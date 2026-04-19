Кашалот под водой
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 9:23

Ученые на пороге разгадки: в коммуникации кашалотов нашли фонетические свойства, похожие на человеческие

Для стороннего наблюдателя океанские глубины — это пространство абсолютной тишины, нарушаемой лишь редкими и пугающими звуками. Однако когда группа кашалотов собирается вместе, их привычные щелчки складываются в сложную симфонию, которая до недавнего времени воспринималась нами как обычный акустический фон. В прошлом месяце специалисты, изучающие морских млекопитающих, столкнулись с феноменом, когда привычные на слух паттерны превратились в структурированную систему. Это не просто хаотичный шум, а высокоорганизованная последовательность сигналов, которую исследователи из проекта "ЦЕТИ" сравнивают с основами нашей собственной речи.

"Изучение коммуникации китов требует от нас выхода за рамки привычных биологических концепций. Мы видим здесь не просто набор звуков, а систему, обладающую фонологическими свойствами, характерными для человеческого общения. Это фундаментальное открытие меняет наше понимание эволюции интеллекта в океанической среде".

Эксперт в области науки Алексей Кузнецов

Фонетическая архитектура щелчков

Исследователи, проанализировав тысячи записей из бассейна Восточного Карибского моря, выявили удивительную закономерность: коды кашалотов обладают внутренней структурой. Подобно тому, как палеонтологические находки требуют новых методов анализа, аудиоданные были подвергнуты глубокому изучению. Ученые выделили два базовых типа щелчков, которые они условно назвали "а-кодами" и "и-кодами" по аналогии с резонансными частотами — формантами, характерными для гласных звуков человека.

Эти сигналы проявляют индивидуальные особенности и подчиняются строгим правилам сочетаемости. Как в словах, где соседство букв влияет на произношение, щелчки кашалотов меняют свои характеристики в зависимости от того, что звучит рядом. Это открытие подтверждает, что животные обладают механизмом формирования звуковых блоков, напоминающим начальные элементы фонетики.

Математика коммуникации

Основную работу по расшифровке этих структур взяли на себя лингвисты совместно с программистами, использующими машинное обучение. Они изучили скрытые сигналы глубоких слоев, если проводить параллель с геофизикой, только в океанской толще. Анализ почти 4000 "кодов" показал наличие стабильных категорий звуков, где продолжительность и резонанс имеют решающее значение для смысла, передаваемого внутри матрилинейной группы.

Важно понимать, что значение этих "слов" остается для нас загадкой. Мы можем успешно фиксировать эволюционную устойчивость систем, но интерпретация содержания — это следующий этап, требующий колоссальных вычислительных мощностей. Машинные алгоритмы ищут связи там, где человеческое ухо слышит лишь однообразный треск.

Эволюционный прорыв или параллель

Несмотря на структурное сходство, ученые призывают к осторожности в терминах. Система взаимодействия кашалотов — это сложная коммуникационная среда, еще не ставшая языком в классическом представлении с его грамматическими конструкциями и семантическим наполнением. Тем не менее, данная находка может поспорить по важности с исследованием космической эры и новых горизонтов, так как она затрагивает вопрос о том, является ли дар речи эксклюзивным человеческим навыком или побочным продуктом высокой социальной организации видов.

Об этом сообщает сайт New-Science.ru, освещая прогресс проекта "ЦЕТИ". Исследователи строят гипотезы, что развитие таких навыков в условиях океана стало необходимым ответом на нужды сплоченных, далеких от привычного нам мира, семейных структур существ.

"Подобные исследования доказывают, что биологическая конвергенция работает не только на уровне внешнего вида, но и в поведенческих алгоритмах. Обнаружение фонетических параллелей у китов — это мощнейший аргумент в пользу того, что интеллект стремится к структуризации коммуникации независимо от среды обитания. Мы стоим на пороге превращения шума океана в понятные информационные потоки".

Научный комментатор Дмитрий Грачёв

FAQ

Является ли это полноценным языком?
Пока нет. Мы фиксируем сложную систему коммуникации с фонологическими признаками, но не можем доказать наличие смысла в звуковых комбинациях.
Почему они щелкают так странно?
Эти щелчки — результат работы дыхательных органов кита, а их форма модулируется для передачи акустической информации на больших расстояниях.
Как ученые поняли, что это не просто шум?
Использование машинного обучения позволило выявить закономерности в выборе элементов, которые невозможно списать на случайный акустический сбой.

Проверено экспертом: эксперт в области науки Алексей Кузнецов

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

