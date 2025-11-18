Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Замена свечи зажигания
Замена свечи зажигания
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 1:59

Двигатель не заводится зимой? Вот что скрывают ваши свечи

Изношенные свечи зажигания повышают расход топлива и вызывают перебои двигателя — эксперт

Свечи зажигания — это невидимые, но крайне важные элементы бензинового двигателя. Они отвечают за создание искры, которая воспламеняет топливно-воздушную смесь в цилиндрах, обеспечивая стабильную работу мотора. Без исправных свечей двигатель не заведётся, а при их износе начинают проявляться перебои, повышается расход топлива, а холодный запуск превращается в настоящую лотерею.

Почему свечи зажигания изнашиваются

Срок службы свечей ограничен, а их износ зависит от множества факторов. Главный из них — экстремальные условия работы внутри цилиндров: высокие температуры, давление и продукты сгорания топлива, такие как сажа, сера и фосфор. Постоянные искровые разряды постепенно разрушают электроды и изолятор. Со временем на свечах появляются отложения, электроды оплавляются, увеличивается зазор, и искра становится слабее или вовсе исчезает. Это проявляется в "троении" двигателя, потере мощности и проблемах с запуском.

Производители автомобилей обычно указывают интервалы замены свечей: медные или никелевые требуют замены каждые 30-50 тысяч километров, а платиновые и иридиевые — до 100 тысяч. На практике срок службы может быть меньше из-за качества бензина, частых коротких поездок, езды в пробках или высоких оборотах.

Как понять, что свечи пора менять

  1. Двигатель стал хуже разгоняться.

  2. Увеличился расход топлива.

  3. Появились перебои в работе мотора.

  4. Сложно завести автомобиль в холодное время года.

Современные автомобили оснащены системами, которые фиксируют пропуски зажигания и предупреждают водителя через диагностические ошибки. Игнорирование таких сигналов чревато дорогостоящим ремонтом.

Таблица "Сравнение свечей зажигания"

Тип свечей Материал электродов Срок службы Особенности
Медные Медь 30-50 тыс. км Быстрая эрозия, низкая цена
Никелевые Никель 30-50 тыс. км Более устойчивы к износу
Платиновые Платина до 100 тыс. км Долговечные, стабильная искра
Иридиевые Иридий до 100 тыс. км Высокая устойчивость к нагреву, высокая цена

Советы шаг за шагом

  1. Используйте качественные свечи рекомендованного производителя.

  2. Проверяйте зазор между электродами, чтобы избежать слабой искры.

  3. Чистите от отложений изолятор при необходимости.

  4. Следите за качеством бензина — от него зависит образование налёта.

  5. Диагностируйте систему зажигания при первых признаках перебоев.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Использование изношенных свечей → Перегрев и детонация → Замена на новые платиновые или иридиевые свечи

  • Некачественный бензин → Образование налёта на изоляторе → Использование топлива проверенного качества

  • Игнорирование перебоев → Повреждение катализатора и цилиндров → Своевременная диагностика и замена свечей

А что если…

Если вовремя не заменить свечи, слабая искра или запоздалое воспламенение смеси может вызвать калильное зажигание, когда смесь воспламеняется от раскалённых остатков свечи. Это способно нанести серьёзный урон поршневой группе и клапанам.

Плюсы и минусы свечей разных типов

Тип свечей Плюсы Минусы
Медные Дешёвые, простые Быстро изнашиваются
Никелевые Более прочные, стабильные Средний срок службы
Платиновые Долговечные, устойчивая искра Дороже, требуют аккуратной установки
Иридиевые Долговечные, высокая устойчивость Самая высокая цена

FAQ

Как выбрать свечи зажигания?
Ориентируйтесь на рекомендации производителя и тип двигателя. Платиновые и иридиевые свечи предпочтительны для современных моторов с высокими нагрузками.

Сколько стоят качественные свечи?
Цена зависит от материала: медные — 200-400 рублей за штуку, никелевые — 300-500, платиновые и иридиевые — 800-1500 рублей.

Что лучше для городских условий?
Для частых коротких поездок и пробок платиновые или иридиевые свечи обеспечат стабильную работу мотора и долгий срок службы.

