Машины выходят из тени: авторынок Петербурга переживает трансформацию самых смелых масштабов

В Санкт-Петербурге зафиксирован заметный рост активности на рынке новых автомобилей. Согласно данным аналитиков Авито Авто, предложение машин российского производства в городе увеличилось на 27%, а потребительский интерес к таким моделям подскочил на 35%. Средняя стоимость нового авто в Северной столице сегодня составляет 3,4 млн рублей, тогда как отечественные машины обходятся покупателям в среднем в 1,7 млн рублей. Наиболее популярными моделями остаются LADA Granta, Vesta и Niva Travel.

Рост предложения и популярность брендов

Рынок новых транспортных средств в Санкт-Петербурге демонстрирует выраженную динамику перераспределения спроса в сторону отечественных производителей. Эксперты отмечают, что увеличение предложения российских марок на 27% сопровождается готовностью покупателей активнее рассматривать эти варианты. Статистика подтверждает лидерство линейки LADA, которая прочно удерживает топовые позиции в запросах горожан.

В текущих экономических реалиях роль локальных брендов становится определяющей. Потребители чаще делают выбор в пользу моделей Granta, Vesta и Niva Travel, оценивая соотношение эксплуатационных расходов и возможности сервисного обслуживания в регионе.

Несмотря на высокую конкуренцию, российские машины остаются наиболее доступным вариантом для широкого круга автовладельцев. Ценовая привлекательность в сочетании с расширением дилерских стоков позволяет этим моделям занимать значительную долю в структуре продаж.

Ценообразование и предпочтения в типах кузова

Сегмент кроссоверов и внедорожников продолжает доминировать в структуре предложения, охватывая свыше 80% всех активных объявлений. За последний год этот показатель продемонстрировал прибавку в три процентных пункта, что свидетельствует о смещении интересов петербуржцев в сторону повышенной проходимости и габаритных машин. Средняя цена в категории внедорожников достигла отметки в 3,7 млн рублей.

Статистика показывает, что покупатели всё чаще обращаются к профессиональной аналитике и цифровым платформам для сравнения стоимости владения. Взаимодействие с дилерами переходит в цифровой формат, где на первый план выходят прозрачные условия сделки и фиксированные бюджетные рамки.

"Динамика цен на рынке новых легковых автомобилей обусловлена структурными изменениями в логистических цепочках и доступностью моделей. Муниципалитеты сегодня крайне заинтересованы в развитии транспортной инфраструктуры, которая могла бы поддерживать актуальный спрос на новые автомобили. Важно, что жители стали тщательнее анализировать бюджет при планировании такой значимой покупки, что прямо влияет на активность дилерских центров. Устойчивый рост сегмента кроссоверов подтверждает запрос населения на многофункциональность техники в городских условиях". Эксперт по вопросам развития регионов Светлана Кузнецова

Изменение поведенческих сценариев покупателей

В 2025 году наметилась тенденция к замещению вторичного рынка первичным: доля покупателей, выбравших новый автомобиль, достигла 37%. При этом 9% петербуржцев, ранее традиционно приобретавших подержанную технику, решились на покупку машины из салона. Несмотря на эти сдвиги, объем сделок со вторичными авто пока ещё превосходит первичный рынок примерно в пять раз.

Наблюдается рост уровня неопределенности среди автомобилистов на начальном этапе поиска. Доля покупателей, не выбравших конкретную марку до начала активного подбора, увеличилась с 21% до 27%. Более того, около 15% клиентов склонны менять решение о покупке той или иной модели непосредственно в процессе осмотра и обсуждения условий сделки.

Данные тренды отражают переход рынка к модели потребления, ориентированной на конкретный бюджет и набор опций, а не на лояльность к бренду. Развитие цифровых инструментов поиска позволяет пользователям гибко реагировать на колебания цен и искать наиболее выгодные предложения в режиме реального времени.