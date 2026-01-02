Дорогие свечи зажигания всё чаще оказываются подделкой: этот простой тест вскрывает обман за минуту

Тот, кто живёт за городом и регулярно пользуется автомобилем, обычно накатывает заметно больший пробег, чем жители мегаполисов. Машина чаще находится в работе, а интервалы обслуживания сокращаются сами собой. В таких условиях качество расходников перестаёт быть абстрактным понятием и напрямую влияет на надёжность техники. Именно поэтому вопрос подлинности свечей зажигания становится особенно актуальным. Об этом рассказал дзен-канал "Блог самостройщика".

Почему дорогие свечи чаще подделывают

Многие современные двигатели рассчитаны на использование свечей с иридиевым или платиновым электродом. Эти элементы обеспечивают стабильное искрообразование и способны работать по 60 тысяч километров и более без потери характеристик. Однако высокая цена — в среднем от одной до полутора тысяч рублей за штуку — сделала такие свечи лакомым куском для рынка контрафакта.

Покупка в проверенном магазине снижает риски, но не исключает их полностью. За несколько лет между заменами поставщики могут поменяться, а товар — прийти из другой партии. Часть водителей заказывает свечи через маркетплейсы, где контроль качества часто ограничен отзывами. При этом первые комментарии нередко бывают положительными, а до подробных разборов добираются немногие.

Внешние отличия, которые уже не всегда работают

Иридиевые и платиновые свечи отличаются конструкцией электрода. В одних моделях тонкий электрод выполнен со стороны керамического изолятора, в других дополнительно присутствует напайка из редкоземельного сплава на боковом электроде. Именно эта деталь отвечает за устойчивую искру и длительный ресурс.

Отсутствие такой напайки на толстом электроде почти всегда указывает на подделку. Однако производители контрафакта научились копировать и эти элементы, поэтому одних визуальных признаков уже недостаточно. Среди косвенных сигналов всё ещё встречаются отличия в цвете упаковки, яркости маркировки или дефекты керамического изолятора, но полагаться только на них рискованно.

Магнит как быстрый фильтр

Один из самых простых способов отсеять явный контрафакт — использовать сильный магнит. Его подносят к боковому электроду свечи. Если металл притягивается, перед вами, скорее всего, подделка. В оригинальных свечах для этой части применяют сплавы без выраженных магнитных свойств. При этом корпус и резьба свечи могут магнититься — это нормально и не считается браком.

Проверка мультиметром и скрытые последствия

Ещё один надёжный метод — измерение сопротивления мультиметром. У оригинальных свечей оно должно быть стабильным и одинаковым во всём комплекте. Номинальные значения можно уточнить в технических источниках или определить, сравнив с заведомо оригинальной деталью. Такой подход часто используют при проверке искры и первичной диагностике системы зажигания.

Для некоторых моделей с длинной юбкой допускаются значения около 12 кОм, но слишком низкое сопротивление — тревожный признак. Оно может выглядеть безобидно на первых тысячах километров, но затем приводит к ускоренному выгоранию электрода, изменению зазора и нестабильной работе мотора. В итоге двигатель начинает работать неровно, появляются симптомы, характерные для троения двигателя, а нагрузка на катушки зажигания заметно возрастает.

Использование поддельных свечей редко даёт мгновенный эффект, но почти всегда сокращает ресурс как самих свечей, так и связанных с ними узлов. Экономия на покупке оборачивается преждевременной заменой деталей и дополнительными расходами, которых легко избежать простой проверкой перед установкой.