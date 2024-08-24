Клаудиньо не дисквалифицируют перед игрой со "Спартаком"

Клаудиньо из "Зенита" избежал отстранения перед игрой со "Спартаком"

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС выписал штраф полузащитнику ФК "Зенит" Клаудиньо на 250 тысяч рублей. Бразилец избежал дисквалификации перед матчем со "Спартаком".

Дело в том, что он ругался матом в адрес судьи в матче пятого тура РПЛ против подмосковных "Химок". "Зенит" сыграл с "Химками" вничью со счетом 1:1 18 августа. После финального свистка Клаудиньо неоднократно на русском языке сказал матерные слова в адрес резервного арбитра. Причем в этот момент футболист уже покидал игровое поле.

КДК считает, что ненормативная лексика не была направлена в адрес арбитра, поэтому Клаудиньо только должен будет заплатить штраф, пишет РБК Спорт.

Фото:commons.wikimedia.org/Эдгар Брещанов (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).