Лунная гонка обернулась провалом для всех, кроме одного: история частного аппарата, который смог

2025 год подарил сразу несколько космических сюжетов, которые звучат как научная фантастика, но имеют вполне реальную научную основу. В Солнечную систему заглянула редкая межзвёздная комета, на Марсе, похоже, впервые "услышали" электрические разряды, а инженеры научились устраивать искусственные солнечные затмения по запросу. Параллельно астрономы запускали крупнейшие обзоры неба и спорили о том, действительно ли тёмная энергия постоянна. Об этом сообщает Рlanet today.

Межзвёздная комета и неожиданный ажиотаж

Главным "гостем" года стала комета 3I/ATLAS лишь третий известный объект межзвёздного происхождения, который мы наблюдаем в нашей системе. Её обнаружили 1 июля телескопом ATLAS в Чили, и довольно быстро стало ясно: комета движется по траектории, которая позволит ей ненадолго пройти через Солнечную систему и затем снова уйти в межзвёздное пространство.

За месяцы наблюдений 3I/ATLAS обзавелась хвостом и разогналась до скорости более 200 тысяч километров в час. Её успели сфотографировать аппараты в разных точках Солнечной системы, в том числе с поверхности Марса. Комета проявила признаки ледяного вулканизма, а в сети даже обсуждали фантастическую версию о "космическом корабле". Впрочем, учёные подчёркивают: никаких реальных оснований для такой идеи нет.

Даже после максимального сближения с Землёй 19 декабря — примерно на 270 миллионов километров — комету можно будет наблюдать до весны 2026 года.

Марсианская "мини-молния" и загадочный звук

В 2025 году внимание привлекла необычная деталь из записей марсохода Perseverance. Его микрофон зафиксировал статическое потрескивание, которое напоминает слабый электрический разряд. Ранее подобные щелчки списывали на попадание пыли на оборудование, но теперь планетологи считают, что это может быть трибоэлектричество — разряд, возникающий при трении и столкновении пылевых частиц, которые накапливают заряд и внезапно его сбрасывают.

Такой механизм давно предполагали для Марса, где пыльные вихри и бури — обычное явление. Но до сих пор этот эффект не удавалось подтвердить именно "на слух", поэтому находку называют важным шагом в понимании марсианской атмосферы и поведения пыли.

Искусственные затмения и новое окно в корону Солнца

Ещё одна история года связана с миссией Proba-3. Два аппарата, запущенные в декабре 2024-го, научились летать синхронно так, что один из них может полностью перекрывать диск Солнца для другого. Это позволяет получать изображения искусственного солнечного затмения по запросу — без ожидания редких совпадений, как в случае естественных затмений.

Команда опубликовала первые снимки в июне, а с июля аппараты зафиксировали уже 51 затмение. По словам главного исследователя Андрея Жукова, на 2026 год запланировано ещё более ста таких наблюдений. Миссия рассчитана на два года и должна дать учёным значительно больше времени для изучения тонкой и труднодоступной солнечной короны.

Космический "киноархив" и неожиданности тёмной энергии

Обсерватория имени Веры Рубин в Чили в 2025 году начала свой десятилетний обзор неба. Она будет каждые несколько дней делать широкоугольные снимки всего южного неба, а затем складывать их в последовательности, позволяющие видеть изменения во времени — словно гигантский фильм о Вселенной. Это поможет фиксировать сверхновые, отслеживать астероиды, строить карты миллиардов галактик и уточнять параметры тёмной материи и тёмной энергии.

И как раз тёмная энергия в 2025-м оказалась одним из самых обсуждаемых сюрпризов. Новые данные DESI за три года — по 14 миллионам галактик и квазаров — усилили аргументы в пользу того, что эта сила может меняться со временем. Раньше её часто считали постоянной, но теперь в научном сообществе всё больше разговоров о "динамическом" варианте.

Луна, частные посадки и редкий сценарий для Земли

В 2025 году частная компания впервые посадила аппарат на Луну без аварий: Blue Ghost от Firefly Aerospace мягко приземлился 2 марта в Море Кризиум. Он проработал около 14 земных дней и ещё несколько часов в лунную ночь, протестировал научные приборы и даже наблюдал полное солнечное затмение с лунной поверхности. На этом фоне две другие попытки частных аппаратов — Athena и Resilience — оказались неудачными, а планы по пилотируемым лунным миссиям в рамках "Артемиды" перед 2026 годом пересматриваются.

И, наконец, самая "утешительная" цифра года: учёные оценили вероятность того, что Землю может выбросить с орбиты из-за влияния пролетающей звезды. Теоретически цепная реакция могла бы начаться с хаоса в орбите Меркурия и закончиться катастрофой для Земли. Однако шанс такого сценария в ближайшие 5 миллиардов лет оценивается всего в 0,2 процента — так что это скорее повод задуматься о хрупкости системы, чем ждать апокалипсиса.