Bluetooth-колонка SVEN PS-950 идеально подходит для организации вечеринок благодаря мощному звуку и разнообразным световым эффектам, включая RGB-подсветку и стробоскоп.
Устройство обладает встроенными динамиками, которые охватывают частотный диапазон от 35 до 20 000 Гц, и мощностью 160 Вт, что достаточно для большой компании как в помещении, так и на улице. Колонка поддерживает караоке с двумя разъемами для микрофонов и функцией эха, а также предлагает различные способы подключения источников звука, включая Bluetooth, USB, microSD и AUX.
Колонка работает от аккумулятора, обеспечивая до 22 часов автономной работы.
Дизайн устройства строгий и практичный, с возможностью отключения световых эффектов для продления времени работы. SVEN PS-950 подходит для использования как в помещении, так и на открытом воздухе, защищена от влаги по стандарту IPX4 и оснащена удобной ручкой для переноски, сообщает 4pda.
Фото: commons.wikimedia.org/Alexxx1979 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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