Космос как генетическая рулетка: орбитальный туризм запускает опасный эксперимент над генами

Космический туризм перестал быть фантастикой и быстро превращается в дорогую, но доступную услугу. Полёты за пределы атмосферы уже воспринимаются как новый статусный опыт, а не как научная миссия. Однако за эффектными кадрами с орбиты скрывается тема, о которой почти не говорят. Об этом сообщает StudyFinds.

Репродуктивное здоровье под вопросом

В научном обзоре, опубликованном в журнале Reproductive BioMedicine Online, собраны данные многолетних исследований о влиянии космоса на репродуктивную систему человека. Учёные анализировали последствия радиации, микрогравитации, гормональных сбоев, стресса и нарушений сна, которые неизбежны во время полётов. Все эти факторы способны воздействовать на яйцеклетки и сперматозоиды, повреждая их ДНК и снижая вероятность зачатия. В отличие от профессиональных астронавтов, туристы не проходят длительного медицинского отбора и не находятся под постоянным наблюдением специалистов, хотя на Земле вопросам репродуктивного здоровья уделяется всё больше внимания на уровне системы здравоохранения.

Авторы подчёркивают, что коммерческие компании не обязаны предупреждать пассажиров о возможных рисках. В отрасли отсутствуют единые протоколы, касающиеся защиты фертильности, а медицинская осторожность часто уступает экономическим интересам. Такой подход формирует зону неопределённости, где ответственность за возможные последствия остаётся размыта.

Радиация за пределами магнитного щита

На Земле человека защищает магнитное поле планеты, но за пределами атмосферы эта защита практически исчезает. Даже на борту Международной космической станции уровень облучения составляет около 0,5 миллизиверта в сутки, что заметно превышает привычный фон. Во время длительной миссии к Марсу суммарная доза может достигать примерно 662 миллизиверта — значения, которые в медицинских исследованиях связывают с рисками для репродуктивных тканей.

Женский организм считается особенно уязвимым. Данные лучевой терапии показывают, что относительно небольшие дозы способны значительно сократить запас яйцеклеток и ускорить наступление менопаузы. Мужчины также не застрахованы: хотя сперматозоиды могут сохранять подвижность, облучение часто приводит к повреждениям ДНК и нарушению процессов созревания. Эти изменения не всегда проявляются сразу и могут накладываться на возрастные и гормональные факторы, влияющие на мужское репродуктивное здоровье даже в обычных условиях.

Эксперименты с эмбрионами и тревожные результаты

Исследования на животных подтверждают, что космическая среда неблагоприятна для самых ранних этапов жизни. В одном из экспериментов эмбрионы мышей, находившиеся на орбите около 64 часов, продемонстрировали повреждения ДНК и аномалии развития. Хотя деление клеток происходило, доля эмбрионов, достигших стадии бластоцисты, снизилась с 60% на Земле до 34% в космосе.

Другие работы показали, что ключевые этапы созревания сперматозоидов в условиях микрогравитации нарушаются. Даже при кратковременном воздействии меняется ход процессов, необходимых для оплодотворения. Эти данные усиливают опасения, что космос враждебен не только взрослому организму, но и репродуктивным механизмам в целом.

Регулирование и возможные решения

У NASA действуют строгие ограничения: астронавты проходят многоступенчатые обследования, их дозы облучения фиксируются, а продолжительность карьеры лимитирована. В коммерческом сегменте подобных правил нет. Безопасность запуска и посадки контролируется, но состояние здоровья пассажиров во время полёта остаётся вне фокуса регулирования.

При этом технологии сохранения фертильности уже существуют. Автоматизированные системы, искусственный интеллект и микрофлюидные устройства способны анализировать качество спермы и яйцеклеток, а также обеспечивать их хранение. Однако ни одна коммерческая компания пока не предлагает такие меры в обязательном порядке и не ведёт наблюдение после полётов.

Вопрос о будущем космического туризма всё чаще выходит за рамки технологий и комфорта. Он касается возможных последствий для следующих поколений и требует более взвешенного подхода. Без чётких стандартов и информирования пассажиров риск для репродуктивного здоровья остаётся частью билета, о которой предпочитают не упоминать.

Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.

