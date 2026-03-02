Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Женщина и звезды
Женщина и звезды
© unsplash.com by Patrick Boucher is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Наука
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 21:21

Медный диск вместо луны: редкое зрелище окрасит небо над Сибирью в пугающие красные тона

Весенний сезон 2024 года обещает стать исключительным периодом для любителей астрономии и профессиональных исследователей космоса. Жители России получат уникальную возможность наблюдать редкую синергию небесных тел, включая прохождение Луны через земную тень и эффектное сближение кометы с Солнцем. Эти явления позволят детально изучить динамику объектов в Солнечной системе в режиме реального времени. Об этом сообщает MosTimes.Ru.

Первым масштабным событием станет лунное затмение, запланированное на второе марта, которое будет доступно для наблюдения жителям восточных регионов страны за Уральским хребтом. По словам эксперта, в то время как европейская часть России останется вне зоны видимости, Восточная Сибирь и Дальний Восток смогут полноценно насладиться глубокой фазой явления.

"Его можно будет увидеть только к востоку от Уральских гор, то есть европейская часть страны и Европа не будут его видеть. Тем не менее, как минимум половина страны, Восточная Сибирь и далее, его увидят", — рассказал Сергей Богачев.

Особый научный интерес вызывает комета С/2026А1, траектория которой неизбежно ведет к столкновению с солнечной короной четвертого апреля. Как подчеркнул профессор Богачев, перед своей окончательной деструкцией в звездном веществе небесное тело должно стать отчетливо различимым с поверхности Земли в течение нескольких суток. Завершит череду значимых событий день весеннего равноденствия, знаменующий приход астрономической весны и равенство светового дня и ночи. Эти астрофизические процессы подчеркивают цикличность и динамическую изменчивость нашей Вселенной.

Автор Наталья Орлова
Наталья Орлова — астрофизик (МГУ), эксперт ГАИШ МГУ с 14-летним стажем. Специалист по исследованию переменных звезд и фотометрии. Исследователь сверхновых.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Остров-призрак посреди Северного моря: крохотный клочок суши бесследно тает в соленой воде вчера в 0:01

Пока орнитолог-одиночка спасает редких сов, гравитационные аномалии и штормы готовят острову Меммерт незавидную судьбу — полное исчезновение в пучине моря.

Читать полностью » Вселенная ломает собственные весы: скорость её расширения не совпадает с прогнозами 28.02.2026 в 18:34

После 20 лет наблюдений в чилийских Андах ученые получили сверхчёткие карты эха Большого взрыва, которые окончательно подтвердили опасный кризис в современной физике.

Читать полностью » Руки выдают секреты тела: японский интеллект находит скрытую болезнь по форме обычного кулака 28.02.2026 в 17:33

Японские ученые научили нейросеть видеть признаки опасного гормонального сбоя по форме суставов и ширине ладони, опережая врачей на целое десятилетие.

Читать полностью » Сухая почва выдала древний секрет: гераизиты раскрывают метеоритный взрыв, вылепивший стекло в полете 27.02.2026 в 18:44

Сухая почва Минас-Жерайс скрывала черные осколки, похожие на шлак. Анализ показал: это тектиты от удара метеорита 6,3 млн лет назад, выброшенные в атмосферу и вылепленные в полете. Кратер пока не найден.

Читать полностью » Галактика превращается в медузу: хвосты из газа тянутся на десятки тысяч световых лет в скоплении 27.02.2026 в 16:35

В глубоком поле COSMOS нашли самую древнюю галактику-медузу: свет от ее огненных хвостов летел 8,5 миллиарда лет. Давление плазмы срывает газ, где рождаются новые звезды вне диска.

Читать полностью » Морская соль состарила кости: утесный гроб раскрыл тайну женщины культуры Вилбарк во II веке 27.02.2026 в 14:24

В 1899 году волны Балтики обрушили утес, вынеся дубовый гроб с останками женщины в роскошных украшениях. Радиоуглерод 'состарил' ее на 300 лет, но годовые кольца дерева поставили точку: II век н.э. и культура Вилбарк.

Читать полностью » Маленькое ядро Луны пульсировало: эффект лавовой лампы запускал динамо на короткие геологические эпохи 27.02.2026 в 12:52

Образцы с Аполлона раскрывают: магнитное поле Луны не было стабильным, а вспыхивало эпизодически благодаря титановым шлейфам в мантии, как в лавовой лампе. Новые данные из Оксфорда меняют историю спутника.

Читать полностью » Зеркальный капкан для фотонов: норвежская система превращает солнечный свет в дешёвое тепло 27.02.2026 в 11:48

Норвежские инженеры SINTEF представили гибридную систему, которая зеркалами фокусирует свет для одновременной генерации тока и пара.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Колени больше не против: мягкий фитнес возвращает радость движения без изнурительной боли
Авто и мото
Металл кричит о помощи: стук холодного двигателя указывает на скорую смерть клапанов
Спорт и фитнес
Офисный стул крадёт годы жизни: 10 минут особого движения между звонками спасают сердце и сосуды
Общество
Не доверяй и проверяй: как научить ребенка критическому мышлению в интернете
Общество
Старческая забывчивость откладывается: эти упражнения вернуть ясность ума
Садоводство
Хотели подкормить и убили урожай: почему заварка на грядке опаснее, чем кажется
Спорт и фитнес
Сердце шепчет, а мы не слышим: одна процедура отделяет триумфатора от больничной койки
Экономика
Экономист Балынин оценил влияние новой ставки НДС на цены в магазинах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet