальная, уменьшается при покое Усиливается, отдаёт в плечо
Состояние Без изменений давления Возможна слабость и головокружение
Реакция на вдох Незначительный дискомфорт Боль усиливается
Опасность Проходит самостоятельно Требует срочного осмотра врача

Что делать при подозрении на повреждение

  1. Немедленно обратиться к врачу. Даже лёгкий удар может вызвать гематому.

  2. Не прикладывать тепло. Это может усилить внутреннее кровотечение.

  3. Лечь на спину и ограничить движения. До приезда скорой важно снизить нагрузку.

  4. Не принимать обезболивающие. Они могут скрыть симптомы и затруднить диагностику.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ждать, пока боль "сама пройдёт".
    Последствие: разрыв органа и массивное кровотечение.
    Альтернатива: обратиться в травмпункт или вызвать скорую.

  • Ошибка: использовать грелку.
    Последствие: усиление внутреннего кровотечения.
    Альтернатива: холодный компресс и покой.

  • Ошибка: заниматься спортом после травмы.
    Последствие: повторное повреждение и осложнения.
    Альтернатива: полное восстановление под контролем врача.

А что если боль появилась после тренировки?

Если неприятные ощущения в боку не проходят спустя сутки и усиливаются при движении, необходимо сделать УЗИ брюшной полости. Спортивные микротравмы обычно проходят за 2-3 дня, но если селезёнка повреждена, промедление может стоить жизни.

Плюсы и минусы физической активности после травмы

Подход Плюсы Минусы
Раннее возвращение к спорту Быстрое восстановление тонуса Риск рецидива и разрыва органа
Медицинское наблюдение Безопасное восстановление Требует времени и контроля
Отказ от нагрузок Полное заживление Потеря формы на время

FAQ

Как определить разрыв селезёнки?
Точный диагноз ставят по результатам УЗИ или КТ. Симптомы — резкая боль в боку, падение давления, головокружение.

Можно ли жить без селезёнки?
Да, но снижается иммунная защита организма, поэтому пациентам рекомендуют вакцинацию и наблюдение у терапевта.

Сколько длится восстановление после травмы?
При лёгком ушибе — около 2-3 недель, при операции — до нескольких месяцев.

Мифы и правда

  • Миф: боль в боку после спорта — это всегда мышцы.
    Правда: иногда это признак внутренней травмы.

  • Миф: повреждения селезёнки случаются только при ДТП.
    Правда: их вызывают даже падения с велосипеда или сильный удар.

  • Миф: если боль стихла, опасности нет.
    Правда: внутренние гематомы могут увеличиваться без боли.

3 интересных факта

  1. Селезёнка содержит около 300 мл крови и при травме может стать источником массивного кровотечения.

  2. Женщины чаще переносят травмы селезёнки во время занятий йогой и фитнесом из-за гибкости связок.

  3. Повреждения селезёнки нередко сопровождаются травмой левого лёгкого или ребер.

Исторический контекст

До XX века повреждения селезёнки почти всегда заканчивались летально. С развитием хирургии и диагностических методов смертность резко снизилась. Сегодня большинство пациентов при своевременном обращении полностью восстанавливаются, но врачи по-прежнему напоминают: любая боль в левом подреберье после удара требует осмотра.

