Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гимнастика при боли в спине
Гимнастика при боли в спине
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 6:19

Ложиться под нож не нужно: когда грыжа оказывается естественной частью жизни

Врач-невролог Павел Бранд объяснил, когда межпозвонковую грыжу нужно лечить

Межпозвонковая грыжа нередко вызывает тревогу у пациентов, однако, как объясняет врач-невролог, кандидат медицинских наук Павел Бранд, не каждое её проявление требует немедленного лечения. В большинстве случаев это естественный процесс, связанный с возрастными изменениями позвоночника.

"Сами по себе межпозвонковые грыжи лечить не нужно. На самом деле образование грыж — нормальная фаза, через которую проходит человеческий позвоночник", — сказал врач-невролог Павел Бранд.

Почему грыжа — не всегда приговор

Позвоночник в течение жизни подвергается колоссальным нагрузкам: мы поднимаем тяжести, много сидим, часто двигаемся неправильно. Межпозвонковые диски, которые выполняют роль амортизаторов, со временем теряют эластичность и могут немного смещаться — так образуются грыжи.

Однако само наличие грыжи на МРТ не означает, что нужно срочно лечиться или тем более ложиться под нож. Многие люди живут с ними годами, не испытывая никаких симптомов.

Когда лечение действительно необходимо

"Терапия требуется только в тех случаях, когда грыжа сдавливает нервные корешки и вызывает радикулопатию — боль в шее, пояснице и конечностях", — пояснил Павел Бранд.

Главным признаком опасной грыжи является боль, отдающая в руки или ноги, а также онемение, слабость или нарушение чувствительности. В таких случаях врач назначает обследование, чтобы определить наличие так называемого дискорадикулярного конфликта - ситуации, когда диск давит на нервный корешок.

Сравнение типов лечения

Ситуация Лечение Эффект
Грыжа без боли Наблюдение, гимнастика, контроль веса Поддержание состояния без прогрессирования
Умеренные боли Консервативная терапия: физиопроцедуры, ЛФК, массаж, НПВС Снятие боли и воспаления
Радикулопатия и сдавление нерва Хирургическое вмешательство Устранение компрессии, восстановление функции

Советы шаг за шагом: как помочь позвоночнику

  1. Двигайтесь регулярно. Простые упражнения на растяжку и укрепление мышц спины улучшают кровоток.

  2. Следите за осанкой. Особенно важно для тех, кто работает за компьютером.

  3. Избегайте перегрузок. Не поднимайте тяжести с наклонённой спиной.

  4. Контролируйте вес. Избыточная масса тела увеличивает давление на позвоночник.

  5. Делайте перерывы при сидячей работе. Каждые 40-50 минут полезно вставать и разминаться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сразу начинать интенсивное лечение при обнаружении грыжи на МРТ.
    Последствие: ненужные расходы и стресс.
    Альтернатива: проконсультироваться с неврологом, оценить симптомы.

  • Ошибка: использовать прогревание или холод без назначения врача.
    Последствие: усиление боли или воспаления.
    Альтернатива: нейтральные методы — лёгкий массаж, лечебная физкультура.

  • Ошибка: избегать движения из-за страха боли.
    Последствие: ослабление мышц и ухудшение состояния.
    Альтернатива: щадящие упражнения под контролем специалиста.

А что если грыжа не беспокоит?

Если грыжа выявлена случайно и не вызывает боли, паниковать не стоит. Важно просто поддерживать здоровье позвоночника — укреплять мышцы спины, плавать, делать растяжку. Нередко такие грыжи даже уменьшаются со временем, если исключить провоцирующие нагрузки.

Мифы и правда

  • Миф: любая грыжа требует операции.
    Правда: большинство грыж неопасны и лечатся консервативно.

  • Миф: при грыже нельзя заниматься спортом.
    Правда: правильные упражнения укрепляют мышцы и уменьшают боль.

  • Миф: прогревание всегда помогает.
    Правда: при воспалении тепло может усугубить отёк и сдавление нерва.

