Полёт за пределы Земли оказался опасным экспериментом: с мозгом произошло нечто странное

Время, проведённое за пределами Земли, может оказывать на человеческий мозг более глубокое влияние, чем считалось ранее. Новые данные показывают, что изменения затрагивают не только положение мозга в черепе, но и его форму. Эти процессы развиваются постепенно и напрямую связаны с продолжительностью миссий. Об этом сообщает издание BGR.

Что именно происходит с мозгом в космосе

Ранее учёные уже фиксировали смещение мозга у астронавтов в условиях микрогравитации, однако теперь стало ясно, что речь идёт о комплексной деформации тканей. Отсутствие привычной гравитационной нагрузки приводит к тому, что мозг меняет форму, смещаясь вверх и назад. Подобные эффекты уже наблюдались в работах, где подробно анализировалось смещение мозга астронавтов после орбитальных полётов.

Хотя после возвращения на Землю большинство изменений постепенно ослабевает, сами факты трансформации вызывают обеспокоенность. Особенно это актуально для миссий, рассчитанных на месяцы и годы, где накопительный эффект может играть решающую роль.

Как проводилось исследование

Исследование выполнила международная группа из семи учёных, представляющих Университет Флориды, Немецкий аэрокосмический центр и Космический центр имени Линдона Джонсона при НАСА. Их выводы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences в январе 2026 года под названием "Смещение и нелинейная деформация мозга после космического полёта человека".

С помощью магнитно-резонансной томографии были изучены данные 26 астронавтов и 24 участников контрольной группы, находившихся в условиях, имитирующих космический полёт. У астронавтов фиксировалось более выраженное движение мозга вверх, тогда как у контрольной группы изменения чаще проявлялись в заднем направлении. Наибольшие деформации затрагивали зоны, связанные с координацией движений и обработкой сенсорной информации.

Симптомы и восстановление после полёта

Изменения в структуре мозга отражались на самочувствии астронавтов. Во время миссий отмечались дезориентация и укачивание, а после возвращения — временные нарушения равновесия. При этом серьёзных осложнений, включая головные боли, выявлено не было.

В большинстве случаев симптомы исчезали в течение примерно шести месяцев. Однако исследование подчёркивает прямую зависимость между длительностью пребывания в космосе и выраженностью изменений. Эти выводы дополняют данные о расширении мозговых полостей и снижении когнитивных функций при длительных полётах.

Значение для будущих миссий

Полученные результаты имеют важное значение для планирования будущих экспедиций. НАСА готовится к пилотируемым миссиям на Луну в рамках программы "Артемида", а в перспективе рассматриваются полёты на Марс. В таких условиях понимание влияния космоса на мозг становится ключевым элементом безопасности.

Речь идёт не только о профессиональных астронавтах, но и о возможных участниках космического туризма. В этом контексте обсуждаются и альтернативные подходы, включая исследования о том, возможна ли человеческая спячка для космоса, способная снизить нагрузку на организм при длительных перелётах.

В итоге подобные работы помогают заранее оценить риски и лучше понять, как человеческий мозг реагирует на экстремальные условия за пределами Земли.