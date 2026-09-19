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Трасса на фоне заката
Трасса на фоне заката
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Иван Рогов Опубликована сегодня в 13:37

Газ в пол — но не сейчас: в Госдуме предложили разрешить 150 км/ч на современных трассах

Недавнее предложение депутата Госдумы Николая Новичкова о повышении предела скорости на современных автомагистралях до 150 км/ч поднимает много вопросов. В условиях, когда на некоторых участках дороги фактическая скорость может значительно превышать 110 км/ч, он указал на необходимость дополнительных мер для обеспечения безопасности. Сложное взаимодействие скорости и безопасности дорожного движения актуально для нынешней ситуации на российских трассах.

"Увеличение скорости на современных участках требует тщательного подхода, включая разделенные потоки и качественное покрытие", — разъяснила автоюрист Анна Рогова.

О перспективах повышения скоростного лимита

Николай Новичков предложил рассмотреть возможность увеличить скорость движения до 150 км/ч на магистралях, отвечающих современным требованиям. Однако, стоит отметить, что по действующим Правилам дорожного движения (ПДД) такое ограничение пока не предусмотрено. В данный момент на легковых автомобилях установлен лимит в 110 км/ч, а некоторые владельцы могут увеличить его до 130 км/ч в зависимости от состояния дороги.

По мнению депутата, новые треки с качественным покрытием и разделением потоков могут гарантировать безопасность на больших скоростях. Важно, чтобы к этому процессу подключались соответствующие службы для обеспечения экстренной помощи на дороге, что также играет немаловажную роль.

Требования к безопасности на трассах

Повышение предела скорости подразумевает жесткие требования к инфраструктуре. Депутат выделил несколько ключевых факторов: разделение потоков, качественное дорожное покрытие и эффективные развязки. Это необходимо для минимизации рисков несчастных случаев и повышения безопасности для всех участников дорожного движения.

Применяя эти меры, можно создать необходимую базу для безопасного увеличения верхнего предела скорости. Важно, чтобы все нововведения были основаны на реальных данных и исследованиях, чтобы избежать негативных последствий.

Текущие правила дорожного движения

Нынешние правила устанавливают лимит скорости для легковых автомобилей на уровне 110 км/ч, с возможностью увеличения до 130 км/ч на некоторых трассах по распоряжению владельца. Прямых указаний на допустимость скорости в 150 км/ч нет. Это создает юридическую неопределенность в текущей ситуации.

Как видно, любое изменение в этом вопросе потребует серьезного подхода от законодательных органов и обсуждения с экспертами. В противном случае водители останутся в неведении относительно новых правил и скоростных лимитов.

Будущие планы изменения ПДД

Государственные органы планируют пересмотреть подходы к скоростным режимам. По утвержденному плану реализации Стратегии безопасности дорожного движения, в 2027 году Минтранс и МВД должны разработать рекомендации для определения оптимальных скоростей. Однако эти рекомендации пока не означают, что скорость в 150 км/ч будет принята.

Таким образом, водителям стоит продолжать ориентироваться на действующие Правила дорожного движения, пока не будут официально введены изменения.

"Вопросы о повышении скорости в России требуют продуманного подхода к безопасности, иначе это может привести к печальным последствиям", — подчеркнул автоюрист Сергей Герасимов.

FAQ

Можно ли сейчас ехать со скоростью 150 км/ч на российских магистралях?
Нет, действующие Правила дорожного движения ограничивают скорость для легковых автомобилей на уровне 110 км/ч с возможностью увеличения до 130 км/ч.
Каковы требования для возможного повышения скоростного лимита?
Дороги должны иметь разделенные потоки, качественное покрытие и безопасные развязки. Это обязательно для минимизации рисков на дороге.
Когда можно ожидать изменений в правилах дорожного движения?
Планируется, что в 2027 году Минтранс и МВД подготовят рекомендации по скоростным режимам, но конкретные изменения пока не подтверждены.
Что делать водителям в текущей ситуации?
Водителям стоит ориентироваться на действующие ПДД и дорожные знаки, пока не будет официального объявления о новых лимитах скорости.

Проверено экспертом: юрист Анна Рогова

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Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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