Исторический контекст

Проблемы с позвоночником описывались ещё Гиппократом, который использовал вытяжение и массаж для лечения "смещения позвонков". В XIX веке врачи впервые выделили понятие межпозвоночной грыжи как самостоятельного диагноза. В XX веке хирургия позвоночника сделала огромный шаг вперёд — появились микродискэктомии и эндоскопические операции, позволяющие устранять сдавление нерва без больших разрезов. Сегодня основной акцент делается на профилактике и физической терапии, а операции назначаются лишь при серьёзных осложнениях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Нейл-артист Соня Белахлеф: мода на естественные ногти вытесняет гель и акрил вчера в 23:43
Гель ушёл, мода осталась: почему натуральные ногти — новый символ роскоши

Отказ от геля и акрила — не приговор для ваших ногтей. Рассказываем, как восстановить их здоровье, вернуть блеск и сохранить естественную красоту без салонных процедур.

Читать полностью » Модные дома представили трендовые оттенки 2026 года — цитрин, кобальтовый и апельсиновый вчера в 23:43
Один цвет — и ваш образ будто с подиума: палитра нового сезона раскрыта

Будьте в тренде с новыми оттенками весны 2026 года! Узнайте, как яркие цвета, как цитрин и кобальтово-синий, изменят ваш гардероб и настроение.

Читать полностью » Блогеры отмечают: открытость и отказ от ретуши повышают уверенность и уменьшают тревожность вчера в 22:39
Без фильтров, без стыда: как люди с акне возвращают себе уверенность

Двенадцать человек решились показать свою кожу без фильтров и макияжа — и рассказали, как принятие себя изменило их жизнь и уверенность.

Читать полностью » Андре Вамбье: витамины B3, C, E и K поддерживают эластичность сосудов и текучесть крови вчера в 22:36
Кровь густеет, ноги тяжелеют: эти 4 витамина могут спасти сосуды от тромбов

Тромбоз — это коварная угроза для ваших сосудов. Узнайте, какие 4 витамина помогут предотвратить тромбы и как правильно питаться для здоровья ног.

Читать полностью » Врачи напомнили, что ананас богат витамином C и укрепляет иммунитет вчера в 21:27
Этот тропический плод не просто сладкий — он действует как природное обезболивающее

Узнайте, как ананас с бромелаином улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет. Откройте для себя секреты тропического фрукта, включая 5 удивительных фактов.

Читать полностью » Эксперты назвали грибы источником бета-глюканов и антиоксидантов, укрепляющих иммунную систему вчера в 20:24
Не апельсины и не лимоны: главный союзник иммунитета растёт прямо в лесу

Как грибы и правильное питание поддерживают иммунитет? Откройте секреты, чтобы защитить свой организм от простуд и инфекций.

Читать полностью » Неврологи предупредили: головные боли по утрам и судороги могут быть признаками опухоли мозга вчера в 19:20
Болезнь, которая маскируется под усталость: как мозг подаёт сигналы о беде

Вовремя распознать симптомы опухоли головного мозга — вот ключ к успешному лечению. Узнайте, какие сигналы нельзя игнорировать и когда обращаться к врачу.

Читать полностью » Нейробиологи выяснили, что снижение частоты нейронных переходов влияет на восприятие времени вчера в 18:38
Почему годы пролетают всё быстрее: мозг взрослых работает, как замедленный фильм

Новое исследование нейробиологов объясняет, почему время кажется короче с возрастом. Узнайте, как мозг формирует восприятие времени и что с этим делать.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Подъём локтей укрепляет связки и суставы — специалисты о ключевом элементе подготовки к выходу силой
Красота и здоровье
Кофе, чай и вино ускоряют потемнение эмали и чувствительность зубов — Луиза Автандилян
Красота и здоровье
Врач-невролог Анна Терехова объяснила, почему возникает мигрень и как её распознать
Спорт и фитнес
Программа Максима Трухоновца сочетает гимнастику и функциональный тренинг для контроля над телом
Дом
Эксперты рассказали, как очистить душевую лейку от налета с помощью соды и воды
Авто и мото
Mazda MX-5, Toyota Supra и Nissan 300ZX востребованы у коллекционеров в Европе
Садоводство
Садоводы советуют: держите пуансеттию при 16–20 °C и избегайте сквозняков
Технологии
Первые элементы российской лунной станции доставят на поверхность Луны в 2033–2034 годах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet