Солнцезащитные средства желательно использовать не только летом, а круглый год, рассказала NewsInfo.Ru врач-косметолог Дарья Баскакова.

Эксперт подчеркнула, что летом применение защиты от солнца особенно важно. По её словам, для людей с хроническими дерматозами и склонностью к гиперпигментации это имеет критическое значение.

На вопрос о том, какое средство лучше, Баскакова отметила, что есть физические, химические и смешанные варианты.

"Что касается выбора, то на сегодняшний день идеальными считаются средства с физическими фильтрами. Они могут быть немного более дискомфортны из-за того, что они дают белесоватость при нанесении, но защищают от солнца лучше и, по данным на сегодняшний день, безопаснее", — рассказала она.

Врач-косметолог добавила, что для города, если количество солнца в день не очень большое, вполне подойдут химические и смешанные средства, но на море лучше использовать только физические.

"То же самое касается защиты от солнца детской кожи. Как правило, детский SPF содержат только физические фильтры, это оксид цинка и диоксид титана. Поэтому как выбрать? Для умеренного солнца хотя бы 30-35 SPF, если лето жаркое и при поездках на море — разумеется, только 50", — пояснила Баскакова.

По словам эксперта, в жарком морском климате солнцезащитное средство нужно обновлять каждые 2 часа, в городе — раз 3-4 часа. Если человек днём в основном находится в помещении, то обновить средство можно только при выходе на улицу, отметила она.



Косметолог предупредила, что при отсутствии защиты SPF кожа подвергается агрессивному воздействию ультрафиолетовых лучей, что ведёт к её фотоповреждению, или фотостарению. Кроме того, клетки кожи подвергаются мутагенному воздействию, что может вызвать деструктивные процессы в тканях, вплоть до злокачественных новообразований, добавила она.

Если у человека возникла аллергия на конкретное средство, то необходимо подобрать другое, пояснила эксперт.

"Подобрать другую защиту, потому что аллергии абсолютно на все компоненты быть не может, сейчас спектр достаточно большой, то есть просто попробовать поменять средство. Не может быть аллергии абсолютно на все средства", — подытожила Баскакова.

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Фото: Freepik.﻿