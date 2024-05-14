Bluetooth-колонка SVEN PS-950 идеально подходит для организации вечеринок благодаря мощному звуку и разнообразным световым эффектам, включая RGB-подсветку и стробоскоп.

Устройство обладает встроенными динамиками, которые охватывают частотный диапазон от 35 до 20 000 Гц, и мощностью 160 Вт, что достаточно для большой компании как в помещении, так и на улице. Колонка поддерживает караоке с двумя разъемами для микрофонов и функцией эха, а также предлагает различные способы подключения источников звука, включая Bluetooth, USB, microSD и AUX.

Колонка работает от аккумулятора, обеспечивая до 22 часов автономной работы.

Дизайн устройства строгий и практичный, с возможностью отключения световых эффектов для продления времени работы. SVEN PS-950 подходит для использования как в помещении, так и на открытом воздухе, защищена от влаги по стандарту IPX4 и оснащена удобной ручкой для переноски, сообщает 4pda.

Фото: commons.wikimedia.org/Alexxx1979 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)