Российские деньги
Андрей Власов Опубликована сегодня в 16:56

Счета пустеют по щелчку пальцев: налоговые аппетиты в Северной столице выросли в два раза

В 2025 году объем доначисленных налогов в Санкт-Петербурге увеличился в 2,1 раза, достигнув 48,6 млрд рублей. Северная столица заняла вторую строчку в общероссийском рейтинге налоговых взысканий после Москвы. Согласно данным аналитической службы FinExpertiza, основной прирост фискальной нагрузки пришелся на выездные проверки. Суммарно компании и физические лица в городе столкнулись с резким ростом претензий со стороны Федеральной налоговой службы по сравнению с показателями предыдущего года.

Статистика фискальных доначислений

Показатели налоговых доначислений в Петербурге в текущем году выросли на 113,6% по отношению к 2024 году, когда сумма претензий составляла 22,8 млрд рублей. В то время как камеральные проверки сохранили стабильный уровень поступлений в размере 6,9 млрд рублей, финансовый охват выездных проверок подскочил в 2,6 раза. Аналитики фиксируют, что средняя стоимость одной выездной налоговой проверки достигла 259,3 млн рублей.

В общероссийском масштабе Санкт-Петербург закрепился на втором месте. Первенство по объему штрафных санкций и доначислений традиционно удерживает Москва, где совокупная сумма достигла 282,5 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров Московская область с итоговым показателем в 41,6 млрд рублей.

Эксперты отмечают, что минимальная налоговая нагрузка по результатам контрольных мероприятий зафиксирована в регионах с меньшей плотностью деловой активности, таких как Республика Тыва и Чукотский автономный округ. Это подчеркивает концентрацию усилий налоговой службы в крупнейших центрах сосредоточения финансового оборота страны.

Методология контроля и риски

Современная стратегия налогового администрирования опирается на предпроверочный анализ, который фактически выступает "фильтром" для отбора кандидатов на визит инспекторов. Компании получают сигналы о выявленных расхождениях еще до запуска формальных процедур. В этот период бизнес имеет возможность скорректировать отчетность, однако отказ от сотрудничества неизбежно переводит ситуацию в плоскость выездной проверки.

Подобный подход позволяет ведомству эффективно аккумулировать платежи, не доводя дело до полноценного судебного разбирательства. Управленцы в налоговых органах подчеркивают, что основной задачей контрольно-аналитической работы является выявление зон риска и их устранение силами самих налогоплательщиков.

Последствия для петербургского бизнеса

Итоги работы налоговых органов в прошлом году подтверждают эффективность жесткого подхода к контролю. По данным городского управления, после завершения 116 выездных проверок в Следственный комитет было передано 74 пакета документов для возбуждения уголовных дел. Зачастую предприятия, которые на начальном этапе отрицали наличие рисков, в итоге оказываются в зоне еще более пристального внимания.

Статистика показывает, что отсутствие конструктивного диалога оборачивается для компаний существенным увеличением итоговых сумм. Если на этапе предпроверочного анализа налоговые риски оценивались в 12 млрд рублей, то после финальных мероприятий эта цифра выросла до 17 млрд рублей. Таким образом, цена упрямства коммерческих структур в отношениях с государством растет пропорционально стадии проверки.

Для предпринимательского сообщества Петербурга сложившаяся ситуация означает необходимость глубокого аудита текущих обязательств. Ожидается, что тренд на повышение эффективности сбора налогов через интенсивный предпроверочный анализ сохранится и в ближайшем будущем. Бизнесу предстоит адаптировать свои бухгалтерские процессы к новым реалиям налогового контроля.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам регионального управления и местного самоуправления Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

