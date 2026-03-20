Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 11:43

Не только масло и фильтры: жители Санкт-Петербурга всё чаще рискуют при покупке автозапчастей

Жители Санкт-Петербурга все чаще обращаются к онлайн-платформам объявлений для покупки автомобильных запчастей и расходных материалов. Согласно результатам исследования Авито, доля горожан, воспользовавшихся подобными площадками хотя бы единожды, достигла 80%. Несмотря на сохраняющуюся популярность традиционных офлайн-магазинов, цифровые каналы продаж прочно закрепились в структуре потребительского спроса. Аналитики отмечают, что на автозапчасти и обслуживание транспортных средств петербургские автовладельцы ежегодно тратят в среднем 31 тысячу рублей.

Традиционные магазины автозапчастей остаются наиболее востребованными среди горожан, однако интернет-сегмент демонстрирует выраженную динамику роста. Почти каждый второй петербуржец оформляет заказы в сети, отдавая предпочтение маркетплейсам или профильным интернет-площадкам. Зумеры в возрасте от 18 до 24 лет лидируют в этом тренде: 25% представителей данного поколения активно используют сайты объявлений для поиска необходимых комплектующих.

Интересно, что при покупке на вторичных или классифайдовых ресурсах 69% пользователей ориентируются на новые товары, в то время как 11% сознательно выбирают детали с пробегом. Для молодежной аудитории ключевыми показателями остаются широкий ассортимент и оперативность логистики. В то время как опытные автовладельцы делают ставку на проверенные каналы сбыта, цифровизация процесса покупки упрощает доступ к редким или специфическим позициям.

В сегменте наиболее востребованных категорий товаров лидируют технические жидкости, масла, свечи зажигания и фильтры. Также высокой популярностью пользуются комплекты колес и элементы тормозных систем. На детали подвески приходится около 14% от общего объема спроса, что отражает стандартную периодичность технического обслуживания легковых автомобилей в мегаполисе.

Критерии выбора и структура трат

При определении места покупки решающим фактором для почти половины респондентов, а именно 49%, является цена товара. Потребители также демонстрируют высокую требовательность к качественным характеристикам: 40% опрошенных ставят приоритетом подлинность детали, а 36% настаивают на наличии официальной гарантии. Репутация продавца и сформированная история отзывов важны для 23% покупателей.

"Формирование осознанного спроса требует от участников рынка развития прозрачных инструментов отчетности. Петербуржцы становятся более избирательными в вопросах безопасности, что обусловлено высокой стоимостью качественных комплектующих. Увеличение затрат у молодых водителей свидетельствует об интенсивной эксплуатации техники и готовности инвестировать в превентивное обслуживание. Муниципальная инфраструктура должна учитывать этот запрос на доступность и безопасность при расширении возможностей профильного сектора услуг".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Средний годовой бюджет на обслуживание автомобиля в Санкт-Петербурге составляет 31 тысячу рублей. При этом молодежь 18-24 лет тратит на 20% больше, что может быть связано как с особенностями выбора запчастей, так и с интенсивностью поездок. Распределение расходов выглядит следующим образом: четверть водителей укладываются в бюджет до 10 тысяч рублей, около 32% выделяют до 25 тысяч, а 24% тратят до 50 тысяч рублей в год.

Риски и потребительский опыт

Несмотря на высокую степень проникновения онлайн-шопинга в автосферу, 70% горожан сталкивались с определенными сложностями при оформлении заказов. Одной из наиболее серьезных проблем является получение подделок, которые продавцы выдавали за оригинальную продукцию — с этим столкнулась треть покупателей. Также распространенными жалобами стали повреждения товара в процессе доставки и столкновение со скрытыми доплатами.

Проблемы с возвратом или обменом продукции коснулись 14% автовладельцев. Кроме того, сохраняются сложности, связанные с несоответствием деталей техническим характеристикам конкретной модели автомобиля, а также длительные сроки ожидания поставок. Подобные факторы вынуждают потребителей уделять больше внимания проверке продавцов и анализу доступных гарантийных обязательств перед оплатой.

Опыт взаимодействия с маркетплейсами и площадками объявлений показывает, что развитие рынка требует внедрения более жестких стандартов проверки качества. По мере роста доли покупок в сети вопросы доверия к продавцу выходят на первый план, опережая даже ценовые факторы. Будущее сектора лежит в плоскости автоматизации верификации запчастей и упрощения процедур возврата для конечного пользователя.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

