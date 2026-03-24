Пара выбирает автомобиль
Пара выбирает автомобиль
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 13:05

Иностранцы ушли, конвейеры остались: как производство авто в Петербурге совершило резкий рывок

Автомобильная промышленность Санкт-Петербурга продемонстрировала значительный рост производственных показателей по итогам работы в начале текущего года. Предприятия выпустили продукции на общую сумму 5,4 миллиарда рублей, что на 44,1% превышает статистику аналогичного периода предыдущего года. Городские власти и эксперты связывают динамику с активным перезапуском мощностей, ранее принадлежавших иностранным автоконцернам. На текущий момент в Северной столице успешно возобновили деятельность два крупных завода, находящихся под управлением холдинга "АГР".

Масштабирование выпуска и перезапуск площадок

Петростат подтверждает существенное увеличение активности на автомобильных кластерах региона. Отрасль постепенно выходит на устойчивые показатели, восстанавливая технологические цепочки, которые были нарушены после ухода ряда брендов с российского рынка. Основная работа сегодня сосредоточена на площадки в Каменке и Шушарах, которые перешли под контроль компании "АГР".

Перезапуск этих мощностей стал ключевым фактором в производственном прорыве. В Каменке конвейеры начали работу в 2024 году, налаживая выпуск автомобилей под брендом Solaris. Фактически это отечественные аналоги моделей, которые ранее собирались здесь корейскими компаниями.

Второй завод в Шушарах также готовится к активной фазе развития. В текущем году здесь планируют наладить производство кроссоверов, адаптированных под запросы российского рынка, что позволит значительно расширить линейку доступных транспортных средств в ближайшей перспективе.

Ротация модельного ряда и планы на будущее

Изменения коснулись не только структуры собственности, но и ассортимента выпускаемой продукции. Бывшая площадка японского производителя Nissan, ныне известная как "Автозавод "Санкт-Петербург", переориентировалась на сборку моделей LADA. Ранее здесь была налажена локальная сборка кроссоверов под брендом Xcite.

"Процесс трансформации автомобильного кластера показывает, насколько важна оперативность в перестройке логистических и производственных цепочек. Возобновление работы заводов такого уровня — это не только показатели отгрузок, но и сохранение компетенций внутри региона. Интеграция новых марок и адаптация площадок под актуальные запросы рынка позволяют стабилизировать отрасль в условиях серьезных внешних вызовов. Ожидаемый прирост мощностей до конца года подтверждает правильность выбранного вектора развития промышленной инфраструктуры города".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Планы на будущее охватывают и территорию бывшего завода Toyota. Там предполагается запуск производства новой линейки люксовых автомобилей, которые усилят присутствие отечественных премиальных марок в сегменте седанов. Перечень брендов и моделей в регионе постоянно диверсифицируется.

Динамика восстановления объемов

Для понимания масштабов индустрии стоит взглянуть на статистику прошлых лет. В 2023 году в Санкт-Петербурге было собрано 48 тысяч единиц техники. Эти показатели составляют около 13% от уровня 2021 года, когда производство находилось на пике перед масштабными изменениями в секторе.

В тот период общий объем отгрузок достигал отметки в 111 миллиардов рублей. Текущий рост на 44,1% аналитики оценивают как серьезный задел для дальнейшего развития и возвращения к результатам трехлетней давности. Рекордные показатели по денежной оценке отгрузок в начале года дают повод для умеренного оптимизма.

До конца календарного года руководство города планирует завершить перезапуск всех оставшихся площадок зарубежных компаний. Успешный опыт активации первых двух объектов выступает надежным фундаментом для выполнения поставленных задач перед промышленным сектором Петербурга.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Зараженные цветы из Нидерландов: как Калининградская область защищает свою флору от вредителей вчера в 20:47

Инспекторы Россельхознадзора пресекли ввоз зараженной цветочной продукции из Нидерландов, угрожая экосистеме.

Читать полностью » Асфальт под микроскопом: в Новгородской области начали проверку сырья для дорог будущего вчера в 20:42

Специалисты начали плановые инспекции производственных площадок, чтобы исключить использование некондиционного сырья на региональных трассах к будущему сезону.

Читать полностью » Короткие поездки — быстрое восстановление эмоционального фона: исследуем преимущества Калининграда вчера в 16:06

Калининградская область привлекает женщин своим спокойствием, историей и возможностью эмоциональной перезагрузки. Откройте для себя секреты этих коротких поездок.

Читать полностью » Лето безделью не товарищ: в Вологде утвердили план отдыха для тысяч школьников в новом сезоне вчера в 15:58

Городская администрация завершила формирование стратегии летнего отдыха, охватывающей тысячи юных жителей в профильных учреждениях и походах.

Читать полностью » Искусственный интеллект становится союзником чиновников: Ленинградская область внедряет новые стандарты образования вчера в 14:58

Готовится масштабная образовательная программа в Ленинградской области, направленная на освоение ИИ и цифровых решений.

Читать полностью » Конец эпохи мутных сбросов в Неве: мегаполис выходит на предельный уровень чистоты водоёмов 22.03.2026 в 20:46

Город на Неве меняет подход к управлению водными ресурсами, реализуя амбициозный план по обновлению коммунальных систем в различных районах мегаполиса.

Читать полностью » Закон заработал на пользу: такси в Петербурге становится больше и заметно доступнее 22.03.2026 в 16:38

В северной столице фиксируют заметный скачок числа официальных участников транспортного сектора, что кардинально меняет привычную картину городских поездок.

Читать полностью » Золотое время для янтаря: депутаты требуют пересмотреть налоговую пропорцию в пользу Калининградской области 22.03.2026 в 16:35

Депутаты выступают за перераспределение налоговых поступлений от янтаря в пользу Калининграда, стремясь улучшить финансовую ситуацию региона.

Читать полностью »

Новости
ЦФО
Ожидания против реальности: инфраструктура центра Иванова вызвала волну критики в сети
ЦФО
Школьная скамья тесна для талантов: в Москве открываются тысячи новых мест для студентов
ЦФО
Шопинг берет реванш: накопленный за холодные месяцы спрос выплеснулся на витрины Москвы
ЦФО
Крупные игроки подхватят малых: в Тульской области стартовал процесс ликвидации дублей в здравоохранении
ЦФО
Прорыв века во Владимирской области: новые сенсоры ВлГУ спасут миллионы жизней на опасных производствах
ЮФО
Скрытая жизнь под ногами: на крымском мысе нашли существ, которые прятались от всех десятилетия
ЮФО
Больше чем просто виноградники: на Кубани создают эталонный кластер международного уровня
ЦФО
Москва финансово взлетела: зарплаты для иностранцев достигают рекордных сумм
Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

