Такси
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 13:39

Шашечки стали дороже золота: петербургским водителям готовы платить заоблачные суммы

В Санкт-Петербурге зафиксирован заметный рост предлагаемой оплаты труда для водителей такси: за минувший год показатели увеличились на 13 процентов. Согласно свежему исследованию сервиса hh.ru, медианная зарплата в данной сфере достигла отметки в 179 500 рублей. Аналитики отмечают, что рынок труда в городе на Неве остается самым масштабным в Северо-Западном федеральном округе, обеспечивая половину всех региональных вакансий для водителей. В то же время работодатели стали предъявлять более специфические требования к кандидатам, включая знание иностранных языков.

Динамика доходов и предложения работодателей

Статистика показывает уверенный рост: если в феврале 2025 года медианное предложение на рынке составляло 158 500 рублей, то к февралю 2026 года сумма выросла до 179 500 рублей. Эти цифры отражают общую тенденцию к повышению цен на услуги перевозчиков и нехватку квалифицированных кадров.

Стандартный диапазон предложений для большинства водителей сегодня колеблется от 150 до 205 тысяч рублей в месяц. Профессионалы, работающие в сегментах бизнес-класса и премиум, могут рассчитывать на еще более высокие доходы, достигающие 260 тысяч рублей.

"Рост уровня оплаты труда в транспортном секторе Петербурга напрямую связан с необходимостью привлечения специалистов в условиях высокого спроса. Работодатели стремятся сделать условия привлекательными, повышая планку дохода, чтобы удержать водителей в штате. Важно понимать, что увеличение зарплат — это естественный ответ на дефицит кадров и усложнение требований к качеству сервиса. Теперь наличие дополнительных навыков, включая владение английским языком, становится важным фактором для кандидатов на высокооплачиваемые позиции".

Эксперт по вопросам развития регионов Светлана Кузнецова

Разрыв между запросами и рынком

Интересно, что ожидания самих соискателей существенно отличаются от того, что фиксируют в описаниях вакансий компании. По данным аналитиков, средние ожидания потенциальных таксистов в Северной столице составляют около 100 тысяч рублей.

Такой разрыв говорит о том, что специалисты часто недооценивают реальные возможности заработка в индустрии или же опасаются высоких требований к графику и объемам заказов. При этом работодатели зачастую готовы платить заметно больше ради закрытия свободных позиций.

Анализ показывает, что квалификация и готовность брать на себя дополнительные обязанности напрямую влияют на итоговые выплаты. Компании активно инвестируют в удержание водителей, предлагая гибкие условия, однако конкуренция за каждого сотрудника остается крайне высокой.

География спроса в Северо-Западном регионе

Санкт-Петербург продолжает удерживать лидерство по спросу на водителей такси в пределах всего Северо-Западного федерального округа. Город концентрирует на себе половину всех активных вакансий округа, что подтверждает статус транспортного хаба.

Помимо Петербурга, в тройку наиболее активных работодателей входит Ленинградская область, на которую приходится 11% вакансий от общего объема региональных предложений. Оставшуюся часть рынка делят другие субъекты, где спрос, согласно статистике 2025 года, оказывается кратно ниже.

Замыкает тройку лидеров Заполярье, где размещено лишь 4% от общего числа вакансий по округу. Общее количество предложений по Северо-Западу превысило 2 тысячи, что подчеркивает системный характер спроса на водителей в границах региона.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

