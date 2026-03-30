Санкт-Петербург, Зимний дворец
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 19:52

Границы на замке, а товары едут: петербургский бизнес ищет лазейки на новые мировые рынки

В понедельник, 27 апреля, в Санкт-Петербурге состоится Первый городской экспортный форум "Сделано в России". Площадкой для проведения мероприятия выбрали мультимедийный парк "Россия — моя история". О предстоящем событии сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков. Форум призван объединить представителей бизнеса для обсуждения актуальных вопросов внешней торговли в текущих экономических реалиях.

Актуальная повестка и фокус внимания

Программа мероприятия охватывает наиболее острые вопросы, с которыми сегодня сталкиваются отечественные производители при выходе на зарубежные площадки. В центре обсуждений окажутся новые транспортные коридоры и механизмы государственной поддержки в части субсидирования перевозок продукции. Особое внимание уделят инструментам проведения международных платежей в 2026 году, что остается критически важным аспектом для бизнеса.

Отдельный блок программы посвящен освоению рынков Азии, стран Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. Эксперты также разберут тонкости таможенного регулирования и специфику представительства российских компаний за рубежом. Компании получат возможность узнать подробнее о стратегиях продвижения национального бренда "Сделано в России" на глобальной арене.

Не останется в стороне и цифровая составляющая современной торговли. В частности, участники обсудят возможности внедрения алгоритмов искусственного интеллекта для оптимизации и сопровождения внешнеэкономических сделок.

"Формирование таких экспертных площадок позволяет бизнесу быстрее адаптироваться к меняющимся условиям внешней торговли. Когда мы говорим о новых географических направлениях и цифровизации процессов, критически важен прямой диалог государства и предпринимателей. Решение практических вопросов логистики и проведение безопасных расчетов сегодня являются фундаментом долгосрочных международных партнерств. Именно такой обмен опытом помогает компаниям увереннее выстраивать свои экспортные стратегии в текущем году".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Преодоление логистических и цифровых барьеров

Современные российские экспортеры вынуждены работать в условиях динамично меняющихся требований рынка. Значительные сдвиги в векторах поставок требуют поиска альтернативных решений, что усложняет привычные цепочки поставок. Помимо логистики, бизнес сталкивается с необходимостью радикально пересматривать финансовые и договорные модели взаимодействия с иностранными контрагентами.

Форум задуман как площадка для открытой дискуссии, где участники смогут не только услышать теоретические доклады, но и выработать прикладные стратегии. На фоне роста спроса на высокотехнологичные решения, ускоренное внедрение цифровизации становится вопросом конкурентоспособности. Организаторы делают упор на выработку конкретных шагов, которые помогут предпринимателям минимизировать издержки в новых условиях.

Кому будет полезно участие

Приглашение к участию распространяется на широкую бизнес-аудиторию. В первую очередь форум ориентирован на тех, кто уже имеет опыт экспортных поставок и ищет возможности для масштабирования своего присутствия на иностранных рынках. Ожидается присутствие как крупных производственных холдингов, так и представителей среднего бизнеса.

Для компаний, которые только планируют начать экспансию за рубеж, предусмотрена образовательная часть с участием профильных экспертов. Участие в форуме бесплатное, однако для посещения площадки необходима предварительная регистрация. Организаторы призывают предпринимателей заблаговременно подтвердить свое присутствие для эффективной подготовки деловой программы.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Машины выходят из тени: авторынок Петербурга переживает трансформацию самых смелых масштабов 28.03.2026 в 20:19

Жители Северной столицы начали менять свои привычки при покупке транспорта, отдавая предпочтение новым машинам вместо традиционного поиска подержанных авто.

Читать полностью » Конец эпохи пробок: Великий Новгород переходит на европейскую модель развития кварталов 28.03.2026 в 20:18

В Великом Новгороде приняли стратегический документ, который определит архитектурный ритм и логистику областной столицы на ближайшие два десятка лет.

Читать полностью » Правила парковки стали мягче: власти Петербурга разрешили корректировать данные в пару касаний 28.03.2026 в 20:12

Городские власти пересмотрели условия использования цифрового парковочного пространства, внедрив в работу мобильного приложения крайне важные для водителей опции.

Читать полностью » Короли дорог поменяли прописку: в премиальном сегменте Петербурга наметилась смена состава 28.03.2026 в 19:25

В премиальном сегменте Санкт-Петербурга произошла громкая рокировка, которая поставила под сомнение позиции привычных автогигантов по итогам двух месяцев.

Читать полностью » Система сломалась: Мурманская область побила антирекорд по неэффективным расходам бюджета 28.03.2026 в 19:24

За 2025 год в Мурманской области объем неэффективных бюджетных расходов достиг 88,6 миллиона рублей.

Читать полностью » Идеальный баланс между ценой и качеством: как косметические предпочтения петербуржцев формируются в реальности 27.03.2026 в 17:15

Жители Санкт-Петербурга ищут идеальные уходовые средства, ориентируясь на рекомендации и составы. Узнайте, какие факторы играют ключевую роль в их выборе.

Читать полностью » Ладога на пороге перемен: власти готовят глобальный план по очистке главной водной артерии 27.03.2026 в 17:07

Крупнейшие пресноводные резервуары Европы оказались в центре масштабного государственного проекта, призванного радикально изменить методы их защиты.

Читать полностью » Мужское дело или женский подход: где жители Петербурга находят самый прибыльный заработок 27.03.2026 в 14:58

Жители Петербурга все чаще выстраивают карьеру вне штатного расписания, опираясь на возможности сетевых площадок и меняя структуру городского рынка.

Читать полностью »

Новости
СЗФО
Торговля без границ: экономический союз Беларуси и Ленинградской области бьёт рекорды
СЗФО
Снижение абортов и рост рождаемости: Вологодская область показывает успешный пример для других регионов
ПФО
Кошелёк станет чуть тяжелее: тысячи жителей Башкирии увидят в квитанциях обновлённые суммы выплат
ЦФО
Духовный долг без спешки: жителям Тамбова хотят подарить свободный день в апреле
ЦФО
Спортивные площадки ждут местных жителей: новые объекты в Рязани предложат широкий выбор активностей
Спорт и фитнес
Спортзал не исцелит спину: ошибки тренировок, которые превращают атлетов в постоянных пациентов
ЦФО
Зима уходит — мусор остается: в Калужской области стартовала масштабная борьба за чистоту
ЮФО
Здоровье без долгих очередей: как одна суббота в Астрахани поможет узнать тайны собственного тела
