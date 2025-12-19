Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Астронавт в открытом космосе
Астронавт в открытом космосе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 23:02

От пяти минут невесомости до ночёвки на орбите — космос превращается в дорогой, но реальный курорт

Туристы в суборбитальных полётах поднялись на высоту 100 км — Science Times

Космический туризм стремительно выходит за пределы фантастики и становится частью реальной экономики. Коммерческие полёты, орбитальные станции и планы путешествий к Луне меняют представление о том, кто и зачем может отправиться в космос. Уже в ближайшие годы такие миссии будут сочетать отдых, исследования и технологические эксперименты. Об этом сообщает издание Science Times.

От редких запусков к регулярным полётам

Ещё недавно полёт за пределы атмосферы был доступен только профессиональным астронавтам, однако сегодня частные компании последовательно снижают этот порог. Развитие многоразовых ракет и коммерческих кораблей позволяет увеличивать частоту запусков и сокращать их стоимость. Проекты вроде Starship от SpaceX и New Glenn от Blue Origin ориентированы не только на государственные заказы, но и на гражданских пассажиров. Это формирует новый рынок, в котором суборбитальные и орбитальные полёты становятся первым шагом для будущих туристов, но одновременно усиливается нагрузка на орбиту и растёт значение проблем, связанных с космическим мусором.

Суборбитальные миссии как вход в индустрию

Суборбитальные полёты стали самым доступным форматом космического туризма. Они позволяют на несколько минут выйти за условную границу космоса, испытать состояние невесомости и увидеть Землю с высоты около 100 километров. Такие миссии длятся недолго, но дают яркий опыт и не требуют сложной подготовки. За счёт многоразовых ускорителей затраты на запуск снижаются в разы, что постепенно расширяет круг потенциальных пассажиров и делает этот сегмент стартовой площадкой для всей отрасли.

Орбитальные отели и частные станции

Следующий этап — длительное пребывание на орбите. Частные компании разрабатывают орбитальные станции и модули, рассчитанные на многодневные визиты. Предполагается, что такие объекты будут выполнять сразу несколько функций: размещение туристов, проведение научных экспериментов и отработка технологий для будущих дальних миссий. Пассажиры смогут наблюдать восходы Солнца каждые полтора часа, работать в условиях микрогравитации и участвовать в исследовательских программах. Планируется, что первая частная станция начнёт работу ближе к концу десятилетия.

Луна и дальние маршруты

К началу 2030-х годов коммерческие полёты могут выйти за пределы околоземной орбиты. Лунный туризм рассматривается как следующий логичный шаг: облёты и кратковременные миссии позволят гражданским лицам увидеть поверхность спутника Земли и принять участие в научных наблюдениях. При подготовке таких миссий учитываются даже тонкие физические эффекты, включая разницу во времени между Землёй и Марсом, которая становится критически важной для навигации и синхронизации систем. В перспективе обсуждаются и более дальние маршруты, включая межпланетные облёты.

Правила, безопасность и стоимость

Рост коммерческих полётов требует чётких правил. Регулирующие органы разрабатывают стандарты безопасности, медицинские требования и процедуры лицензирования. Стоимость путешествий пока остаётся высокой, однако ожидается её постепенное снижение за счёт эффекта масштаба и технологического прогресса. Суборбитальные миссии будут самыми доступными, орбитальные — заметно дороже, а лунные экспедиции ещё долго останутся эксклюзивными.

В итоге космический туризм формируется как структурированная и многоуровневая отрасль. Он объединяет технологии, науку и элементы гостиничного бизнеса, расширяя доступ гражданских лиц в космос. По мере развития инфраструктуры и снижения затрат такие путешествия могут стать не исключением, а регулярной частью будущей экономики и исследований.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ругательства повысили уверенность во время физических задач — учёные сегодня в 11:40
Не кофе и не мотивация — простой словесный приём открывает доступ к скрытым резервам организма

Может ли резкое слово помочь собраться и выложиться на максимум? Учёные выяснили, как ругательства влияют на концентрацию, уверенность и физические усилия.

Читать полностью » Межзвёздная комета 3I/ATLAS прошла ближайшую к Земле точку на расстоянии 269 млн км — ИКИ РАН сегодня в 10:29
Комета не из нашей системы прошла опасный рубеж — расстояние рассчитано до километра

Межзвездная комета 3I/ATLAS прошла ближайшую к Земле точку и вскоре направится к Юпитеру, оставаясь редким объектом для астрономических наблюдений.

Читать полностью » Ежедневное употребление жирного сыра связано с меньшим риском деменции — Neurology сегодня в 10:24
Продукт с дурной репутацией внезапно показал другую сторону — и это связано с деменцией

Долгосрочное исследование показало связь между регулярным употреблением жирного сыра и более низким риском деменции, но с важными оговорками.

Читать полностью » В России начали выпуск персональных мРНК-вакцин от рака — Гинцбург сегодня в 9:42
Стоимость шокирует, но пациентам платить не придётся: в чём подвох революционных вакцин от рака

В России начали производить персональные мРНК-вакцины против рака: тестирование на добровольцах уже прошло, лечение планируется бесплатным в госпрограммах.

Читать полностью » В лунном грунте нашли магнетит со следами газов — РАН сегодня в 8:38
Луна решила преподнести сюрприз: обнаружены следы процессов, невозможных в вакууме

В лунном грунте "Чанъэ-5" нашли магнетит со следами вулканических газов. Находка ставит вопросы о прошлом Луны и ресурсах для баз.

Читать полностью » Апноэ сна ускоряет старение сердца показали на модели — учёные сегодня в 8:23
Ваши сосуды стареют не от возраста: виноваты ночные остановки дыхания, о которых вы не знали

Исследование связало обструктивное апноэ сна с ускоренным "старением" сердца и сосудов. Почему особенно рискуют пожилые и что может помочь?

Читать полностью » Слабый хват повышает риск слепоты на 25% — ACER сегодня в 7:55
Разрыв на части: почему слабые мышцы и плохое зрение оказались звеньями одной цепи

Ученые связали слабый хват с повышенным риском возрастной макулярной дегенерации. В исследовании объяснили, какие процессы могут стоять за этой связью.

Читать полностью » Пророчество о конце света в сентябре не сбылось — пастор Мхлакела сегодня в 7:23
Люди продавали имущество и ждали вознесения: что творилось в сети после пророчества о конце света

В 2025 году человечеству трижды предрекали конец света. Апокалипсис не наступил, но последствия этих пророчеств оказались вполне реальными.

Читать полностью »

Новости
Еда
Бефстроганов подают с картофельными драниками как альтернативой пюре и пасте — кулинары
Авто и мото
Стойки стабилизатора передают нагрузку между колёсами и снижают крены кузова — автомеханики
Спорт и фитнес
20-минутная тренировка задействовала все группы мышц — Джон Шеклтон тренер
Туризм
Жители России назвали святилище Савин лидером рейтинга загадочных мест — Газета.Ru
Садоводство
Плотная посадка многолетников лишает сорняки света и места — House Digest
Дом
Уксус разъедает мрамор и гранит и портит полировку — Better Homes and Gardens
Красота и здоровье
Вздутие живота может быть сигналом о проблемах с кишечником — Здоровье Mail
Мир
Россия и Эстония обсуждают инцидент с пограничниками на реке Нарва — посольство РФ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet