Иностранцы ушли, конвейеры остались: как производство авто в Петербурге совершило резкий рывок

Автомобильная промышленность Санкт-Петербурга продемонстрировала значительный рост производственных показателей по итогам работы в начале текущего года. Предприятия выпустили продукции на общую сумму 5,4 миллиарда рублей, что на 44,1% превышает статистику аналогичного периода предыдущего года. Городские власти и эксперты связывают динамику с активным перезапуском мощностей, ранее принадлежавших иностранным автоконцернам. На текущий момент в Северной столице успешно возобновили деятельность два крупных завода, находящихся под управлением холдинга "АГР".

Масштабирование выпуска и перезапуск площадок

Петростат подтверждает существенное увеличение активности на автомобильных кластерах региона. Отрасль постепенно выходит на устойчивые показатели, восстанавливая технологические цепочки, которые были нарушены после ухода ряда брендов с российского рынка. Основная работа сегодня сосредоточена на площадки в Каменке и Шушарах, которые перешли под контроль компании "АГР".

Перезапуск этих мощностей стал ключевым фактором в производственном прорыве. В Каменке конвейеры начали работу в 2024 году, налаживая выпуск автомобилей под брендом Solaris. Фактически это отечественные аналоги моделей, которые ранее собирались здесь корейскими компаниями.

Второй завод в Шушарах также готовится к активной фазе развития. В текущем году здесь планируют наладить производство кроссоверов, адаптированных под запросы российского рынка, что позволит значительно расширить линейку доступных транспортных средств в ближайшей перспективе.

Ротация модельного ряда и планы на будущее

Изменения коснулись не только структуры собственности, но и ассортимента выпускаемой продукции. Бывшая площадка японского производителя Nissan, ныне известная как "Автозавод "Санкт-Петербург", переориентировалась на сборку моделей LADA. Ранее здесь была налажена локальная сборка кроссоверов под брендом Xcite.

"Процесс трансформации автомобильного кластера показывает, насколько важна оперативность в перестройке логистических и производственных цепочек. Возобновление работы заводов такого уровня — это не только показатели отгрузок, но и сохранение компетенций внутри региона. Интеграция новых марок и адаптация площадок под актуальные запросы рынка позволяют стабилизировать отрасль в условиях серьезных внешних вызовов. Ожидаемый прирост мощностей до конца года подтверждает правильность выбранного вектора развития промышленной инфраструктуры города". Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Планы на будущее охватывают и территорию бывшего завода Toyota. Там предполагается запуск производства новой линейки люксовых автомобилей, которые усилят присутствие отечественных премиальных марок в сегменте седанов. Перечень брендов и моделей в регионе постоянно диверсифицируется.

Динамика восстановления объемов

Для понимания масштабов индустрии стоит взглянуть на статистику прошлых лет. В 2023 году в Санкт-Петербурге было собрано 48 тысяч единиц техники. Эти показатели составляют около 13% от уровня 2021 года, когда производство находилось на пике перед масштабными изменениями в секторе.

В тот период общий объем отгрузок достигал отметки в 111 миллиардов рублей. Текущий рост на 44,1% аналитики оценивают как серьезный задел для дальнейшего развития и возвращения к результатам трехлетней давности. Рекордные показатели по денежной оценке отгрузок в начале года дают повод для умеренного оптимизма.

До конца календарного года руководство города планирует завершить перезапуск всех оставшихся площадок зарубежных компаний. Успешный опыт активации первых двух объектов выступает надежным фундаментом для выполнения поставленных задач перед промышленным сектором Петербурга.