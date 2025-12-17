Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 23:04

Космический мусор добрался до людей: трещина в капсуле показала, как близко катастрофа

Столкновения в космосе увеличивают количество мусора — The Conversation

Космическое пространство всё чаще напоминает зону повышенного риска, где даже незначительная деталь может привести к серьёзным последствиям. Очередная миссия Китая на орбиту неожиданно напомнила, что проблема космического мусора перестала быть абстрактной теорией. Повреждение одного из элементов корабля изменило планы и потребовало экстренных решений. Об этом сообщает The Conversation.

Трещина, которая изменила сценарий полёта

Капсула "Шэньчжоу-20", предназначенная для возвращения экипажа с китайской орбитальной станции "Тяньгун", не повезёт астронавтов на Землю. Во время предполётной проверки специалисты обнаружили трещину в одном из окон. Анализ показал, что причиной стал микроскопический фрагмент космического мусора — ещё одно напоминание о том, насколько уязвимыми остаются пилотируемые миссии на орбите, где даже космический мусор может стать источником серьёзной опасности.

Космический журналист Эндрю Джонс пояснил, что эксперты изучили фотографии повреждения и установили: осколок размером менее одного миллиметра прошёл через внешний слой стекла и затронул внутренний. При моделировании специалисты рассмотрели наихудший сценарий — возможное разрушение окна при входе в плотные слои атмосферы. Вероятность такого исхода оказалась низкой, но риск признали недопустимым, поэтому для возвращения экипажа была задействована резервная миссия "Шэньчжоу-22".

Орбита, переполненная обломками

Этот инцидент стал наглядным подтверждением предупреждений, которые учёные делают уже много лет. Число объектов на орбите Земли растёт по мере того, как к космическим запускам подключаются не только государства, но и частные компании. По оценкам Европейского космического агентства, вокруг планеты вращается более 15 тысяч тонн материалов, запущенных с Земли.

Опасность представляют не только крупные фрагменты. На орбите насчитывается около 1,2 миллиона объектов размером от одного до десяти сантиметров и примерно 140 миллионов частиц от одного миллиметра до одного сантиметра. На низкой орбите они движутся со скоростью около 7,6 километра в секунду, превращаясь в своеобразные пули. В таких условиях уязвимыми оказываются даже долговременные научные миссии, включая аппараты на орбитах других планет, подобные тем, что сегодня наблюдаются у Марса, где периодически возникают проблемы со связью и управлением, как в случае с орбитальной миссией MAVEN.

Цепная реакция и политический контекст

Проблема усугубляется тем, что каждое столкновение в космосе порождает новые обломки, увеличивая вероятность последующих аварий. Государства обладают возможностями наблюдения за орбитой, но не всегда готовы делиться информацией, поскольку среди аппаратов есть и секретные. В Китае космическая программа находится под контролем военных, которые рассматривают космос как часть системы национальной безопасности, что усиливает геополитическую напряжённость.

История знает показательные примеры. В 2007 году уничтожение Китаем собственного спутника Fengyun-1C привело к появлению около 3500 обломков. В 2009 году столкновение российского "Космоса-2251" со спутником связи Iridium добавило ещё примерно 2400 фрагментов. В 2021 году испытание противоспутникового оружия Россией привело к образованию почти двух тысяч новых объектов, часть которых до сих пор остаётся на орбите.

Старые договоры и поиски решений

Договор о космосе 1967 года создавался в эпоху, когда масштабы деятельности за пределами Земли были несопоставимо меньше. Сегодня он не учитывает ни объёмы космического мусора, ни активное участие частных компаний. Хотя существуют международные координационные структуры, они не обладают механизмами принуждения и не могут обязать страны к реальным действиям.

Технические решения — от гарпунов и сетей до лазерных систем — пока остаются экспериментальными и вызывают новые вопросы, включая экологические и экономические. В долгосрочной перспективе специалисты сходятся во мнении, что ключевым шагом станет обязательство сводить с орбиты каждый аппарат после завершения его службы. Европейское космическое агентство рекомендует делать это в течение 25 лет, но на практике такой подход пока реализуется не всегда.

В итоге космический мусор становится общей угрозой для всех участников освоения космоса. Возможности наземного слежения ограничены, а риски растут. Если международное сообщество не выработает согласованные правила управления орбитой, цена бездействия может оказаться слишком высокой — как для техники, так и для людей.

