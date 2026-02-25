Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Александр Соколов Опубликована сегодня в 8:02

Специи как ключ к метаболизму: как острые приправы могут ускорить процесс похудения и что важно знать

Включение острых специй в рацион может стать эффективным инструментом для модуляции метаболических процессов и улучшения органолептических свойств диетических блюд. Биологически активные компоненты, содержащиеся в приправах, способствуют более интенсивному расходованию энергии, что актуально для людей, придерживающихся программ питания с ограничением соли. Однако эксперты предупреждают, что специи являются лишь вспомогательным элементом, а не основным механизмом снижения массы тела. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Механизм действия таких продуктов основан на их термогенных свойствах, позволяющих организму быстрее перерабатывать жировые запасы за счет легкого согревающего эффекта. По словам Анны Белоусовой, к группе природных термогеников относятся кайенский перец, чили, имбирь, а также хрен и горчица. Врач-диетолог акцентировала внимание на том, что при отсутствии контроля общей калорийности рациона даже обилие острых ингредиентов не приведет к желаемому результату.

"Сами по себе острые специи не решают проблему лишнего веса, они могут быть лишь полезным дополнением к диете, но не ее основой", — рассказала Анна Белоусова.

Важным аспектом использования острых приправ является их влияние на слизистые оболочки органов пищеварения, что требует осторожности при наличии хронических патологий. Чрезмерное увлечение жгучими добавками способно спровоцировать раздражение желудочно-кишечного тракта, особенно в периоды обострения гастрита или при склонности к изжоге. Специалисты рекомендуют интегрировать специи в меню постепенно, ориентируясь на индивидуальную переносимость и состояние здоровья. Разумный подход к пряностям позволяет сделать процесс похудения более комфортным, сохраняя баланс между гастрономическим удовольствием и безопасностью для организма.

Автор Александр Соколов
Александр Соколов — диетолог, мед. образование, опыт 15 лет. Эксперт в нутрициологии, лечебном питании и профилактике метаболических нарушений.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

