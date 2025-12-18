Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© freepik.com by wirestock is licensed under Public domain
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 17:44

Поехали к морю на автодоме — а там сюрприз: в этой стране ночёвка может дорого обойтись

На побережьях Испании с 1 января 2026 ужесточат стоянки автодомов

Путешествие на автодоме обычно начинается с ощущения полной свободы: остановился у моря, сварил кофе, переночевал и поехал дальше. Но на испанских побережьях всё чаще появляются таблички, которые эту привычную картину перечёркивают. В центре обсуждений — дата, после которой "стихийные" ночёвки могут обернуться неприятным разговором с инспектором. Об этом сообщает сайт shakeiteasy.fr.

Дата, из-за которой встрепенулись автотуристы

В публикациях, которые расходятся по соцсетям, фигурирует 1 января 2026 года — как момент, когда в отдельных регионах и муниципалитетах Испании обещают ужесточить правила для автодомов. Речь идёт не о том, что "страна полностью закрывается" для такого формата отдыха, а о более жёстком контроле за парковкой и ночёвками вне кемпингов и специально выделенных зон, особенно в местах с высокой туристической нагрузкой.

Главный страх владельцев автодомов понятен: там, где раньше можно было спокойно переночевать на разрешённой парковке, завтра могут потребовать уехать или выписать штраф. В некоторых материалах упоминаются санкции до 1 500 евро в "напряжённых" районах — прежде всего у моря и в городах, которые пытаются ограничить длительное проживание в кемперах на улицах.

Что именно могут начать пресекать

Испанская практика давно строится на различии между "парковкой" и "кемпингом": стоять как обычный автомобиль — одно, а выставить стулья, навес, опоры или "развернуть лагерь" — совсем другое. Именно второй сценарий чаще всего становится причиной конфликтов с властями, потому что выглядит как несанкционированная стоянка с элементами кемпинга.

Дополнительная сложность в том, что правила нередко задают местные власти. Это означает, что условия могут отличаться от города к городу: где-то закрывают глаза на короткую ночёвку, а где-то вводят прямые запреты на ночное пребывание в автодомах на улицах или ограничивают парковку крупных машин у пляжей.

Почему Испания усиливает контроль

На популярных курортах автодома стали частью большого спора о том, кому принадлежит общественное пространство. Муниципалитеты объясняют жёсткость борьбой с хаотичной парковкой, нагрузкой на инфраструктуру и ситуациями, когда кемперы превращаются в "дом" на месяцы. Показательный пример — Пальма на Майорке, где власти обсуждали и вводили меры против ночёвок и проживания в автодомах на улицах, включая штрафы в диапазоне до 1 500 евро.

Для путешественников это означает одно: привычка "где припарковался — там и переночевал" становится рискованнее, а маршрут придётся планировать внимательнее. При этом формат автопутешествий в Испании никуда не исчезает — просто всё чаще будет упираться в перечень разрешённых зон и местные таблички, которые на побережье умеют менять правила быстрее, чем сезон.

