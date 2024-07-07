В Барселоне тысячи испанцев провели протест против массового туризма, скандируя лозунги вроде "Туристы, убирайтесь домой". Протестующие использовали водяные пистолеты против посетителей кафе и ресторанов, а также организовали пикеты у отелей.

Местные жители выразили недовольство ростом арендной платы и изменениями инфраструктуры в пользу туристов.

В конце июня местные власти приняли меры, запретив аренду жилья туристическим компаниям и частникам до 2028 года. В течение 2023 года Испанию посетило 85 млн иностранцев, что на 19% больше, чем в предыдущем году, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Marrovi (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Mexico license)