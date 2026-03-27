Мужское дело или женский подход: где жители Петербурга находят самый прибыльный заработок

В Санкт-Петербурге 54% частных специалистов и представителей бизнеса используют платформу "Авито" как основной или дополнительный канал для заработка в сфере услуг. Согласно результатам исследования, в профессиональной деятельности занято больше мужчин, чем женщин — 55% против 45%. Наиболее востребованными направлениями в городе стали образовательные проекты и креативные индустрии, на долю которых приходится по 25% предложений. На ремонтные работы и IT-сектор приходится 22% и 20% соответственно.

Отраслевая специфика и гендерное распределение

Исследование показывает заметную разницу в выборе профессиональных ниш в зависимости от пола исполнителей. Мужская аудитория чаще выбирает технически сложные направления, такие как ремонт помещений, который занимает 42% в их категории, и IT-разработки — 26%.

Женская половина опрошенных отдает предпочтение сфере красоты и ухода, где работает 26% специалистов, а также учебным курсам и репетиторству — 23%. Такое распределение отражает общие тенденции локального рынка труда в Санкт-Петербурге.

Разнообразие секторов позволяет охватить максимально широкую аудиторию заказчиков. Статистика подтверждает, что даже узконишевые предложения находят отклик у пользователей платформы, благодаря чему рынок услуг становится доступнее для новых игроков.

Форматы занятости и подходы к маркетингу

Подавляющее большинство исполнителей в Петербурге предпочитают формат разовых заказов, на который приходится 38% всей деятельности. Еще 26% респондентов комбинируют разные виды занятости, адаптируя нагрузки под свои текущие возможности и наличие запросов от клиентов.

"Муниципальное управление требует гибкости в поддержке малого бизнеса, особенно в условиях цифровизации услуг. Рост числа самозанятых, которые используют платформы для поиска заказов, наглядно демонстрирует переход экономики к более мобильным форматам. Это помогает сглаживать вопросы трудоустройства на местах. Развитие таких площадок становится важным фактором стабильности для городских специалистов" Эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова

Отношение к продвижению услуг остается неоднородным: 51% исполнителей пока не прибегают к платным инструментам для привлечения внимания пользователей. Такая стратегия часто встречается у частных мастеров с наработанной базой постоянных заказчиков.

Оставшиеся 46% специалистов активно инвестируют в маркетинг, используя как собственные ресурсы, так и услуги профильных агентств. В среднем, затраты на продвижение составляют около 8 тысяч рублей в месяц для большинства практикующих исполнителей.

Развитие инструментов продвижения

Руководитель направления по работе с агентствами и партнерами "Авито" Николай Сентюрин подчеркнул, что экосистема платформы объединяет как частных лиц, так и полноценные федеральные сети. Это создает пространство для здоровой конкуренции, где каждый находит свой масштаб работы.

Резкий скачок числа специализированных агентств, помогающих бизнесу с продвижением на 236% за год, указывает на институционализацию этого сегмента. Компании осознают, что профессиональное управление карточками услуг приносит измеримый финансовый результат.

Такой рост свидетельствует об усложнении инструментов, доступных рядовым пользователям. Исполнители все чаще делегируют технические вопросы маркетинга экспертам, чтобы сосредоточиться на качестве оказания непосредственно своих услуг.