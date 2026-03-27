© unsplash.com by Alexander Nrjwolf is licensed under Free to use under the Unsplash License
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 11:43

Светофоры заговорили с навигаторами: в Петербурге тестируют технологию для борьбы с пробками

В Санкт-Петербурге интегрируют новые цифровые функции в навигационные системы для автомобилистов. В ближайшее время водители смогут получать данные о работе светофоров и быстро находить свободные парковочные места посредством интеллектуальной транспортной системы. Проект реализует городская Дирекция по организации дорожного движения, а представленное решение уже вошло в число лучших практик по итогам оценки результатов региональных инициатив 2025 года. Нововведения являются частью масштабного национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Цифровая трансформация дорожного трафика

Основой новой системы выступает единая цифровая платформа, которая задействует алгоритмы искусственного интеллекта для непрерывного анализа транспортных потоков. Устройство дорожной сети города позволяет собирать сведения о фазах переключения светофоров и передавать их пользователям непосредственно в навигационное приложение. Это избавляет водителей от лишнего напряжения в плотном городском потоке и позволяет эффективнее выстраивать маршруты.

Поиск парковочных мест также переходит в автоматизированный режим благодаря интеграции актуальной информации с датчиков и систем городского мониторинга. Теперь планирование поездки в центр Петербурга станет более предсказуемым, так как поиск свободного слота не потребует хаотичного движения по улицам. Разработчики делают упор на снижение аварийности и повышение общей культуры вождения через информированность участников движения.

Технические решения, представленные комитетом по транспорту, стали результатом планомерной работы по обновлению дорожной инфраструктуры северной столицы. Автоматизация управления трафиком значительно упрощает взаимодействие между автомобильной средой и городским пространством. Внедрение подобных технологий минимизирует вероятность возникновения заторов, вызванных поиском парковки или неожиданным сигналом светофора для водителя.

Оценка экспертного сообщества

Детали внедрения передовых разработок обсуждались на профильной конференции "ИТС регионам" в Туле, где собрались специалисты из 47 субъектов страны. Опыт работы петербургских ведомств был признан одним из наиболее жизнеспособных и эффективных в масштабах всей России. Федеральное дорожное агентство подтвердило, что подход северной столицы полностью отвечает стратегическим целям развития транспортных систем в крупных мегаполисах.

"Реализация соответствующих сценариев взаимодействия и алгоритмов обеспечивает реальный эффект от внедрения цифровых технологий. Этот подход, направленный на достижение конкретных результатов в рамках национального проекта, был положительно оценен Федеральным дорожным агентством и отмечен в числе лучших российских практик в ходе проводимых Росавтодором мероприятий по оценке результатов реализации регионального проекта в 2025 году".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Федеральные эксперты отмечают, что подобные алгоритмы управления не только разгружают магистрали, но и создают базу для будущих технологических свершений в транспортной отрасли. Помимо настройки интерфейсов для простых водителей, программа включает в себя серьезные меры по защите данных и подготовке молодых кадров. Такая комплексная стратегия делает проект долговечным и позволяет масштабировать наработки на другие регионы страны.

Перспективы развития инфраструктуры

Интеграция новых сервисов в навигаторы — это лишь одна из составляющих национального плана "Инфраструктура для жизни". Проект подразумевает создание качественной среды для передвижения, где технологии на базе искусственного интеллекта играют ведущую роль в обеспечении безопасности каждого участника дорожного движения. Для жителей города это означает повышение комфорта при ежедневных поездках и экономию времени.

Работа по развитию системы будет продолжена в рамках текущих городских программ, направленных на цифровизацию управления территорией. В ведомстве подчеркивают, что любые технические обновления в первую очередь адаптируются под нужды горожан. В дальнейшем планируется расширение списка предоставляемых через навигационные системы данных, что укрепит позиции города как лидера в сфере внедрения интеллектуального дорожного управления.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

