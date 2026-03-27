Курение
Андрей Власов Опубликована сегодня в 11:36

Перекур длиннее рабочего дня: Петербургские компании начали оценивать кандидатов по одной привычке

В Санкт-Петербурге лишь 12% работодателей при выборе между равноценными соискателями отдают предпочтение людям без никотиновой зависимости. Исследование, проведенное платформой SuperJob, демонстрирует сдержанное отношение бизнеса к вредным привычкам своих сотрудников. Согласно полученным данным, в большинстве случаев вопрос курения не является решающим фактором при найме персонала в северной столице. Актуальная статистика была опубликована 27 марта 2026 года.

Где ценят отсутствие привычки

Наиболее пристально к вредным привычкам относятся те сферы, где работа предполагает плотный контакт с людьми. В приоритете у некурящих кандидатов оказываются медицинские учреждения, образовательные организации, такие как школы и детские сады, а также сектор ритейла и администрирования. Около 55% компаний, предпочитающих таких сотрудников, применяют этот фильтр ко всему штату, тогда как остальные 45% вводят ограничения только для определенных позиций.

Для работодателей из сферы услуг курение сотрудника зачастую рассматривается как препятствие для поддержания профессионального имиджа и соблюдения гигиенических норм. Взаимодействие с клиентами требует от работника высокого уровня включенности, и перерывы на курение воспринимаются как необоснованная потеря времени. Таким образом, даже отсутствие прямых запретов в кадровой политике не исключает негласного предпочтения кандидатов без лишних пристрастий.

Ограничения в приеме на работу по признаку курения де-факто балансируют на грани правовых норм. Несмотря на то что формальный отказ на этом основании может быть расценен как дискриминация, в корпоративной культуре ряда компаний некурящие специалисты традиционно получают неофициальное преимущество. Этот подход формирует скрытый отбор, основанный на субъективном представлении руководителя о качестве работы и дисциплине.

Лояльность нанимателей

Большая часть бизнеса в Петербурге сохраняет нейтралитет. Согласно статистике, 56% компаний вовсе не учитывают факт наличия зависимости у соискателя, фокусируясь исключительно на профессиональных компетенциях и опыте. Еще 32% работодателей открыто признают, что знают о курении потенциального сотрудника, однако не считают эту привычку каким-либо весомым недостатком, способным помешать выполнению должностных обязанностей.

"Тенденция к найму некурящих специалистов в большей степени свойственна компаниям с высокой степенью социальной ответственности и ориентацией на здоровый образ жизни внутри корпорации. Решение о таких предпочтениях часто принимается на уровне HR-департаментов для поддержания дисциплины и чистоты рабочего процесса. В будущем мы можем увидеть дальнейшее снижение интереса к курящим кандидатам в секторах, где важна безупречная репутация бренда. Тем не менее, для большинства технических специальностей этот фактор останется второстепенным и не повлияет на оффер".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Компании, которые не придают значения табачной зависимости, опираются на принцип равенства возможностей. Это позволяет им расширять пул кандидатов в узкоспециализированных нишах, где поиск профессионалов высокого уровня и так представляет определенную сложность. Стабильность рабочего процесса для них измеряется результатами труда, а не личными привычками персонала вне офисного времени.

Роль руководства в оценке кадров

Интересная закономерность прослеживается в связи с привычками самого топ-менеджмента. В компаниях, где руководители высшего звена курят, предпочтение кандидатам без зависимости выражают лишь 11% работодателей. Если же руководство ведет здоровый образ жизни, доля организаций, склоняющихся к выбору некурящих соискателей, возрастает до 16%.

Данные цифры наглядно иллюстрируют влияние корпоративной культуры и личного примера собственников на кадровую стратегию организации. Руководители склонны транслировать свои ценности и привычки на весь коллектив, что в конечном итоге меняет требования к тем, кто проходит собеседование. Это явление сложно назвать корпоративным стандартом, однако оно объективно отражает психологию управления внутри бизнеса.

Несмотря на статистическую разницу между курящими и некурящими директорами, общая доля компаний, жестко отсеивающих соискателей по данному признаку, остается низкой. Рынок труда в мегаполисе продолжает ориентироваться на квалификацию и работоспособность, оставляя личные предпочтения частных лиц за рамками официальных требований к кандидату на место.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Цифровой бункер под Ленинградом: как регион стал оплотом технологической независимости ФосАгро вчера в 13:19

Крупный промышленный игрок перестраивает внутренние процессы, меняя привычные зарубежные технологии на новые решения собственной разработки.

Читать полностью » Лишнего времени не дадут: в Ленинградской области обновляют стратегию миграционной политики вчера в 11:23

В Ленинградской области готовят масштабное обновление миграционной политики, меняющее привычный порядок прибытия специалистов и систему контроля занятости.

Читать полностью » Регион идет на рекорд: подготовка к столетию Ленобласти превращается в марафон строек вчера в 11:19

Регион затеял масштабную работу к знаковой дате, затрагивающую не только торжественные мероприятия, но и фундаментальные перемены в облике городов.

Читать полностью » Бензиновый удар: Санкт-Петербургская биржа взвинтила цены — регионы замерли в ожидании вчера в 11:17

В марте 2026 года цены на автомобильное топливо резко изменились, стало очевидно, что внешний рынок внес свои коррективы.

Читать полностью » Тень Петра Первого обретает бронзу: Петербург готовится к установке монумента правой руке царя вчера в 11:13

В северной столице приняли решение об установке нового масштабного монумента, возвращающего горожан к истокам петровских преобразований и управления.

Читать полностью » Алкогольный бизнес под прицелом: власти Ленобласти резко подняли планку штрафных санкций вчера в 9:01

Местный бизнес столкнулся с пересмотром ответственности за реализацию спиртного, что меняет привычные условия работы для множества сетевых и малых точек.

Читать полностью » Смена обстановки с бонусом в миллион: в новгородские поселки активно привлекают преподавателей вчера в 8:54

В одном из северных регионов продолжается масштабное обновление педагогического состава, меняющее правила игры для учителей, готовых сменить привычный ритм.

Читать полностью » Льготные лекарства — в доступе: в Вологодской области планируют устранить дефицит медикаментов вчера в 8:51

В Вологодской области планируют масштабные изменения в системе обеспечения льготников лекарственными препаратами.

Читать полностью »

Новости
СФО
Данные вместо догадок: в Сибири разрабатывают открытую платформу для защиты от катастроф страны
СКФО
Невидимый купол над Кисловодском: секретный код распределения городского смога наконец раскрыт
СЗФО
Миллионы метров комфорта: Ленинградская область стала главным застройщиком всей страны
СЗФО
Счета подешевели не на бумаге: в Ленобласти пересмотрели правила оплаты электроэнергии
СЗФО
Петербургские магазины ошарашивают ценами: повышение стоимости куличей требует проверки качества
Красота и здоровье
Финал сухой кожи: как нейтрализовать агрессивную среду крана и вернуть лицу естественный блеск
Красота и здоровье
Туман в мозгу и теле: избыток любимого напитка делает зачатие сложной задачей
Недвижимость
Финансовая перестройка: как изменение условий кредитования заставило россиян выбирать вторичку
