Медный диск вместо луны: редкое зрелище окрасит небо над Сибирью в пугающие красные тона

Весенний сезон 2024 года обещает стать исключительным периодом для любителей астрономии и профессиональных исследователей космоса. Жители России получат уникальную возможность наблюдать редкую синергию небесных тел, включая прохождение Луны через земную тень и эффектное сближение кометы с Солнцем. Эти явления позволят детально изучить динамику объектов в Солнечной системе в режиме реального времени. Об этом сообщает MosTimes.Ru.

Первым масштабным событием станет лунное затмение, запланированное на второе марта, которое будет доступно для наблюдения жителям восточных регионов страны за Уральским хребтом. По словам эксперта, в то время как европейская часть России останется вне зоны видимости, Восточная Сибирь и Дальний Восток смогут полноценно насладиться глубокой фазой явления.

"Его можно будет увидеть только к востоку от Уральских гор, то есть европейская часть страны и Европа не будут его видеть. Тем не менее, как минимум половина страны, Восточная Сибирь и далее, его увидят", — рассказал Сергей Богачев.

Особый научный интерес вызывает комета С/2026А1, траектория которой неизбежно ведет к столкновению с солнечной короной четвертого апреля. Как подчеркнул профессор Богачев, перед своей окончательной деструкцией в звездном веществе небесное тело должно стать отчетливо различимым с поверхности Земли в течение нескольких суток. Завершит череду значимых событий день весеннего равноденствия, знаменующий приход астрономической весны и равенство светового дня и ночи. Эти астрофизические процессы подчеркивают цикличность и динамическую изменчивость нашей Вселенной.