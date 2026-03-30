Границы на замке, а товары едут: петербургский бизнес ищет лазейки на новые мировые рынки

В понедельник, 27 апреля, в Санкт-Петербурге состоится Первый городской экспортный форум "Сделано в России". Площадкой для проведения мероприятия выбрали мультимедийный парк "Россия — моя история". О предстоящем событии сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков. Форум призван объединить представителей бизнеса для обсуждения актуальных вопросов внешней торговли в текущих экономических реалиях.

Актуальная повестка и фокус внимания

Программа мероприятия охватывает наиболее острые вопросы, с которыми сегодня сталкиваются отечественные производители при выходе на зарубежные площадки. В центре обсуждений окажутся новые транспортные коридоры и механизмы государственной поддержки в части субсидирования перевозок продукции. Особое внимание уделят инструментам проведения международных платежей в 2026 году, что остается критически важным аспектом для бизнеса.

Отдельный блок программы посвящен освоению рынков Азии, стран Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. Эксперты также разберут тонкости таможенного регулирования и специфику представительства российских компаний за рубежом. Компании получат возможность узнать подробнее о стратегиях продвижения национального бренда "Сделано в России" на глобальной арене.

Не останется в стороне и цифровая составляющая современной торговли. В частности, участники обсудят возможности внедрения алгоритмов искусственного интеллекта для оптимизации и сопровождения внешнеэкономических сделок.

"Формирование таких экспертных площадок позволяет бизнесу быстрее адаптироваться к меняющимся условиям внешней торговли. Когда мы говорим о новых географических направлениях и цифровизации процессов, критически важен прямой диалог государства и предпринимателей. Решение практических вопросов логистики и проведение безопасных расчетов сегодня являются фундаментом долгосрочных международных партнерств. Именно такой обмен опытом помогает компаниям увереннее выстраивать свои экспортные стратегии в текущем году". Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Преодоление логистических и цифровых барьеров

Современные российские экспортеры вынуждены работать в условиях динамично меняющихся требований рынка. Значительные сдвиги в векторах поставок требуют поиска альтернативных решений, что усложняет привычные цепочки поставок. Помимо логистики, бизнес сталкивается с необходимостью радикально пересматривать финансовые и договорные модели взаимодействия с иностранными контрагентами.

Форум задуман как площадка для открытой дискуссии, где участники смогут не только услышать теоретические доклады, но и выработать прикладные стратегии. На фоне роста спроса на высокотехнологичные решения, ускоренное внедрение цифровизации становится вопросом конкурентоспособности. Организаторы делают упор на выработку конкретных шагов, которые помогут предпринимателям минимизировать издержки в новых условиях.

Кому будет полезно участие

Приглашение к участию распространяется на широкую бизнес-аудиторию. В первую очередь форум ориентирован на тех, кто уже имеет опыт экспортных поставок и ищет возможности для масштабирования своего присутствия на иностранных рынках. Ожидается присутствие как крупных производственных холдингов, так и представителей среднего бизнеса.

Для компаний, которые только планируют начать экспансию за рубеж, предусмотрена образовательная часть с участием профильных экспертов. Участие в форуме бесплатное, однако для посещения площадки необходима предварительная регистрация. Организаторы призывают предпринимателей заблаговременно подтвердить свое присутствие для эффективной подготовки деловой программы.