Приборная панель автомобиля крупным планом
Приборная панель автомобиля крупным планом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 7:09

Ограничитель скорости против драйва: почему быстрые машины стали безопаснее, чем когда-либо

Электронные ограничители скорости снижают риск аварий на мощных автомобилях — инженер

Высокая скорость на дорогах всегда привлекала водителей, но вместе с этим она является одной из главных причин аварий и тяжёлых последствий для участников движения. Чтобы снизить риски, автопроизводители применяют различные меры, среди которых особенно заметно внедрение ограничителей скорости. Эти электронные "удавки" не позволяют автомобилю разгоняться выше заданного уровня, помогая сохранить контроль над машиной и повысить безопасность на дорогах.

Что такое электронный ограничитель скорости

Электронный ограничитель скорости — это не отдельный прибор, который можно вынуть или переключить. Это программная функция, встроенная в электронный блок управления двигателем. Она контролирует обороты мотора и препятствует достижению определённой скорости, заданной производителем или регулировками владельца.

"Ограничитель скорости препятствует набору оборотов двигателя и мешает развить заданную скорость", — пояснил инженер.

Чаще всего этот функционал устанавливают на мощные спорткары. Ограничение помогает водителям не нарушать закон, а также снижает риск попасть в серьёзное ДТП, особенно если водитель не обладает достаточным опытом управления быстрым автомобилем.

История введения скоростных лимитов

Первое ограничение скорости для автомобилей появилось в США, в штате Коннектикут, 21 мая 1901 года. Тогда закон запрещал движение в городе быстрее 12 миль/ч (19 км/ч) и вне города — быстрее 15 миль/ч (24 км/ч).

В современной Европе одним из первых примеров добровольного ограничения скорости стал лимит 250 км/ч на немецких автомобилях Audi, BMW и Mercedes-Benz. Соглашение о его введении было подписано в 1987 году, когда вышла BMW 750i второго поколения с двигателем V12. Целью было ограничить максимальную скорость на дорогах и защитить водителей от чрезмерных штрафов и опасных ситуаций.

Возможности обхода ограничителя

С течением времени ограничение стало терять актуальность: автопроизводители выпускали более мощные спорткары и "заряженные" версии обычных моделей, а тюнинг-ателье предлагали способы увеличить скорость.

  1. Чип-тюнинг блока управления.

  2. Установка дополнительных устройств, обманывающих систему.

  3. Активация скрытых режимов двигателя, заложенных производителем.

Эти методы позволяют увеличить скорость или вовсе снять электронную "удавку", но повышают риск аварий и ухудшают контроль над автомобилем.

Принудительные ограничения для всех

Эксперты по безопасности и экологии выступают за обязательное внедрение ограничителей скорости на всех автомобилях. Цель — уменьшить количество аварий и смертность на дорогах. Одним из современных решений стала система ISA (Intelligent Speed Assistance), которая действует интеллектуально: она использует GPS и камеры для распознавания знаков и предупреждает водителя о превышении скорости. Если игнорировать сигнал, система ограничивает обороты двигателя.

"ISA сначала предупреждает водителя, а при игнорировании вмешивается в работу двигателя", — отметил инженер.

С июля 2024 года установка ISA становится обязательной для всех новых автомобилей в ЕС.

Сравнение ограничителей скорости

Тип Принцип работы Преимущества Недостатки
Электронный блок управления Программное ограничение оборотов Не требует вмешательства, безопасен Может быть отключен чип-тюнингом
ISA Данные GPS и камеры Интеллектуальное управление, предупреждения Действует только на дорогах с информацией о знаках

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте наличие электронного ограничителя при покупке авто.

  2. Не отключайте систему, если не уверены в своих навыках вождения.

  3. Используйте ISA и другие интеллектуальные системы для безопасного движения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: отключение ограничителя → Последствие: повышение риска аварий → Альтернатива: настройка режимов для безопасного разгона через официальные сервисы.

А что если…

Если водитель предпочитает скорость, стоит выбирать трассы с разрешённой высокой скоростью и проверять состояние авто, но не нарушать закон. ISA поможет соблюсти правила и снизить риск.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • снижение аварийности

  • защита водителя и пассажиров

  • сохранение ресурса двигателя

Минусы:

  • ограничение максимальной скорости

  • возможность обхода через тюнинг

  • требует корректной работы GPS и камер для ISA

FAQ

  1. Как выбрать авто с ограничителем скорости? — Обратите внимание на характеристики двигателя и наличие встроенной системы ISA.

  2. Сколько стоит установка ISA? — Обычно интегрирована в новые модели, отдельная установка возможна через дилера.

  3. Что лучше: отключить ограничитель или использовать ISA? — ISA безопаснее и снижает риск штрафов и аварий.

Мифы и правда

Миф: ограничитель делает машину медленной.
Правда: он просто ограничивает максимальную скорость, но не снижает динамику на обычных скоростях.

