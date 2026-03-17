космонавт
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 9:42

Биологическое железо под угрозой: марсианская гравитация не дает тканям шанса на долгую жизнь

Когда астронавт возвращается после долгого пребывания на орбите, его первые шаги по Земле напоминают неуверенную походку ребенка. Это не просто вестибулярный аппарат пытается привыкнуть к притяжению — само тело проходит через серьезную метаморфозу. Исследователи давно подозревали, что наши мышцы в невесомости ведут себя как заброшенный механизм: если система не нагружена, она начинает терять свою структуру. Теперь, благодаря масштабному эксперименту с 24 подопытными, мы получили конкретные цифры и ответы на вопросы, которые раньше оставались в области догадок.

"Наши мышцы эволюционно настроены на постоянное противодействие земному притяжению, поэтому выход в космос для тканей является мощнейшим стрессом. Мы наблюдаем не просто атрофию, а сложные изменения в синтезе белка, которые происходят на клеточном уровне. Понимание этих механизмов критически важно, так как жизнь способна переносить многое, но долгий полет требует от тела адаптации, к которой оно не готово биологически. Это заставляет нас искать способы искусственной поддержки физиологических функций"

Научный обозреватель Алексей Кузнецов

Критический порог гравитации

Эксперимент ученых напоминает поиск "золотого сечения" для человеческого выживания в космосе. Группа исследователей под руководством коллег из НАСА и Японского агентства аэрокосмических исследований отправила мышей в полет, где они находились в четырех разных средах: от условий глубокого космоса до имитации земных 1 g. В современной квантовой физике и биологии всё чаще используют сложные моделирование, чтобы не тратить годы на пустые гипотезы.

Оказалось, что существует некий порог чувствительности организма. При гравитации 0,33 g мыши демонстрировали снижение хватательной силы, хотя сами мышцы внешне выглядели неизменными. Этот парадокс доказывает, что визуальная целостность органа не всегда гарантирует его функциональную эффективность. Когда меняется внешнее воздействие, наследие нашей генетики просто не успевает перестроиться под новые условия.

Наиболее интересные данные были получены при 0,67 g. В этой точке мышцы животных сохраняли свои привычные характеристики, работая практически так же, как на поверхности планеты. Это важнейшее наблюдение для дальнейшего планирования космических баз.

Иллюзия физической формы

Одной из главных точек внимания стала камбаловидная мышца, которая у любого млекопитающего первой реагирует на изменение нагрузки. В условиях низкой тяжести она "расслабляется", теряя тонус, даже если объем волокон визуально остается прежним. Медики давно поняли, что биологические сигналы организма могут быть обманчивы без точных инструментов измерения.

По словам соавтора исследования Мэри Буксен, отсутствие привычного отпора среды ведет к перестройке клеточного метаболизма. Это похоже на то, как микроскопические реакции на поверхности листа запускают процесс цветения: один триггер меняет всю цепочку событий. Без должной нагрузки на мышцы сигнал о необходимости их поддержания просто перестает поступать в мозг.

Именно поэтому стандартных тренировок на орбите может быть недостаточно. Исследователи подчеркивают, что разница между "сохранением размера" и "сохранением мощности" — это пропасть, в которую может провалиться здоровье любого участника экспедиции.

Будущее на Красной планете

Вопрос о миссии на Марс теперь получает подкрепление в виде жестких цифр. Поскольку гравитация на поверхности Марса составляет всего 38% от земной, это значение находится значительно ниже найденного порога в 0,67 g. Ученые предупреждают, что даже физически подготовленные астронавты рискуют столкнуться с быстрым упадком физических кондиций при долгой работе в таких условиях.

Это не значит, что проект Марса обречен, но он определенно становится сложнее. Как отмечает генетик Се-Джин Ли, нам необходимо понять, насколько эти мышиные данные переносимы на людей. Скорее всего, падение великих систем прошлого происходило из-за недооценки условий среды, и космос не прощает подобных ошибок. Мы должны создать технологии для поддержания мышечного тонуса, будь то искусственная гравитация или специальные медицинские протоколы.

В будущих работах команда планирует изучить влияние невесомости на костную ткань и органы, что даст полную картину изменений, происходящих с биологическим "железом" человека в открытом пространстве. Понимание процессов — это первый шаг к их контролю.

"Мы стоим на пороге эпохи, когда удивительные открытия в физике твердого тела будут соседствовать с глубоким изучением возможностей человеческого организма. Исследование на мышах — это лишь начало масштабной работы по подготовке к выходу за пределы орбиты. Нам удалось выявить критический порог, и теперь мы должны найти способы либо обмануть природу, либо адаптироваться под другие условия существования. Отрицать серьезность мышечной атрофии означает сознательно подвергать риску будущих первопроходцев"

Аналитик научных трендов Ирина Соколова

FAQ

Почему мышцы теряют силу в космосе?
В отсутствие веса мышцы перестают сопротивляться земному притяжению, поэтому организм экономит ресурсы и начинает сокращать их функциональность.
Хватит ли гравитации Марса для человека?
Вероятно, нет, так как она ниже порога, необходимого для поддержания нормальной мышечной функции.
Что дальше?
Ученые будут изучать влияние невесомости на кости и внутренние органы для создания защитных мер будущим колонистам.

Проверено экспертом: эксперт в области науки, научный обозреватель Алексей Кузнецов

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

