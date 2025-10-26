Ложиться под нож не нужно: когда грыжа оказывается естественной частью жизни

Межпозвонковая грыжа нередко вызывает тревогу у пациентов, однако, как объясняет врач-невролог, кандидат медицинских наук Павел Бранд, не каждое её проявление требует немедленного лечения. В большинстве случаев это естественный процесс, связанный с возрастными изменениями позвоночника.

"Сами по себе межпозвонковые грыжи лечить не нужно. На самом деле образование грыж — нормальная фаза, через которую проходит человеческий позвоночник", — сказал врач-невролог Павел Бранд.

Почему грыжа — не всегда приговор

Позвоночник в течение жизни подвергается колоссальным нагрузкам: мы поднимаем тяжести, много сидим, часто двигаемся неправильно. Межпозвонковые диски, которые выполняют роль амортизаторов, со временем теряют эластичность и могут немного смещаться — так образуются грыжи.

Однако само наличие грыжи на МРТ не означает, что нужно срочно лечиться или тем более ложиться под нож. Многие люди живут с ними годами, не испытывая никаких симптомов.

Когда лечение действительно необходимо

"Терапия требуется только в тех случаях, когда грыжа сдавливает нервные корешки и вызывает радикулопатию — боль в шее, пояснице и конечностях", — пояснил Павел Бранд.

Главным признаком опасной грыжи является боль, отдающая в руки или ноги, а также онемение, слабость или нарушение чувствительности. В таких случаях врач назначает обследование, чтобы определить наличие так называемого дискорадикулярного конфликта - ситуации, когда диск давит на нервный корешок.

Сравнение типов лечения