Узлы в ткани космоса: как они перевернули баланс и подарили нам звёзды вместо пустоты

Японские физики предложили революционное объяснение одной из величайших загадок Вселенной — почему мы существуем. Согласно их исследованию, опубликованному в журнале Physical Review Letters, ключ к разгадке может лежать в стабильных узлах пространства-времени, которые доминировали в ранней Вселенной и создали тот небольшой перевес материи над антиматерией, который позволил возникнуть всему, что мы видим вокруг.

Возрождение забытой идеи

Интересно, что эта концепция удивительным образом перекликается с идеей, которую более века назад выдвинул лорд Кельвин. Он представлял атомы как узлы в эфире, хотя впоследствии эта теория была отвергнута. Теперь же японские учёные вернулись к идее узлов, но на совершенно новом теоретическом уровне.

Команда исследователей впервые продемонстрировала, что нотоидные структуры — стабильные узлы — могут естественным образом формироваться в рамках физики элементарных частиц. Их кратковременное доминирование в ранней Вселенной могло стать тем решающим событием, которое изменило космический баланс в пользу материи.

"Это исследование посвящено одной из самых фундаментальных загадок физики: почему наша Вселенная состоит из материи, а не из антиматерии", — заявил профессор Мунето Нитта из Международного исследовательского центра науки и метаузловой хиральности при Хиросимском университете.

Космическая асимметрия

Согласно фундаментальным законам физики, Большой взрыв должен был создать равное количество материи и антиматерии. Поскольку при встрече эти частицы аннигилируют, превращаясь в чистую энергию, космос должен был стать безжизненным морем излучения. Однако мы наблюдаем совершенно иную картину — Вселенная наполнена материей в виде звёзд, галактик и планет.

Расчёты показывают, что всё существующее обязано своим происхождением крошечному дисбалансу: на каждый миллиард пар материи и антиматерии, уничтоживших друг друга, приходилась всего одна "лишняя" частица материи. Именно этот ничтожный избыток и стал строительным материалом для всей наблюдаемой Вселенной.

Новая теоретическая framework

Группа исследователей, включающая Мунето Нитта, Минору Это из Университета Хиросимы и Университета Ямагаты, и Ю Хамада из Немецкого электронного синхротрона, нашла решение через объединение двух теоретических расширений Стандартной модели.

Учёные соединили симметрию барионного числа минус лептонного числа (BL) и симметрию Печчеи-Куинна (PQ). Инновация заключалась в особом способе их объединения: PQ-симметрия осталась глобальной, в то время как BL-симметрия стала локальной силой. Этот подход естественным образом вводит в теорию тяжёлые правые нейтрино и создаёт условия для образования стабильных узлов.

Сравнение теорий происхождения материи

Чтобы лучше понять уникальность нового подхода, рассмотрим основные теории, объясняющие космическую асимметрию.

Теория Основной механизм Преимущества Проблемы Стандартная модель Не объясняет асимметрию Точность в других областях Недостаточный уровень асимметрии Лептогенез Распад тяжёлых нейтрино Объясняет массы нейтрино Требует расширения модели Новая теория узлов Коллапс космических структур Объясняет множество явлений Требует экспериментального подтверждения

Эпоха доминирования узлов

Согласно предложенной модели, вскоре после Большого взрыва Вселенная прошла через фазу, когда энергия узловых структур превосходила всё остальное. Эти узлы представляли собой стабильные конфигурации, образованные взаимодействием космических струн — гипотетических трещин в ткани пространства-времени — и сверхтекучих вихрей.

"Никто ранее не изучал эти две симметрии вместе. Это было для нас удачей", — отметил Мунето Нитта.

По мере расширения космоса энергия излучения рассеивалась быстрее, чем энергия узловых структур. Это привело к наступлению "эры доминирования узлов", когда их плотность превосходила плотность всех других форм энергии.

Рождение материи

Стабильность узлов оказалась метастабильной. В конечном счёте они распутались благодаря квантовому туннелированию — процессу, позволяющему преодолевать энергетические барьеры без классического перехода.

Катастрофический коллапс узлов породил гигантский ливень частиц, среди которых были тяжёлые правополяризованные нейтрино. Именно их распад происходил с небольшой асимметрией, создавая немного больше материи, чем антиматерии.

"Эти тяжёлые нейтрино распадаются на более лёгкие частицы, создавая вторичный каскад", — пояснил Ю Хамада.

Экспериментальная проверка

Теория предлагает чёткий путь для экспериментальной проверки. Коллапс узлов должен был оставить специфический след в фоне гравитационных волн — искажении, которое могут обнаружить обсерватории следующего поколения.

Среди перспективных проектов:

лазерная интерферометрическая космическая антенна (LISA) в Европе

Cosmic Explorer в США

децигерцовая интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория (DECIGO) в Японии

А что если…

Если будущие эксперименты подтвердят существование предсказанных гравитационных волн, это станет не только подтверждением новой теории, но и открытием совершенно нового окна в понимание ранней Вселенной. Мы сможем буквально "услышать" отголоски тех процессов, которые привели к возникновению всего сущего.

Три факта о материи и антиматерии

При столкновении частицы материи и антиматерии происходит их аннигиляция с выделением энергии В медицинской томографии позитроны (античастицы электронов) используются для диагностики заболеваний Учёные могут создавать антивещество в лабораторных условиях, но в ничтожных количествах

Исторический контекст

Поиск объяснения асимметрии материи и антиматерии является одной из центральных проблем современной физики. Стандартная модель, несмотря на свою впечатляющую предсказательную силу, не может объяснить происхождение этого дисбаланса. Новая теория японских учёных представляет собой смелый синтез различных направлений теоретической физики, объединяя концепции из теории струн, космологии и физики элементарных частиц. Если эта теория получит экспериментальное подтверждение, она не только решит проблему бариогенезиса, но и откроет новые горизонты в понимании фундаментальной структуры пространства-времени, изменив наши представления о самых основах мироздания.