Мифы и правда

  • Миф: "Свечи служат всегда столько, сколько указано в регламенте".

  • Правда: срок службы зависит от стиля езды, топлива и условий эксплуатации.

3 интересных факта

  1. Калильное зажигание чаще всего случается при перегреве свечи, а не двигателя.

  2. Современные двигатели могут фиксировать пропуски зажигания с точностью до одной цилиндра.

  3. Появление новых сплавов для электродов позволяет увеличить срок службы свечей почти вдвое.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Zeekr 001, Mercedes-AMG G-Class и Tank 300 стали самыми безаварийными премиум-моделями в России — данные вчера в 19:53
Премиальные авто держат удар: машины, которые почти не знают, что такое ДТП

Рейтинг безаварийных премиум-автомобилей России удивляет: китайские модели и немецкие легенды показывают высокую надежность и безопасность.

Читать полностью » BYD увеличит дилерскую сеть в Европе до 2 тыс. центров к 2026 году — Reuters вчера в 18:58
Гибриды и электрокары наступают: BYD нашёл способ захватить сразу два рынка

BYD готовит крупнейшее расширение в Европе: компания удваивает число дилерских центров, строит заводы и усиливает позиции на фоне растущего спроса.

Читать полностью » Антифриз G12 и G12+ следует менять каждые 5 лет или через 100 тыс. км — техник вчера в 17:53
Слил старый антифриз — и машина загудела по-новому, не ожидал такого результата

Как правильно проверять и менять антифриз, чтобы двигатель служил дольше и работал без перегрева. Практические советы и ошибки водителей.

Читать полностью » Большинство водителей в крупных городах России выступает за бесплатную зарядку электромобилей — Росгосстрах вчера в 16:57
Зарядка как лакмусовая бумажка: скрытая битва владельцев электромобилей раскрыта в новом исследовании

Россияне по-разному смотрят на оплату зарядки для электрокаров: одни требуют сделать ее бесплатной, другие согласны платить за скорость. Узнайте, что показало свежее исследование и как меняется рынок экотранспорта.

Читать полностью » Chery признан самым надёжным китайским автомобилем — рейтинг J. D. Power вчера в 15:41
От кроссоверов до седанов: какие китайские авто не подведут даже в первые месяцы

Китайские автомобили показывают неожиданно высокую надежность в первые месяцы эксплуатации, но есть нюансы, которые важно учитывать перед покупкой.

Читать полностью » Ford завершил производство модели Focus после 27 лет выпуска — Autocar вчера в 14:57
Эпоха заканчивается: Ford прощается с культовой машиной, которую знали все

Производство легендарного Ford Focus завершено после 27 лет. Компания готовит новую модель-кроссовер, которая заменит любимый миллионами автомобиль и обновит линейку.

Читать полностью » Медсправка обязательна при истёкших или изъятых правах — ГИБДД вчера в 13:48
Узнал, что мои права скоро заканчиваются — вот что меня ждет при замене в 2026 году

Когда и как быстро поменять водительское удостоверение без экзаменов и лишних хлопот — простая инструкция для всех водителей.

Читать полностью » Lada Granta и Niva Legend остались единственными новыми авто до миллиона — Авилон вчера в 12:16
Хотел взять новую иномарку дешевле миллиона, но понял — официально остались только две машины

Какой автомобиль реально купить в России с бюджетом до миллиона рублей? Узнали, что предлагают дилеры и почему выбор так невелик.

Читать полностью »

Новости
Наука
Швеция внедрила смесь из свеклы и крахмала для зимней посыпки дорог — Svevia
Спорт и фитнес
Чернослив в утреннем рационе улучшает пищеварение и нормализует моторику кишечника — эксперты
Садоводство
Смешанные посадки помогут снизить использование химии — агроном
Авто и мото
Водитель за рулём не был: как избежать лишения прав за встречку — юрист Мацала
Красота и здоровье
Рост импульсивных покупок связали с тревожностью психотерапевты
Питомцы
Мейн-кун хорошо ладит с детьми и другими животными — зоопсихологи
Спорт и фитнес
Потеря формы начинается через две недели — считает тренер Расмуссен
Еда
Горбуша в фольге с овощами получается нежной — повар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet