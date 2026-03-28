платная парковка
платная парковка
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 20:12

Правила парковки стали мягче: власти Петербурга разрешили корректировать данные в пару касаний

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 28 марта 2026 года утвердил изменения в работе системы платных парковок, официально закрепив их соответствующим постановлением. В мобильном приложении для автомобилистов были внедрены функции корректировки регистрационного номера автомобиля и управления временем парковочной сессии. Нововведения направлены на повышение удобства использования цифровых сервисов при оплате стоянки в черте города. Пользователи уже получили доступ к обновленному функционалу в клиентском интерфейсе.

Новые опции для водителей

Главным изменением стала возможность исправить опечатку в номере машины прямо в приложении. Ранее любая ошибка при вводе символов могла привести к получению штрафа, так как система фиксировала оплату некорректно. Теперь владелец транспортного средства имеет легальный способ оперативно устранить подобную погрешность.

Также появилась долгожданная функция продления текущей парковочной сессии. Если время стоянки подходит к концу, а водителю необходимо остаться на месте дольше, система позволяет увеличить длительность пребывания без необходимости оформления нового запроса с нуля. Это значительно упрощает планирование времени для горожан и гостей северной столицы.

Интеграция подобных функций демонстрирует развитие городской транспортной инфраструктуры в сторону цифровизации. Инструментарий стал более дружелюбным к пользователю, сокращая вероятность совершения случайных административных проступков.

Правила использования доработок

Для корректировки данных установлены строгие временные рамки. Внести изменения в информацию о припаркованном автомобиле можно только до конца суток, в которые совершался платеж. Это ограничение предотвращает возможные злоупотребления системой со стороны пользователей.

Пользователям доступна лишь одна попытка для правки данных в течение одного дня. Ввод новой функциональности направлен на создание комфортной среды и снижение административной нагрузки на автовладельцев в условиях плотного городского трафика.

"Внедрение данных функций отражает запрос на современные стандарты администрирования в городской среде. Автоматизация процессов исправления мелких ошибок позволяет избежать лишних конфликтов и бюрократических процедур для граждан. Такие шаги свидетельствуют об эффективности работы муниципальных властей в части цифровой трансформации управления парковочным пространством. Создание подобных комфортных условий способствует росту доверия населения к городским сервисам в целом."

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Оптимизация городских сервисов

Для реализации новых задач разработчики перенастроили интерфейс вкладки оплаты парковочного места. Теперь необходимые кнопки доступны в интуитивно понятном режиме, что ускоряет взаимодействие владельца машины с базой данных парковочных зон. Основная задача — исключить человеческий фактор при пополнении городского бюджета и учете стоянки.

Постановление губернатора подводит черту под периодом, когда любая опечатка при оплате становилась поводом для разбирательств. Сейчас город выбирает путь упрощения процедур, где технологии стоят на защите интересов законопослушных автомобилистов.

Обновления уже внедрены и работают в штатном режиме для всех пользователей приложения петербургских парковок. Дальнейшее развитие сервиса, как предполагается, будет сфокусировано на стабилизации работы системы и расширении возможностей оплаты.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

