© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 7:17

Ехал по просёлку без запаски и понял одну вещь — это реально страшно

Новые автомобили всё чаще выпускаются без запасного колеса — автопроизводители

Наличие полноценной запаски в автомобиле ещё недавно считалось обязательным атрибутом. Сегодня ситуация изменилась: новые автомобили всё чаще выпускаются без штатного резервного колеса. Причины такой тенденции связаны не только с экономией, но и с инженерными решениями, направленными на оптимизацию пространства и снижение массы машины. В результате водитель, оказавшийся с проколотым колесом, должен быть готов к нестандартной ситуации.

Почему современные автомобили лишают запаски

Основная причина исчезновения запасных колёс — экономия и рациональное использование ресурсов. Полноценное колесо требует ниши в багажнике, домкрата, баллонного ключа и крепежа — всё это увеличивает вес и стоимость автомобиля.

"Освободившееся пространство можно использовать для других нужд, например, увеличить объем багажника," — отметил представитель автопроизводителя.

Снижение массы стало особенно важным для соответствия современным экологическим нормам. Уменьшение веса на 10-15 килограммов позволяет сократить расход топлива и снизить выбросы, что положительно сказывается на сертификационных испытаниях.

Автомобили с шинами RunFlat часто вовсе лишаются запаски. Такие шины позволяют продолжать движение при полном отсутствии давления, обычно до 100 километров и с ограничением скорости. Однако на дальних трассах или в сельской местности этого может быть недостаточно.

Что вместо запаски: ремкомплекты

Вместо полноценного колеса многие автопроизводители предлагают ремкомплект — герметик и компактный компрессор. Он помогает справиться с небольшими проколами и доехать до шиномонтажа. Однако при серьезном повреждении, например боковом порезе, ремкомплект бесполезен. Мобильные сервисы часто не берутся за ремонт боковых повреждений, и тогда единственный выход — найти новую шину на дороге.

Советы шаг за шагом

  1. Держите в багажнике мини-компрессор и герметик, совместимый с вашими датчиками давления.

  2. Обязательно наличие домкрата и баллонного ключа, если их нет в комплекте.

  3. Возьмите фонарь, перчатки, влажные салфетки и знак аварийной остановки.

  4. Заранее сохраните контакты эвакуатора или мобильного шиномонтажа.

  5. Для частых поездок по проселкам или дальних маршрутов лучше иметь докатку или полноценную запаску, если конструкция автомобиля это позволяет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: не проверить состояние шин перед поездкой.
    Последствие: прокол в пути.
    Альтернатива: регулярная проверка давления и состояния протектора.

  • Ошибка: полагаться только на ремкомплект.
    Последствие: неспособность справиться с боковым повреждением.
    Альтернатива: иметь возможность эвакуации или запасное колесо.

  • Ошибка: игнорировать рекомендации RunFlat.
    Последствие: превышение лимитов скорости и расстояния.
    Альтернатива: строго соблюдать ограничения и заранее искать шиномонтаж.

А что если…

Если вы часто ездите по сельской местности или планируете дальние поездки, стоит рассмотреть покупку полноценной запаски и необходимого инструмента. Даже компактная докатка может спасти ситуацию в пути. Для городских поездок обычно достаточно качественного ремкомплекта и внимательного вождения.

FAQ

Как выбрать ремкомплект для автомобиля?
Выбирайте набор, совместимый с вашими датчиками давления и подходящий под тип шин. Обратите внимание на качество герметика и производительность компрессора.

Сколько стоит установка запаски или докатки?
Цены зависят от модели автомобиля и типа колеса, обычно установка варьируется от 2 до 10 тысяч рублей. Компактная докатка дешевле полноценного колеса.

Что лучше — RunFlat или обычная шина с запаской?
RunFlat удобен для городских поездок, когда важно не останавливаться на обочине. Полноценная запаска надежнее для долгих путешествий и поездок по сложной местности.

Мифы и правда

  • Миф: полноценная запаска — обязательна по закону.
    Правда: закон не требует наличия запасного колеса, главное — безопасное управление автомобилем.

  • Миф: RunFlat полностью заменяет запаску.
    Правда: ограничение по расстоянию и скорости может сделать эту систему недостаточной на длительных маршрутах.

  • Миф: ремкомплект всегда решает проблему.
    Правда: при боковых порезах или сильных повреждениях он не поможет.

