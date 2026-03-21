Уход за волосами: нанесение маски на влажные волосы
© https://ru.freepik.com by prostooleh is licensed under Free
Андрей Власов Опубликована сегодня в 13:35

Зеркало вместо лишнего выходного: жители Северной столицы посещают салоны красоты рекордное число раз

Жители Санкт-Петербурга стали активнее интегрировать профессиональный бьюти-уход в свой привычный график, достигнув показателя в 13 визитов в салоны красоты ежегодно. Согласно данным аналитического исследования платформы "Авито", интерес к услугам мастеров стабильно растет, охватывая все новые категории клиентов. В опросе зафиксировано, что 26% горожан пользуются услугами профессионалов ежемесячно, а 3% респондентов посещают специалистов чаще одного раза в неделю. Статистика подтверждает постепенное изменение потребительской модели в сфере индустрии красоты в мегаполисе.

Приоритетные направления бьюти-сервиса

Спектр наиболее популярных процедур среди петербуржцев остается предсказуемым, но демонстрирует высокую частоту спроса. Абсолютным лидером выступают стрижки и укладки, выбираемые 77% опрошенных клиентов. На второе место вышли услуги ногтевого сервиса — маникюр и педикюр востребованы у 38% посетителей салонов.

Окрашивание волос удерживает позиции в топ-3, интерес к нему сохраняют до 27% клиентов. Значительный спрос наблюдается на аппаратные и эстетические манипуляции с бровями и ресницами, к ним обращаются 22% горожан. Уходовые процедуры, направленные на поддержание качества кожи, занимают 15% в общем объеме потребления бьюти-услуг.

В современных условиях такой сервис становится базовой потребностью городского жителя. Систематический уход позволяет не только поддерживать внешний вид, но и экономить время на самостоятельные манипуляции, что объясняет высокую частоту визитов.

Финансовые показатели и мужской сегмент

Расходы на индустрию красоты оказались существенной статьей бюджета для петербуржцев. Более 54% клиентов оставляют в салонах до 5 тысяч рублей в месяц, еще 26% тратят на эти цели от 5 до 10 тысяч. Средний показатель по Санкт-Петербургу зафиксирован на уровне 9 тысяч рублей, что превышает общероссийские значения.

"Посещение салонов красоты все чаще воспринимается потребителями как органичная, регулярная часть персонального ухода. Мы видим ярко выраженный тренд на расширение аудитории за счет мужчин. Представители сильного пола все более активно включают профессиональные процедуры в свои повседневные привычки, что вносит существенный вклад в динамику рынка".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Специалисты отмечают, что динамика трат в Москве и Санкт-Петербурге остается самой высокой в стране. Хотя столица опережает Санкт-Петербург с показателем в 13,2 тысячи рублей, оба города задают вектор развития сервисных стандартов для остальных регионов.

Критерии выбора мастеров и влияние рекламы

При поиске специалиста ключевыми факторами для петербуржцев стали предсказуемость результата и прозрачное ценообразование, на которые ориентируются 53% и 51% опрошенных соответственно. Удобство записи и территориальное расположение важны для 42% респондентов. Вопросы безопасности процедур волнуют 37% клиентов.

Дополнительно горожане активно используют инструменты социальной проверки, изучая отзывы и рейтинги, на что ориентируется каждый пятый потребитель. Уровень сервиса и портфолио мастера остаются важными, но второстепенными факторами в итоговом процессе принятия решения о записи.

Рекламные платформы играют значительную роль в выборе исполнителя для различных демографических групп. По данным экспертов "Авито Рекламы", влияние маркетинговых инструментов достигает 18% среди мужчин и 13% среди женщин. В молодежном сегменте от 18 до 24 лет роль рекламных площадок в поиске мастера значительно выше и доходит до 20%.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

