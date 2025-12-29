Что скрывают ваши колёса: простая причина, из-за которой спидометр начинает сильно врать

Скорость на спидометре кажется точной до километра, но на деле почти всегда оказывается чуть завышенной. Из-за этого водитель может быть уверен, что превысил лимит рядом с камерой, а штраф так и не приходит. Причина — в разнице между реальными показателями движения и тем, что показывает приборная панель. Об этом сообщает портал naavtotrasse.ru.

Почему спидометр почти всегда "приукрашивает"

Производители автомобилей закладывают допустимую погрешность в работу спидометра ещё на заводе. Это делается не случайно: по международным нормам прибор не должен показывать скорость ниже фактической, чтобы водитель не разгонялся сильнее, думая, что едет медленнее. Поэтому стрелка или цифровое значение чаще "завышают" реальный темп движения на несколько километров.

Даже у совершенно нового автомобиля обычно есть небольшая разница — порядка 2-3 км/ч. На практике водитель видит 60 км/ч, а машина реально движется, например, 57-58 км/ч. Со временем этот разрыв может увеличиваться, особенно если авто активно эксплуатируется и имеет пробег.

Что влияет на рост погрешности с пробегом

Главный фактор — износ. По мере эксплуатации меняются параметры работы датчиков, может появляться люфт в механических узлах, иногда возникают нюансы во взаимодействии электронных блоков, которые рассчитывают скорость по сигналам датчиков вращения колёс. В результате приборная скорость начинает "уходить" ещё сильнее.

Кроме того, на точность влияют и внешние условия. Разные типы покрытия, ухудшение сцепления, снег или дождь способны вызвать небольшие отклонения в расчётах. На высокой скорости даже сильный встречный ветер может создать дополнительные условия, при которых прибор фиксирует движение иначе, чем ожидает водитель.

Колёса — один из самых частых источников расхождения

Отдельная история — нестандартный размер шин. Если поставить колёса большего диаметра, чем рекомендует производитель, изменится количество оборотов колеса на один километр пути. А спидометр чаще всего рассчитывает скорость именно по оборотам. Итог предсказуем: показания становятся менее точными, и погрешность заметнее.

В реальных условиях у многих автомобилей, особенно с пробегом, разница между фактической скоростью и показаниями спидометра может достигать 5-10 км/ч. Иногда бывает меньше, иногда больше — всё зависит от состояния машины и установленных колёс.

Почему камеры могут "прощать" небольшое превышение

Есть и ещё один момент: погрешность бывает не только у спидометра, но и у измерительных комплексов. Поэтому на дорогах чаще всего штрафуют при превышении примерно от 21-22 км/ч и выше — то есть с учётом допустимых отклонений и правила "нештрафуемого порога".

Тем, кто хочет понимать точную реальную скорость, специалисты советуют ориентироваться не на максимальные допуски, а держать запас. Например, не стремиться ехать ровно "на плюс двадцать" к разрешённой, а ограничиться 10-15 км/ч сверху или вовсе придерживаться лимита. Это особенно актуально в городах и возле камер контроля.

Проверить расхождение можно в профильных мастерских, где измеряют параметры авто и фиксируют скорость с высокой точностью. А самый простой бытовой способ — сравнить цифры на спидометре с GPS-данными навигатора, особенно на ровном участке дороги и стабильной скорости.