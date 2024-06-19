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  • Александров Александр Владимирович
  • Опубликована сегодня в 10:02

"SpaceX" успешно запустили на орбиту новую партию спутников

В среду компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 20 мини-спутников, предназначенных для расширения орбитальной глобальной сети интернет-покрытия Starlink.

Запуск состоялся во вторник, в 20:40 по Тихоокеанскому времени США (в среду, в 06:40 по Москве) со стартовой площадки SLC-4E на базе Космических сил Ванденберг в Калифорнии. Спустя примерно час после старта, спутники успешно отделились от второй ступени ракеты и вышли на заданную орбиту.

Первая ступень ракеты-носителя, которая использовалась уже в пятый раз, после отделения успешно совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон "Of Course I Still Love You", расположенную в Тихом океане.

С мая 2019 года, в рамках проекта Starlink, SpaceX запустила более 6,6 тысяч подобных спутников. Несмотря на то, что часть из них вышла из строя или сошла с орбиты, более 6,1 тысяч аппаратов продолжают функционировать на должном уровне.

SpaceX является ведущим спутниковым оператором в мире. Сеть Starlink доступна пользователям в 72 странах, включая Северную и Южную Америку, Европу, Азию, Африку и Австралию. По данным Пентагона, услуги Starlink активно используются американскими военными.

Фото: From Wikimedia Common/ NASA/Expedition 41

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