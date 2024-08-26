Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.08.2024 : 91,7745
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.08.2024 : 102,4927
Турок Актюркоглу не согласился на трансфер в
  1. Главная
  2. Спорт

Турецкий футболист Актюркоглу отказался переходить в "Спартак"

Турок Актюркоглу не согласился на трансфер в "Спартак"

Турецкий форвард Керем Актюркоглу не согласился на трансфер в московский "Спартак". Даже при условии, что его переход уже был согласован клубами.

"Керем всегда мечтал играть в Европе. Мы достигли соглашения с московским "Спартаком", но он не смог договориться с российским клубом и не захотел уезжать. Сейчас каких-то предложений по Керему от других клубов нет", — цитирует председателя правления "Галатасарая" Хатипоглу РБК Спорт, ссылаясь на издание Sabah.

Ранее "Спартак" и "Галатасарай" договорились о трансфере Актюркоглу в клуб красно-белых за €12 млн. 25-летнему игроку предложили четырехлетнее соглашение с зарплатой €3 миллиона ежегодно.

Фото: commons. wikimedia.org/Ultraslansi (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).

Мир

Выборы в Саксонии и Тюрингии угрожают ФРГ кризисом

Выборы в Саксонии и Тюрингии угрожают ФРГ кризисом

Формирование правительств в Саксонии и Тюрингии после выборов 1 сентября невозможно без участия одной из двух партий оппозиции — АдГ или ССВ. Согласно соцопросу, проведённому Bild am Sonntag, АдГ займёт первое место, набрав почти 30% голосов избирателей, а ССВ получит около 20%.

Читать полностью
MWM: НОАК в КНР развёртывает новую ЗРК HQ-9B с облегчёнными ракетами

MWM: НОАК в КНР развёртывает новую ЗРК HQ-9B с облегчёнными ракетами

Китайские ВС начали внедрять обновлённую ЗРК большой дальности HQ-9B. Эта модернизированная система сравнима с ЗРК С-400 и теперь оснащена облегчёнными ракетами, пишет Military Watch Magazine.

Читать полностью

Общество

Собчак предположила, что Дуров специально сдался властям Франции

Собчак предположила, что Дуров специально сдался властям Франции

Ксения Собчак выдвинула версию о том, что заставило основателя Telegram Павла Дурова прилететь во Францию прямо в руки силовиков.

Читать полностью
Правительство поддержало переименование Ростова в Ростов Великий

Правительство поддержало переименование Ростова в Ростов Великий

Российское правительство дало согласие на законопроект, который изменяет название города Ростова в Ярославской области на Ростов Великий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Читать полностью

Новости