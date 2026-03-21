Покраска автомобиля в автосервисе
Андрей Власов Опубликована сегодня в 19:07

Работа нарасхват: простейшие вакансии в Петербурге бьют рекорды по числу желающих занять места

Жители Санкт-Петербурга в феврале 2026 года стали активнее искать дополнительный доход, что подтверждают данные аналитиков платформы Авито Подработки. Рост интереса со стороны соискателей в преддверии праздничных дат затронул сразу несколько профессиональных направлений, где работодатели увеличили набор персонала. Значительная динамика зафиксирована в сферах ритейла, производства одежды и автомобильного сервиса. Анализ показывает как увеличение количества активных вакансий, так и резкий скачок откликов на конкретные позиции.

Рост спроса в торговле и производстве

Наибольший рывок в показателях продемонстрировала категория торговых представителей, что отражает общую тенденцию к расширению каналов сбыта в Санкт-Петербурге. По сравнению с январем, объем откликов на вакансии в этом секторе увеличился в 2,2 раза. Параллельно бизнес активнее искал новых сотрудников, нарастив число предложений на 52%.

Не меньший интерес у соискателей вызвала профессия закройщика, которая на фоне сезонного обновления гардеробов стала крайне востребованной. Количество заявок от кандидатов на такие вакансии выросло на 86%, при этом сами компании расширили штатное расписание для выполнения заказов на 67%.

Подобная динамика отражает цикличность рынка труда, где перед праздниками спрос на рабочую силу традиционно совпадает с желанием горожан оперативно поправить финансовое положение. Высокая активность именно в этих нишах свидетельствует о готовности работодателей быстро нанимать персонал с гибким графиком, чтобы успеть закрыть временные задачи.

Уровни вознаграждения для частичной занятости

Финансовая привлекательность позиций, требующих частичной занятости, остается одним из главных драйверов при выборе места работы. Средняя ежемесячная выплата для торговых представителей на февраль 2026 года зафиксирована на отметке 69,3 тысячи рублей. Эти цифры делают направление одним из самых высокооплачиваемых в текущем сегменте рынка.

"Тенденция к росту занятости в предпраздничные периоды логически объяснима спецификой городского потребления. Мы наблюдаем, как региональный рынок труда гибко адаптируется под запросы бизнеса, который стремится масштабировать операционные процессы здесь и сейчас. Инструменты частичной занятости становятся для работодателей основным методом удержания темпов производства без долгосрочных кадровых обязательств. Для самих же граждан это удобная форма заработка в условиях высокой активности потребительского сектора."

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

В секторе легкой промышленности средний доход закройщика при частичной нагрузке достигает 35,5 тысячи рублей в месяц. Хотя сумма ниже, чем в продажах, стабильность спроса в этом сегменте позволяет специалистам планировать бюджет на долгосрочную перспективу.

Технические и рабочие специальности

Сфера автосервиса также показала выраженную динамику роста на фоне подготовки владельцев транспорта к весеннему сезону. Требования к квалификации автомаляров в Петербурге привели к увеличению числа вакансий на 40% за один месяц. Эксперты отметили, что ответная реакция соискателей была сопоставимой: поток откликов вырос на 42%.

Профессиональный автомаляр в текущих условиях может рассчитывать на среднее вознаграждение порядка 60,5 тысячи рублей в месяц. Уровень квалификации в таких профессиях остается критическим фактором, влияющим на итоговую сумму выплат, предлагаемых нанимателями.

Рост числа предложений в этой нише свидетельствует о стремлении автосервисов сократить время ожидания для клиентов. Наличие узкопрофильных специалистов с возможностью подработки помогает предприятиям справляться с периодическими нагрузками, возникающими в переходные периоды года.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

