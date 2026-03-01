Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
МКС
МКС
© Роскосмос
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 15:57

Метеорит тает на глазах: микробы с МКС превращают обычные космические булыжники в ценную руду

Представьте: на борту МКС, где за иллюминатором — бесконечная чернота, а внутри гудят вентиляторы, фрагмент метеорита L-хондрита соседствует с крошечными колониями бактерий и грибов. Двадцать дней в микрогравитации, без земной тяжести, эти организмы методично растворяют камень, высвобождая металлы вроде палладия и платины. Проблема добычи ресурсов для дальних миссий — от Луны до Марса — вот-вот получит неожиданный биологический поворот, где вместо массивных буров работают невидимые химики.

Эксперимент BioAsteroid, запущенный в 2020 году учеными из Корнеллского и Эдинбургского университетов, вернул образцы на Землю с сюрпризами: микробы не просто выжили, но адаптировались, сохраняя эффективность экстракции. Это не фантастика, а шаг к самодостаточным базам, где астероиды станут рудниками будущего.

"Эксперимент на МКС демонстрирует, что биодобыча — это не хрупкая лабораторная забава, а надежный инструмент для освоения космоса. Микробы игнорируют гравитацию, продолжая работу, словно вечные шахтеры в невесомости".

эксперт в области астрономии, научный обозреватель космических исследований Алексей Морозов

Эксперимент BioAsteroid: микробы против метеорита

Фрагменты L-хондрита, обычного посетителя из пояса астероидов, заперли в герметичных реакторах с бактерией Sphingomonas desiccabilis и грибком Penicillium simplicissimum. Девятнадцать суток астронавты следили, как колонии разрастаются на поверхности камня, вырабатывая кислоты — словно крошечные фабрики.

Параллельно на Земле те же условия, но с гравитацией. Разница? В космосе грибок мутировал метаболизм, усиливая производство карбоновых кислот. Это не случайность: микрогравитация, как тихий шторм для клеток, заставила организмы перестроиться, сохранив экстракцию на уровне 18 из 44 элементов.

Что удалось извлечь: металлы и адаптации

Анализ показал высвобождение палладия, платины — ключей к топливным элементам и электронике. Без микробов химия в невесомости сбоила, но биология держала стабильность. Грибок плел нити на камне, формируя микросообщества, будто корни в скале.

"Такие эксперименты открывают путь к использованию астероидов как бесконечных складов. В будущем это позволит строить станции без земных поставок, полагаясь на местных шахтеров".

эксперт в области астрономии, аналитик космических и астрофизических исследований Наталья Орлова

Сравнение с земными тестами выявило: микробы компенсируют слабость гравитации, делая процесс универсальным. Как умирающие звезды эволюционируют перед взрывом, так и грибок изменился, усиливая растворители.

Биодобыча на астероидах: взгляд в завтра

Представьте биореакторы на астероиде: микробы в питательной среде за мембранами газообмена высвобождают не только металлы, но и калий, фосфор для ферм. Остатки — основа почвы для колоний. Это эволюция от магнитных сдвигов Земли к космической независимости, где биология побеждает технику.

Через десятилетия миссии вроде Артемиды опираются на это: легкие системы вместо тонны оборудования. Скептики усомнятся, но данные не лгут — микробы уже доказали надежность.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Работает ли биодобыча в вакууме? Нет, эксперимент в герметичных камерах, но мембраны имитируют реальные условия.
  • Какие металлы извлекли? Палладий, платина, плюс питательные элементы вроде железа.
  • Повторится ли на Марсе? Да, аналогичные тесты с органикой Марса уже в планах.
Проверено экспертом: эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Автор Алексей Морозов
Алексей Морозов — астроном, выпускник СПбГУ. Более 10 лет опыта в сфере наблюдательной астрономии. Эксперт по небесной механике, эволюции звезд и экзопланетам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

