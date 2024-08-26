Турецкий футболист Актюркоглу отказался переходить в "Спартак"

Турецкий форвард Керем Актюркоглу не согласился на трансфер в московский "Спартак". Даже при условии, что его переход уже был согласован клубами.

"Керем всегда мечтал играть в Европе. Мы достигли соглашения с московским "Спартаком", но он не смог договориться с российским клубом и не захотел уезжать. Сейчас каких-то предложений по Керему от других клубов нет", — цитирует председателя правления "Галатасарая" Хатипоглу РБК Спорт, ссылаясь на издание Sabah.

Ранее "Спартак" и "Галатасарай" договорились о трансфере Актюркоглу в клуб красно-белых за €12 млн. 25-летнему игроку предложили четырехлетнее соглашение с зарплатой €3 миллиона ежегодно.

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