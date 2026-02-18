Межпозвоночная грыжа формируется годами — позвоночник подаёт тревожные сигналы задолго до диагноза

Дискомфорт в спине редко возникает внезапно: чаще организм подаёт сигналы задолго до серьёзного диагноза. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на ортопеда Антона Стальнова, который объяснил, почему межпозвоночная грыжа становится следствием повседневных привычек и как можно снизить риски.

Почему страдает позвоночник

Межпозвоночная грыжа, по словам специалиста, формируется не одномоментно. Её развитию способствует хроническая перегрузка позвоночника, связанная с малоподвижным образом жизни, длительным сидением и дефицитом физической активности. Однообразная нагрузка и продолжительное пребывание в неудобной позе постепенно создают условия для повреждения дисков.

Когда человек часами остаётся без движения, мышечный корсет теряет тонус. Одновременно ухудшается кровообращение и питание межпозвоночных дисков. Со временем это приводит к их дегенеративным изменениям и повышает риск формирования грыжи.

"Большинство грыж — это последствия определенного образа жизни. Мы сидим неправильно, делаем однообразные движения, и со временем происходит скручивание таза, затем протрузия и грыжа. Процентов девяносто случаев связаны именно с малоподвижностью и нарушением осанки. Если человек долго сидит без движения, позвоночник неизбежно начинает реагировать болью", — пояснил ортопед.

Что помогает снизить риск

Специалист подчёркивает, что профилактика не требует сложных мер. Регулярные перерывы в работе и умеренная физическая активность способны существенно снизить нагрузку на позвоночник. Даже короткие разминки в течение дня помогают поддерживать кровообращение и уменьшают статическое напряжение.

Стальнов обращает внимание на важность систематичности. По его словам, при длительной сидячей работе необходимо хотя бы каждые два-три часа вставать, двигаться и выполнять простые упражнения. Он также напоминает, что раньше физкультминутки и утренняя зарядка были частью повседневного режима, и сегодня достаточно трёх регулярных тренировок в неделю, чтобы уменьшить вероятность проблем со спиной.

На какие сигналы обратить внимание

Первым тревожным признаком врач называет постоянную боль в одной и той же точке. Если неприятные ощущения не исчезают или повторяются ежедневно, это может свидетельствовать о начинающихся изменениях в позвоночнике. Игнорирование таких симптомов повышает риск осложнений.

В подобных случаях специалист рекомендует не откладывать обращение к врачу и проверить состояние позвоночника. Ранняя диагностика позволяет выявить проблему на этапе протрузии и принять меры до формирования выраженной грыжи.