Астронавт в космосе
Астронавт в космосе
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 11:57

Полёт за пределы Земли оказался опасным экспериментом: с мозгом произошло нечто странное

Время, проведённое за пределами Земли, может оказывать на человеческий мозг более глубокое влияние, чем считалось ранее. Новые данные показывают, что изменения затрагивают не только положение мозга в черепе, но и его форму. Эти процессы развиваются постепенно и напрямую связаны с продолжительностью миссий. Об этом сообщает издание BGR.

Что именно происходит с мозгом в космосе

Ранее учёные уже фиксировали смещение мозга у астронавтов в условиях микрогравитации, однако теперь стало ясно, что речь идёт о комплексной деформации тканей. Отсутствие привычной гравитационной нагрузки приводит к тому, что мозг меняет форму, смещаясь вверх и назад. Подобные эффекты уже наблюдались в работах, где подробно анализировалось смещение мозга астронавтов после орбитальных полётов.

Хотя после возвращения на Землю большинство изменений постепенно ослабевает, сами факты трансформации вызывают обеспокоенность. Особенно это актуально для миссий, рассчитанных на месяцы и годы, где накопительный эффект может играть решающую роль.

Как проводилось исследование

Исследование выполнила международная группа из семи учёных, представляющих Университет Флориды, Немецкий аэрокосмический центр и Космический центр имени Линдона Джонсона при НАСА. Их выводы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences в январе 2026 года под названием "Смещение и нелинейная деформация мозга после космического полёта человека".

С помощью магнитно-резонансной томографии были изучены данные 26 астронавтов и 24 участников контрольной группы, находившихся в условиях, имитирующих космический полёт. У астронавтов фиксировалось более выраженное движение мозга вверх, тогда как у контрольной группы изменения чаще проявлялись в заднем направлении. Наибольшие деформации затрагивали зоны, связанные с координацией движений и обработкой сенсорной информации.

Симптомы и восстановление после полёта

Изменения в структуре мозга отражались на самочувствии астронавтов. Во время миссий отмечались дезориентация и укачивание, а после возвращения — временные нарушения равновесия. При этом серьёзных осложнений, включая головные боли, выявлено не было.

В большинстве случаев симптомы исчезали в течение примерно шести месяцев. Однако исследование подчёркивает прямую зависимость между длительностью пребывания в космосе и выраженностью изменений. Эти выводы дополняют данные о расширении мозговых полостей и снижении когнитивных функций при длительных полётах.

Значение для будущих миссий

Полученные результаты имеют важное значение для планирования будущих экспедиций. НАСА готовится к пилотируемым миссиям на Луну в рамках программы "Артемида", а в перспективе рассматриваются полёты на Марс. В таких условиях понимание влияния космоса на мозг становится ключевым элементом безопасности.

Речь идёт не только о профессиональных астронавтах, но и о возможных участниках космического туризма. В этом контексте обсуждаются и альтернативные подходы, включая исследования о том, возможна ли человеческая спячка для космоса, способная снизить нагрузку на организм при длительных перелётах.

В итоге подобные работы помогают заранее оценить риски и лучше понять, как человеческий мозг реагирует на экстремальные условия за пределами Земли.

Автор Наталья Орлова
Наталья Орлова — астрофизик (МГУ), эксперт ГАИШ МГУ с 14-летним стажем. Специалист по исследованию переменных звезд и фотометрии. Исследователь сверхновых.

Читайте также

Десять секунд из глубины времён: странный радиосигнал шёл к Земле 13 миллиардов лет вчера в 9:47

Десятисекундный радиосигнал, пришедший к нам спустя почти 13 млрд лет, зафиксирован в нескольких наборах наблюдений и повторился при перекрестной проверке.

Читать полностью » Солнце погасло — планета выжила: система в 4000 световых лет показала наш возможный финал 01.02.2026 в 22:33

На расстоянии 4000 световых лет найдена каменистая планета у белого карлика — орбита ≈ вдвое дальше, подтверждена Keck II; модель судьбы Земли после Солнца.

Читать полностью » Алюминий удерживает воздух и не идёт ко дну: физики нашли обходной путь для плавучести 01.02.2026 в 16:13

Новая уникальная технология обработки алюминиевых трубок обеспечивает их плавучесть даже при повреждениях и открывает новые горизонты для применения.

Читать полностью » Беспроводная система передала данные со скоростью 120 Гбит в секунду — UCI 01.02.2026 в 13:30
Оптоволокно больше не нужно: беспроводная связь вышла на скорость, которую считали невозможной

Инженеры из США продемонстрировали беспроводную передачу данных со скоростью до 120 Гбит/с. Технология может стать основой для сетей 6G.

Читать полностью » Океан спрятал 01.02.2026 в 10:38

В 900 морских милях от Чили найдена подводная гора высотой 3 109 м; ROV зафиксировал тысячелетние кораллы, редких головоногих и около 20 потенциальных новых видов.

Читать полностью » В крови беременной не нашли обязательного маркера: тайна 1972 года раскрылась только сейчас 01.02.2026 в 9:22

Учёные раскрыли тайну редкого образца крови, изучавшегося более 50 лет. Открытие новой группы крови меняет подход к диагностике и переливаниям.

Читать полностью » Гравитационные волны пришли из 1,3 млрд световых лет: рекордный всплеск раскрыл, что происходит после слияния 31.01.2026 в 15:45

Наблюдение GW250114 — самый мощный сигнал гравитационных волн: данные LIGO позволили в деталях проследить слияние и проверить закон площади Хокинга.

Читать полностью » В пещере Моа-Иглс-Хел нашли фауну возрастом до 1,55 млн лет — палеонтологи 31.01.2026 в 14:21
Пещера в Новой Зеландии оказалась капсулой времени: под пеплом пролежал мир возрастом миллион лет

В глубине пещеры Новой Зеландии нашли экосистему возрастом около миллиона лет. Эти окаменелости меняют взгляд на эволюцию и вымирание видов.

Читать полностью »

