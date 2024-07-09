По информации от осведомленных источников, московский футбольный клуб "Спартак" отклонил предложение петербургского "Зенита" о приобретении нападающего Александра Соболева за 8 миллионов евро. Несмотря на это, стороны намерены продолжить переговорный процесс.

Инсайдеры утверждают, что представители "Зенита" неоднократно подчеркивали свое нежелание превышать указанную сумму за трансфер игрока. Однако "Спартак" не удовлетворен данным предложением, что привело к продолжению дискуссий. При этом не исключается возможность одностороннего выхода "красно-белых" из сделки, если условия будут сочтены невыгодными.

По имеющейся информации, "Зенит" уже достиг предварительной договоренности с представителями Соболева относительно личного контракта. Предполагается, что годовой доход футболиста в новом клубе составит от 2,5 до 2,8 миллионов евро. Кроме того, ожидается подписной бонус не менее 1 миллиона евро. Примечательно, что в случае перехода Соболев может стать самым высокооплачиваемым российским игроком в составе "Зенита".

Ранее некоторые СМИ сообщали о достижении договоренности между клубами по трансферу Соболева за сумму от 10 до 12 миллионов евро с учетом бонусов. Однако эта информация не нашла подтверждения.

Соболев присоединился к "Спартаку" в 2020 году, перейдя из "Крыльев Советов" приблизительно за 5 миллионов евро. С тех пор он стал ключевым нападающим команды, проведя 139 матчей, забив 58 голов и отдав 32 результативные передачи.

Фото: From Wikimedia Commons/ Alexander Frolov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)