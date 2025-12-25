Купил шампанское со скидкой — и праздник был под угрозой: теперь проверяю так

В преддверии праздников полки магазинов заполняются игристым вином со скидками, и выбрать достойный вариант становится сложнее. В условиях ажиотажа легко купить напиток, который разочарует уже после открытия бутылки. Специалисты советуют ориентироваться не только на цену и известность бренда, но и на признаки, по которым можно заранее распознать некачественное шампанское. Об этом сообщает издание "Аргументы и факты".

Внешний вид и аромат: первые сигналы

Оценка качества начинается ещё до дегустации. Хорошее игристое всегда прозрачное и однородное по цвету. Мутность, хлопья, осадок или неравномерный оттенок указывают на технологические нарушения или неправильное хранение. Такие признаки — повод отложить бутылку обратно на полку.

Не менее важен запах. После открытия качественное шампанское должно пахнуть свежо, с винными нотами и без резких примесей. Дрожжевой, сернистый или затхлый аромат говорит о проблемах с сырьём либо ошибках на этапе производства. Такой напиток не принесёт удовольствия даже в праздничную ночь.

Опасность больших скидок

Игристые вина с подозрительно низкой ценой требуют особого внимания. Чаще всего дефекты встречаются именно в бюджетном сегменте или у товаров, которые продают с существенными уценками. Нередко это партии, близкие к окончанию срока хранения, либо изначально неудачные по качеству. Формально они могут быть безопасны, но вкусовые характеристики оставляют желать лучшего.

При этом эксперты отмечают, что настороженно относиться ко всем недорогим вариантам не стоит, особенно если речь идёт о российских производителях.

"Вероятность наткнуться на качественное игристое вино среди отечественных марок очень высока. Из 20 наименований, которые мы исследовали во всех категориях по содержанию сахара, откровенно плохих, а тем более не соответствующих ГОСТу, нам не попалось", — добавила товаровед Галина Рыбакова.

Как шампанское ведёт себя в бокале

Качество напитка легко проверить уже после открытия бутылки. У хорошего игристого пузырьки поднимаются равномерно, формируя устойчивую "цепочку" вдоль стенок бокала. Они не исчезают через несколько секунд и создают живую, но не агрессивную игру. Если же пена оседает почти сразу, а газ быстро выходит, это признак слабого или неудачного напитка.

Разумная норма в новогоднюю ночь

Даже качественное шампанское важно употреблять умеренно. По словам диетолога, доктора медицинских наук Марият Мухиной, безопасная разовая доза алкоголя рассчитывается индивидуально.

"Разовая доза алкоголя в Новый год составляет примерно 1 г 40%-ного спирта на 1 кг массы тела", — отмечает специалист.

Для человека весом около 70 кг это эквивалентно 200-300 мл шампанского, то есть двум-четырём бокалам. Если же в течение вечера планируется другой алкоголь, разумнее ограничиться одним-двумя бокалами игристого.

Внимательное отношение к выбору шампанского и умеренность за праздничным столом помогают сохранить не только настроение, но и самочувствие. Иногда несколько простых признаков оказываются надёжнее громкого бренда и яркой акции.