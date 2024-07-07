В Барселоне тысячи испанцев провели протест против массового туризма, скандируя лозунги вроде "Туристы, убирайтесь домой". Протестующие использовали водяные пистолеты против посетителей кафе и ресторанов, а также организовали пикеты у отелей.
Местные жители выразили недовольство ростом арендной платы и изменениями инфраструктуры в пользу туристов.
В конце июня местные власти приняли меры, запретив аренду жилья туристическим компаниям и частникам до 2028 года. В течение 2023 года Испанию посетило 85 млн иностранцев, что на 19% больше, чем в предыдущем году, сообщает Tourdom.Ru.
Фото: commons.wikimedia.org/Marrovi (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Mexico license)
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